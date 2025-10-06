Μια έξτρα κλήση προέκυψε τη Δευτέρα (6/10) στην εθνική ομάδα ενόψει των δύο εκτός έδρας αγώνων που ακολουθούν με αντιπάλους τη Σκωτία και τη Δανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Πιο συγκεκριμένα, στην αποστολή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενσωματώνεται ο Παύλος Παντελίδης της Κηφισιάς. Ο λόγος πηγάζει από το γεγονός πως ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι άρρωστος και ενδέχεται να ταξιδέψει απευθείας στη Σκωτία. Σε κάθε περίπτωση ο ομοσπονδιακός προπονητής ήθελε να υπάρχει μια επιπλέον επιλογή στα φτερά της επιθετικής γραμμής και να μην ρισκάρει το οτιδήποτε σε αυτά τα δύο βαθμολογικά κομβικά παιχνίδια.

Ο Παντελίδης, ο οποίος καλείται για πρώτη φορά στην Εθνική Ανδρών, πέτυχε στο ματς της Κυριακής το ένα από τα δύο τέρματα της Κηφισιάς στο 2-3 από την ΑΕΚ. Η κλήση του είναι παράλληλα μια ανταμοιβή της προσπάθειας που καταβάλει ως τώρα στη χρονιά και μια απόδειξη πως ο Γιοβάνοβιτς δεν αποκλείει κανέναν.

Πλέον η αποστολή της Εθνικής απαρτίζεται από τους Βλαχοδήμο, Μανδά, Τζολάκη, Μαυροπάνο, Χατζηδιάκο, Μιχαηλίδη, Κουλιεράκη, Ρότα, Βαγιαννίδη, Γιαννούλη, Τσιμίκα, Σιώπη, Ζαφείρη, Μάνταλο, Κουρμπέλης, Μουζακίτη, Καρέτσα, Τζόλη, Μασούρα, Κωνσταντέλια, Ιωαννίδη, Παυλίδη, Μπακασέτα, Δουβίκα, Παντελίδη.

Μετά τις αρχικές κλήσεις είχε τεθεί εκτός ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο οποίος είχε τραυματιστεί στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ. Το κενό καλύφθηκε άμεσα με τον Γιάννη Μιχαηλίδη του ΠΑΟΚ.