«Το Εθνικό Θέατρο ξεκινά τη νέα θεατρική χρονιά ενεργοποιώντας το δυναμικό δίκτυο, που ανακοίνωσε τον περασμένο Μάιο. Δίκτυο δημιουργών, θεατών, ιδεών, γλωσσών», σημειώνει η νέα καλλιτεχνική διευθύντρια του Εθνικού Θεάτρου, Αργύρω Χιώτη, καθώς η πρώτη κρατική σκηνή της χώρας σηκώνει αυλαία την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου και το φιλόξοδοξο πρόγραμμα της για τη σεζόν 2025-2026 είναι προ των πυλών.

Επαναλήψεις

Η νέα θεατρική χρονιά ξεκινά με τρεις επαναλήψεις: την παράσταση «Φάουστ» σε σκηνοθεσία του Άρη Μπινιάρη που επιστρέφει στην Κεντρική Σκηνή με διαφορετική διανομή και τον Χάρη Φραγκούλη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, την καυστική κοινωνικοπολιτική σάτιρα «Καρυάτιδα!» του Γιώργου Καπουτζίδη σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαυρογεώργη στο Θέατρο Κάππα και τις «Τρεις αδελφές» του Αντόν Τσέχωφ σε σκηνοθεσία Μαρίας Μαγκανάρη στην Πλαγία Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ.

Παιδική Σκηνή

Στις 22 Οκτωβρίου εκκινεί τις παραστάσεις και η Παιδική Σκηνή του Εθνικού που για φέτος μετακομίζει στο Δημοτικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» και υποδέχεται πρώτα στο φθινοπωρινό ημερολόγιο της τις Περιπέτειες της Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων, μια διασκευή του κλασικού αριστουργήματος του Λιούις Κάρολ από την Γεωργία Μαυραγάνη που σκηνοθετεί επίσης την παράσταση με την πολύτιμη συμβολή της Λένας Πλάτωνος στην πρωτότυπη μουσική επένδυση και ποίηση.

Μεγάλες παραγωγές

Ο Νοέμβριος φέρνει τις συμπαραγωγές και συμπράξεις του Εθνικού με δημιουργούς και θέατρα του εξωτερικού, όπως το Pina Bausch Foundation και το Royal Court Theatre. Το Εθνικό Θέατρο συνεργάζεται για πρώτη φορά με το Royal Court Theatre και παρουσιάζει το Cow|Deer, το πρωτοποριακό έργο των Κέιτι Μίτσελ, Νίνα Σίγκαλ και Μέλανι Γουίλσον, μετά την πρεμιέρα του στο Λονδίνο στις 3 Σεπτεμβρίου με βρετανικό θίασο. Η παράσταση έρχεται στη Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» με ελληνικό 4μελές ensemble. Την ελληνική εκδοχή της παράστασης υπογράφει – ως συνεργάτιδα στη σκηνοθεσία – η Ειρήνη Φαναριώτη μαζί με τους/τις τέσσερις Έλληνες/ίδες ερμηνευτές/τριες.

Από τις 17 Δεκεμβρίου, το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της σπουδαίας χορογράφου Πίνα Μπάους, το Kontakthof, σε σύμπραξη με το Pina Bausch Foundation, 37 χρόνια μετά την πρώτη παρουσίασή του στην Ελλάδα, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, τον Σεπτέμβριο του 1988, από το Tanztheater Wuppertal.

Η σκηνική αυτή αναβίωση τελεί υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση των Ζοζεφίν Ανν Έντικοτ και του Δάφνι Κόκκινου, μέλους του Tanztheater Wuppertal και βοηθού της Πίνα Μπάους από το 1993, σε συνεργασία με την Αν Μάρτιν —επίσης μέλος της αρχικής διανομής—και τον Σκοτ Τζένινγκς, διευθυντές προβών του Ιδρύματος. Η παράσταση θα παρουσιαστεί στην Κεντρική Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ με 23 ξεχωριστούς ερμηνευτές και ερμηνεύτριες από την Ελλάδα, 21 έως 55 χρόνων, που επιλέχθηκαν ειδικά για αυτή την παραγωγή.

Πειραματική Σκηνή

Επιλογές σε σχέση με τη διανομή των παραστάσεων που θα παρουσιάσει φέτος, πραγματοποίησε και η Πειραματική Σκηνή υπό την διεύθυνση των Νεφέλη Μαϊστράλη και Ακύλλα Καραζήση. Το δίδυμο της Πειραματικής εγκαινιάζει «έναν νέο ζωντανό τόπο καλλιτεχνικής συνύπαρξης, φέρνοντας στο προσκήνιο τη διαδικασία της δημιουργίας, της πρόβας, της θεατρικής δοκιμής».

Για του λόγου το αληθές αναφέρουμε ως παράδειγμα ότι από τις 8 Οκτωβρίου η Διαρκής Πρόβα με τίτλο ΚΑΠΟΥΤ / Πόλεμος, ένα Vaudeville, θα έχει τις πόρτες της ανοιχτές όλη τη χρονιά. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, από τις 18:00 έως τις 22:00, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ελεύθερα, έναντι ενός συμβολικού αντιτίμου, για όση ώρα επιθυμεί (από 4 λεπτά έως 4 ώρες), μια ζωντανή σύνθεση – όχι παράσταση – σε αέναη κίνηση και εξέλιξη.

Παράλληλα, έξι καλλιτέχνες από διαφορετικά πεδία (θέατρο, χορός, μουσική, performance) θα συνεργαστούν με το ensemble, δημιουργώντας ισάριθμες παραστάσεις-«σκίτσα», με επίκεντρο την πηγή έμπνευσης του Καλλιτεχνικού Προγράμματος 2025-26 του Εθνικού Θεάτρου, τη Γλώσσα.

Οι νέες σκηνές

Εκτός του Κτηρίου Τσίλλερ οι φετινές σκηνές του Εθνικού Θεάτρου είναι το Θέατρο Δίπυλον για την Πειραματική Σκηνή, το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» για την Παιδική Σκηνή, το Θέατρο Κάππα καθώς και ο 1ος όροφος της Δημοτικής Πινακοθήκης για τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του Μικρού Εθνικού.

Ακόμη, το Εθνικό ενεργοποιεί τις δυνατότητες της τεχνολογίας με τέσσερις από τις παραγωγές του φετινού καλλιτεχνικού προγράμματος να μεταδίδονται μέσω live streaming στο Σουφλί, την Ιθάκη, τα Κύθηρα και την Κάρπαθο, δίνοντας τη δυνατότητα στους κατοίκους της Περιφέρειας να απολαύσουν έργα της φετινής θεατρικής περιόδου σε πραγματικό χρόνο.

Πρόγραμμα Παραστάσεων

ΦΑΟΥΣΤ

Βασισμένο στο ομώνυμο έργο του Γκαίτε

Σκηνοθεσία: Άρης Μπινιάρης – Κεντρική Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ | 2ος χρόνος | Πρεμιέρα: 8 Οκτωβρίου

Η ΚΑΡΥΑΤΙΔΑ! του Γιώργου Καπουτζίδη

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Μαυρογεώργη – Θέατρο Κάππα | 2ος χρόνος | Πρεμιέρα: 8 Οκτωβρίου

ΤΡΕΙΣ ΑΔΕΛΦΕΣ του Αντόν Τσέχωφ

Σκηνοθεσία: Μαρία Μαγκανάρη – Πλαγία Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ | 2ος χρόνος | Πρεμιέρα: 15 Οκτωβρίου

ΜΙΚΡΟ ΕΘΝΙΚΟ | ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΛΙΚΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ

Βασισμένο στο μυθιστόρημα του Λιούις Κάρολ

Σκηνοθεσία: Γεωργία Μαυραγάνη – Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» | Πρεμιέρα: 22 Οκτωβρίου

COW | DEER των Katie Mitchell, Nina Segal και Melanie Wilson

Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» | Κτήριο Τσίλλερ | Πρεμιέρα: 7 Νοεμβρίου | Συμπαραγωγή: Εθνικό Θέατρο – Royal Court Theatre

KONTAKTHOF της Pina Bausch

Κεντρική Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ | Πρεμιέρα: 17 Δεκεμβρίου | Μια σύμπραξη του Εθνικού Θεάτρου με το Pina Bausch Foundation

ΙΕΡΟΤΕΛΕΣΤΙΑ του Guillaume Poix | σε μια ιδέα της Lorraine de Sagazan – Σκηνοθεσία: Χρήστος Θεοδωρίδης – Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» | Κτήριο Τσίλλερ | Πρεμιέρα: 28 Ιανουαρίου

ΜΙΚΡΟ ΕΘΝΙΚΟ | ΕΦΗΒΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

ΕΧΕΙΣ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ της Κατερίνας Λούβαρη Φασόη

Σκηνοθεσία: Παντελής Δεντάκης – Πλαγία Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ | Πρεμιέρα: 28 Ιανουαρίου

Ο ΒΥΣΣΙΝΟΚΗΠΟΣ του Αντόν Τσέχωφ

Σκηνοθεσία: Έκτορας Λυγίζος – Κεντρική Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ | Πρεμιέρα: 26 Φεβρουαρίου

ΣΤΑΘΜΟΣ Ω του Γιώργου Χριστοδούλου

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τσικούρας (Τσικ) | Από τον Φεβρουάριο σε περιοδεία | Πρεμιέρα στην Αθήνα: 6 Μαΐου | Πλαγία Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ

ΚΟΥΚΛΙΤΣΑ βασισμένο στο Κουκλόσπιτο του Ίψεν

Σκηνοθεσία: Μαρία Πανουργιά – Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» | Πρεμιέρα: 1 Απριλίου