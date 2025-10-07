Το ρεπερτόριο 2025–26 του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν γεφυρώνει κλασικά έργα και σύγχρονες φωνές, μυθολογία και σήμερα, ατομικές ιστορίες και συλλογική εμπειρία ενώ παράλληλα εγκαινιάζει το πρόγραμμα την «Αθήνα Παγκόσμια Πρωτεύουσα Θεάτρου», μια συνεργασία του Δήμου Αθηναίων με το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, που φέρνει νέους θεσμούς θεατρικής δημιουργίας και διασύνδεσης στην πόλη και μετατρέπει τη θεατρική σκηνή σε τόπο συνάντησης, μάθησης, διαλόγου και συνεργασίας.

«Φέτος αφήνουμε το «φως να ορμήσει» στο Θέατρο Τέχνης, αποκαλύπτοντας μνήμες, αντιφάσεις, σύγχρονα ζητήματα που μας καίνε αλλά και ανοίγοντας έναν πρωτότυπο διάλογο με το κοινό», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, από τη φετινή σεζόν το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν εγκαινιάζει, σε στρατηγική συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, την πρωτοβουλία «Αθήνα Παγκόσμια Πρωτεύουσα Θεάτρου»: ένα τριετές πρόγραμμα που πέρα από τους νέους θεσμούς που φέρνει για τους δημιουργούς και την πόλη (Μικρά Νέα Διονύσια και Μεγάλα Νέα Διονύσια) «ξανακοιτάζει» το θέατρο ως χώρο δημοκρατίας, διαλόγου, γνώσης και εμπειρίας.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας εντάσσονται οργανικά οι παραστάσεις: «Το Δράμα της Δημοκρατίας» και «Πηνελόπες και Πηνελοπιάδες». Παράλληλα, οι παραστάσεις «Συναίνεση- Μαρτυρία μιας κλεμμένης εφηβείας», «24 ώρες σ’ έναν κόσμο που δεν μας ανήκει», καθώς και η εφηβική δράση «Είμαι εδώ» μας δίνουν τη δυνατότητα για ανοιχτές συζητήσεις με ειδικούς καλεσμένους και το κοινό, πάνω στα σημαντικά κοινωνικά ζητήματα που θίγουν.

Η σκηνή του Υπογείου θα υποδέχεται όλο το χρόνο μια μικρή κάθε φορά ομάδα θεατών, μέσα από την πρωτότυπη δράση «Medea reloaded» που θα παρουσιάζεται τόσο στα αγγλικά (Ancient Drama Acting Experience «Medea Reloaded») όσο και στα ελληνικά (Βιωματική εμπειρία υποκριτικής αρχαίου δράματος «Medea Reloaded»).

Οι βασικοί άξονες της θεατρικής περιόδου:

«Φως ελληνικό» με ελληνικά κείμενα που εμπνέονται από την ιστορία, τη μυθολογία αλλά και τη σύγχρονη πραγματικότητα (Το Δράμα της Δημοκρατίας, Tank-Όλη νύχτα εδώ, Το Τρίτο Στεφάνι, Όλος ο Χρόνος του Κόσμου, IRЯINA, Πηνελόπες και Πηνελοπιάδες, Είμαι εδώ)

Κλασικά έργα «που φωτίζονται αλλιώς» μέσα από νέες σκηνοθετικές αναγνώσεις (Γέρμα -Λόρκα, Η Λοκαντιέρα- Γκολντόνι, Αρχιμάστορας Σόλνες -Ίψεν.

Δύο παραστάσεις «υπό το φως του Τσέχοφ», εμπνευσμένες από χαρακτήρες του (VANYA -με έμπνευση τον Βάνια από τον «Θείο Βάνια» του Τσέχοφ και IRЯINA -με έμπνευση την Ιρίνα από τις «Τρεις αδερφές» του Τσέχοφ.

Σύγχρονη δραματουργία που κοιτάζει κατάματα τον «σκοτεινό» μας κόσμο (24 ώρες σ’ έναν κόσμο που δεν μας ανήκει, Μαρτυρία μιας κλεμμένης εφηβείας-Le Consentement, Είμαι εδώ)

«Φως» στο έμφυλο ζήτημα, όπου κλασικά και νεότερα κείμενα συνομιλούν για το σώμα, τα κοινωνικά στερεότυπα, την ισότητα ( Το Τρίτο Στεφάνι, IRЯINA, Πηνελόπες και Πηνελοπιάδες, Γέρμα-Η ανεκπλήρωτη, Mαρτυρία μιας κλεμμένης εφηβείας-Le Consentement, Η Λοκαντιέρα)

Δράσεις στο πλαίσιο του «Αθήνα Παγκόσμια Πρωτεύουσα Θεάτρου» που ανοίγουν δημόσιους διαλόγους και καλούν το κοινό να συμμετάσχει ενεργά στη θεατρική διαδικασία. (Το δράμα της δημοκρατίας, Πηνελόπες και Πηνελοπιάδες, 24 ώρες σ’ έναν κόσμο που δεν μας ανήκει, Mαρτυρία μιας κλεμμένης εφηβείας-Le Consentement, Είμαι εδώ )

Παραστάσεις πάνω σε σύγχρονες θεματικές για παιδιά και εφήβους, (Ο Κύριος Βρομύλος, TANK / Όλη Νύχτα Εδώ, Είμαι εδώ)

Συνοπτικά το ρεπερτόριο

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025

3-4-5,10-11-12/10: ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | Υπόγειο

Δραματουργία-Σκηνοθεσία: Μαριάννα Κάλμπαρη

Παίζουν(αλφαβητικά) : Κλέων Αντωνίου (μουσική), Ρένια Κρητικού, Μενέλαος Κυπαρίσσης, Δημήτρης Μαγγίνας, Άγγελος Μπούρας, Μαριλένα Μόσχου, Άννα Μωρογιάννη, Γιώργος Τζανάκος, Μαριλένα Ντρίκου.

Περισσότερες πληροφορίες:

https://theatro-technis.gr/παιζονται/670-το-δράμα-της-δημοκρατίας

16/10 : VANYA (Simon Stephens) με έμπνευση τον «Θείο Βάνια» του Τσέχοφ | Υπόγειο Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ραπτοτάσιος.

Ερμηνεία: Γιώργος Καραμίχος

Συμπαραγωγή Λυκόφως/Γιώργος Λυκιαρδόπουλος- Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν

Περισσότερες πληροφορίες:

https://theatro-technis.gr/ερχονται/681-vanya

17/10 : ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΕΦΑΝΙ, Κώστα Ταχτσή | Φρυνίχου

Διασκευή: Στρατής Πασχάλης

Σκηνοθεσία: Στάθης Λιβαθινός

Παίζουν (αλφαβητικά): Βασίλης Ανδρέου, Αντώνης Γιαννακός, Γιώργος Δάμπασης, Βασίλης Ζαφειρόπουλος, Νίκος Καρδώνης, Στάθης Κόικας, Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Πάρης Λεόντιος, Άννα Μάγκου, Λίλλυ Μελεμέ, Πολυξένη Παπακωνσταντίνου, Ερατώ Πίσση, Μαρία Σαββίδου, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Άρης Τρουπάκης.

Συμπαραγωγή Λυκόφως/Γιώργος Λυκιαρδόπουλος -Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν

Περισσότερες πληροφορίες:

https://theatro-technis.gr/ερχονται/673-το-τρίτο-στεφάνι

27/10 : ΟΛΟΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | Φρυνίχου

Κείμενο- Σκηνοθεσία: Δανάη Επιθυμιάδη

Παίζουν: Δανάη Επιθυμιάδη, Γιάννης Καραούλης

Συμπαραγωγή Théâtre de La Colline- Goen Productions- Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν

Περισσότερες πληροφορίες:

https://theatro-technis.gr/ερχονται/672-όλος-ο-χρόνος-του-κόσμου

27/10 : IRЯINA | Υπόγειο

Έργο εμπνευσμένο από τις “Τρεις αδερφές” του Τσέχοφ

Σύλληψη-δραματουργία-σκηνοθεσία : Γιώτα Αργυροπούλου

Παίζουν: Ωρόρα Μαριόν, Μαριάνθη Παντελοπούλου, Ναταλία Σουίφτ

Συμπαραγωγή ΔΗΠΕΘΕ ΚΑΒΑΛΑΣ ( πρεμιέρα Πέμπτη 9 Οκτωβρίου) – Blindspot theatre group- Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν

Η έρευνα για την παράσταση υποστηρίχθηκε από το Onassis AiR – Πρόγραμμα Διεθνούς Καλλιτεχνικής Φιλοξενίας και Έρευνας του Ιδρύματος Ωνάση

Περισσότερες πληροφορίες:

https://theatro-technis.gr/ερχονται/680-irяina

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025

21/11 : ΠΗΝΕΛΟΠΕΣ ΚΑΙ ΠΗΝΕΛΟΠΙΑΔΕΣ -Μέρος Α- Δημιουργία παράστασης| Υπόγειο

Σύλληψη- συντονισμός δράσης: Μαριάννα Κάλμπαρη

Με την υποστήριξη και την αιγίδα του ΥΠΠΟ

Πρωτότυπο ανοιχτό εργαστήριο-performance με αφετηρία την Οδύσσεια και την «Penelopiad» της Margaret Atwood. Η διαδικασία θα τροφοδοτήσει το τελικό κείμενο της παράστασης που θα παρουσιαστεί τον Φεβρουάριο.

Με διαφορετικές κάθε μέρα προσκεκλημένες.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2025

19/12: ΓΕΡΜΑ-η ανεκπλήρωτη, Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα| Υπόγειο

Δραματουργία: Γιάννος Περλέγκας, Μαρία Πρωτόπαππα

Σκηνοθεσία: Μαρία Πρωτόπαππα

Ερμηνεύουν (αλφαβητικά) : Νώντας Δαμόπουλος, Γιάννος Περλέγκας, Μαρία Πρωτόπαππα κ.α.

Συμπαραγωγή: Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν -Kart Productions.

Περισσότερες πληροφορίες:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/germa-i-anekpliroti

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2026

13/1/26 : Μαρτυρία μιας κλεμμένης εφηβείας -Le Consentement (έργο βασισμένο πάνω στο «Le Consentement» (Η συναίνεση) της Vanessa Springora) | Υπόγειο

Σκηνοθεσία: Ειρήνη Λαμπρινοπούλου.

Συμπαραγωγή: Τεχνηχώρος – Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν – Πεδίο Τέχνης ΑΜΚ

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Κλέων Γρηγοριάδης, Μαριλένα Μπαρταλούτσι, Βένια Σταματιάδη.

29/1 /26 : Η ΛΟΚΑΝΤΙΕΡΑ, Carlo Goldoni | Φρυνίχου

Σκηνοθεσία-δραματουργική επεξεργασία: Γιάννης Κακλέας.

Μουσική: Δημήτρης Παπαδημητρίου.

Συμπαραγωγή Ελληνικό Σχέδιο-Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν

Παίζουν (αλφαβητικά) : Μάϊρα Γραβάνη, Βερόνικα Δαβάκη, Αλέξανδρος Ζουριδάκης, Βάσια Λακουμέντα, Ντίνος Ποντικόπουλος, Ιβάν Σβιτάιλο.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2026

11/02 /26 : 24 ΩΡΕΣ ΣΈΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ | Υπόγειο

Σύνθεση Κειμένου: Παντελής Φλατσούσης και η ομάδα

Δραματουργία: Παναγιώτα Κωνσταντινάκου

Σκηνοθεσία: Παντελής Φλατσούσης.

Ερμηνεύουν: Saba Hosseini, Λίζα Μικροπούλου, Κατερίνα Συναπίδου

Συμπαραγωγή Spectrum ΑΜΚΕ-Theaterhaus Jena -Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν

16/2/26: ΠΗΝΕΛΟΠΕΣ ΚΑΙ ΠΗΝΕΛΟΠΙΑΔΕΣ -Μέρος δεύτερο -Η παράσταση | Φρυνίχου

Δραματουργία-Σκηνοθεσία: Μαριάννα Κάλμπαρη

Με την υποστήριξη και την αιγίδα του ΥΠΠΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026

16/4/26 : ΑΡΧΙΜΑΣΤΟΡΑΣ ΣΟΛΝΕΣ , Henrik Ibsen| Υπόγειο

Μετάφραση: Μάριος Πλωρίτης

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Ασπιώτης.

Παίζουν : Θόδωρος Γράμψας, Κάτια Δανδουλάκη, ΄Ανια Λεμπεντένκο, Θράσος Σταθόπουλος κ.α.

Συμπαραγωγή «Γ.Ι.Δ.Σ.»-Εταιρείας Θεάτρου ΠΡΑΞΗ ΕΠΤΑ-Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν.

ΜΑΙΟΣ 2026

Hass / Μίσος / Ură based on the cult movie by Mathieu Kassovitz| Φρυνίχου

Η γερμανική εκδοχή της παράστασης με έμπνευση το «Μίσος» του Κασοβίτς, στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Theaterhaus Jena και την SPRECTRUM ΑΜΚΕ

Theatre concept, stage director: Daniele Szeredy

Concept, dramaturgy: Josef Bäcker

Περισσότερες λεπτομέρειες:

https://www.theaterhaus-jena.de/en/program/plays/current-season/hass-misos-ura

ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

12/10

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΒΡΟΜΥΛΟΣ, David Walliams

Διασκευή: Άνδρη Θεοδότου

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Δεγαΐτης

Παίζουν: Ουσίκ Χανικιάν, Ναταλία Δήμου, Γιάννης Ζαράγκαλης, Κατερίνα Μεφσούτ, Αθήνα Ανανιάδη, Άγγελος Αγγελακόπουλος, Γιάννης Μιχαηλίδης.

Συμπαραγωγή Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν-Θεατρικές Παραγωγές Γεράσιμος Σκαφίδας

«Μια ιστορία που θα σε κάνει να δεις τον κόσμο, όχι απλώς με άλλα μάτια,

αλλά με πιο ανοιχτή καρδιά!»

Περισσότερες πληροφορίες:

https://theatro-technis.gr/ερχονται/664-ο-κυριοσ-βρομυλοσ-παιδική-σκηνή

ΕΦΗΒΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

28/9

TANK / «Όλη Νύχτα Εδώ» (σχολικές πρωινές και επετειακή παράσταση στην επέτειο του Πολυτεχνείου)

Δραματουργία της ομάδας RMS MATAROA πάνω στο βιβλίο Όλη Νύχτα Εδώ (επιμ. Ιάσων Χανδρινός)

Σκηνοθεσία: Μάνος Βαβαδάκης

Παίζουν: Κατερίνα Ζησούδη, Ειρήνη Μακρή, Κατερίνα Παπανδρέου, Μάνος Βαβαδάκης

Βραβείο Επιτελεστικών Τεχνών 2024 της ΕΛ.Ε.Κ.ΘΕ.Π.ΤΕ.

https://theatro-technis.gr/παιζονται/676-τανκ-όλη-νύχτα-εδώ-2025

15/3/26

ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ (work in progress)

Κείμενο: Δημήτρης Ντάσκας

Σκηνοθεσία: Σοφία Βγενοπούλου.

Παίζουν: Οδυσσέας Πετράκης, Κωσταντίνος Σιώζος, Μαριάνθη Κοσκινά

Συμπαραγωγή Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν-Ομάδα Grasshopper

Παράλληλα θα λειτουργήσουν για 3η χρονιά τα «Φυτώριο Νέων» και «Φυτώριο Φίλων» καθώς και νέα εργαστήρια για εκπαιδευτικούς υπό τη διεύθυνση της Άνδρης Θεοδότου.

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα ανακοινωθούν μέσα στον Οκτώβριο.