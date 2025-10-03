Την απάντησή της στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα παρέδωσε η Χαμάς. Η παλαιστινιακή οργάνωση δηλώνει ότι, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα και να επιτευχθεί η πλήρης αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από την περιοχή, είναι έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς αιχμαλώτους – τόσο τους ζωντανούς όσο και τους νεκρούς – σύμφωνα με το σχέδιο ανταλλαγής που περιγράφεται στην πρόταση του Τραμπ.

«Σε αυτό το πλαίσιο, το κίνημα επιβεβαιώνει την ετοιμότητά του να ξεκινήσει αμέσως διαπραγματεύσεις μέσω των μεσολαβητών για να συζητήσει τις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας», ανέφερε η Χαμάς σε δήλωση που κοινοποίησε στο Telegram.

Επίσης, δήλωσε ότι συμφωνεί να παραδώσει τη διοίκηση της Γάζας σε έναν ανεξάρτητο φορέα Παλαιστινίων τεχνοκρατών, «με βάση την παλαιστινιακή εθνική συναίνεση και την αραβική και ισλαμική υποστήριξη».

«Άλλα ζητήματα που αναφέρονται στην πρόταση του Προέδρου Τραμπ σχετικά με το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας και τα νόμιμα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού συνδέονται με μια ενιαία εθνική θέση και τους σχετικούς διεθνείς νόμους και αποφάσεις», ανέφερε η Χαμάς.

«Θα αντιμετωπιστούν μέσω ενός ολοκληρωμένου παλαιστινιακού εθνικού πλαισίου, στο οποίο η Χαμάς θα συμμετάσχει και θα συμβάλει υπεύθυνα».

Η ανακοίνωση της Χαμάς για την πρόταση Τραμπ

«Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα και τον γενοκτονικό πόλεμο που διεξάγεται εναντίον του ανθεκτικού λαού μας στη Λωρίδα της Γάζας, και με βάση την εθνική μας ευθύνη να υπερασπιστούμε τις αρχές, τα δικαιώματα και τα ανώτερα συμφέροντα του λαού μας, το Ισλαμικό Κίνημα Αντίστασης, η Χαμάς, πραγματοποίησε εκτενείς διαβουλεύσεις με τα ηγετικά του όργανα, με παλαιστινιακές φατρίες και δυνάμεις, καθώς και με μεσολαβητές και φιλικά μέρη, προκειμένου να καταλήξει σε μια υπεύθυνη θέση σχετικά με το σχέδιο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Μετά από ενδελεχή μελέτη, η Χαμάς έλαβε την απόφασή της και παρέδωσε την ακόλουθη απάντηση στους μεσολαβητές:

Η Χαμάς εκτιμά τις αραβικές, ισλαμικές και διεθνείς προσπάθειες, καθώς και εκείνες του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, στην εξασφάλιση ανταλλαγής κρατουμένων, στην άμεση είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, στην απόρριψη της κατοχής της Λωρίδας και στην αποτροπή της εκτόπισης του λαού μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, και σύμφωνα με την επίτευξη πλήρους κατάπαυσης του πυρός και πλήρους αποχώρησης από τη Λωρίδα της Γάζας, η Χαμάς ανακοινώνει την έγκρισή της για την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών αιχμαλώτων —τόσο των ζωντανών όσο και των νεκρών— στο πλαίσιο της ανταλλαγής που περιγράφεται στην πρόταση του Προέδρου Τραμπ, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες για την ανταλλαγή. Η Χαμάς επιβεβαιώνει την ετοιμότητά της να ξεκινήσει, μέσω μεσολαβητών, άμεσες διαπραγματεύσεις για να συζητήσει τις λεπτομέρειες αυτής της διαδικασίας.

Το κίνημα επιβεβαιώνει επίσης τη συμφωνία του να μεταβιβάσει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας σε μια παλαιστινιακή αρχή αποτελούμενη από ανεξάρτητους (τεχνοκράτες), με βάση την εθνική συναίνεση και με την υποστήριξη των αραβικών και ισλαμικών χωρών.

Όσον αφορά τα άλλα θέματα της πρότασης του Προέδρου Τραμπ σχετικά με το μέλλον της Γάζας και τα αναφαίρετα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού, αυτά συνδέονται με μια ενιαία εθνική παλαιστινιακή στάση, βασισμένη στους σχετικούς διεθνείς νόμους και αποφάσεις, και θα συζητηθούν στο πλαίσιο ενός συνολικού εθνικού πλαισίου στο οποίο η Χαμάς θα συμμετάσχει ενεργά και υπεύθυνα».