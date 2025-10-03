Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ετοιμάζεται να απαντήσει με βίντεο μέσα από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου στην αποδοχή της πρότασης του από τη Χαμάς, σύμφωνα με όσα ανέφερε σε ανάρτηση της στο Χ η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λίβιτ.

Σημαντική λεπτομέρεια στην ανάρτηση είναι ότι η Λίβιτ χρησιμοποιεί την λέξη «acceptance» που σημαίνει «αποδοχή» του σχεδίου από την Χαμάς.

Behind the Scenes in the Oval Office: President Trump responds to Hamas’ acceptance of his Peace Plan. Stay tuned! pic.twitter.com/iw1fXIWyls — Karoline Leavitt (@PressSec) October 3, 2025

Παράλληλα έγινε γνωστό ότι η απάντηση της Χαμάς μεταφράστηκε στα Αγγλικά και την ανάρτησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social πιθανότατα σαν «βάση» για τα όσα πρόκειται να ανακοινώσει.