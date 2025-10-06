Κάλεσμα «σε μια νέα πολιτική αρχή» έκανε το Κίνημα Δημοκρατίας με αφορμή την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη Βουλή.

Σύμφωνα με τον Στέφανο Κασσελάκη (που είχε διαδεχθεί τον πρώην πρωθυπουργό στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ) και τους συνεργάτες του, η πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού «δεν αποτελεί έκπληξη». Αντιθέτως πρόκειται για «το φυσικό αποτέλεσμα μιας πορείας που είχε ξεκινήσει εδώ και ενάμιση χρόνο» με αποτέλεσμα να «κλείνει ο κύκλος μιας κουρασμένης πολιτικής τάξης, που αδυνατεί να δώσει απαντήσεις στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών».

Επιχειρώντας να αξιοποιήσει «το τοπίο αβεβαιότητας και απογοήτευσης», το Κίνημα Δημοκρατίας κάνει λόγο για την ανάληψη της ευθύνης «να εκφράσει την ανάγκη για μια νέα αρχή, πέρα από τις παλιές γραμμές, τα προσωπικά κατεστημένα και τις κομματικές εξαρτήσεις». Προέβη δε σε άνοιγμα προς «όλους τους πολίτες που δεν βολεύονται, που δεν ανήκουν πια σε παλιά στρατόπεδα, που ζητούν αξιοκρατία, αλήθεια και πραγματική δημοκρατία».

Από την ώρα μάλιστα που το Κίνημα Δημοκρατίας, όπως επισημαίνεται, «οικοδομεί βήμα-βήμα ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό και συμμετοχικό ρεύμα πολιτών, που δεν λειτουργεί με «κύκλους» και διαρροές, αλλά με διαφάνεια και λογοδοσία», αποστέλλεται μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι «οι πόρτες μας είναι ανοιχτές», καθώς «είναι η στιγμή να ενώσουμε δυνάμεις για μια Ελλάδα με προοπτική, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια».