Το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο τραπέζι από τη Δευτέρα και όλοι περιμένουν την επόμενη ημέρα στη Γάζα. Τα δημοσιεύματα σχετικά με το τι θα κάνει η Χαμάς είναι πολλά, ωστόσο όλα συγκλίνουν σε ένα σημείο.

Η πρόταση όπως είναι τώρα δεν ικανοποιεί την παλαιστινιακή οργάνωση. Η Χαμάς θα απαιτήσει σημαντικές αναθεωρήσεις στην πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Ωστόσο, είναι πιθανό να αποδεχτεί το σχέδιο τις επόμενες ημέρες ως βάση για νέες διαπραγματεύσεις.

Αναλυτές και πηγές κοντά στην οργάνωση μίλησαν στον Guardian και υποστήριξαν ότι αυτή τη στιγμή η Χαμάς βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Ο Μκαϊμάρ Αμπουσάντα, πολιτικός επιστήμονας από τη Γάζα με έδρα το Κάιρο, δήλωσε ότι η Χαμάς πρέπει τώρα να «επιλέξει μεταξύ του κακού και του χειρότερου».

«Αν πουν «όχι», όπως έχει ξεκαθαρίσει ο Τραμπ, αυτό δεν θα είναι καλό και θα επιτρέψει στο Ισραήλ να κάνει ό,τι χρειάζεται για να τελειώσει αυτό. Θα πουν «ναι, αλλά χρειαζόμαστε αυτό και εκείνο», δήλωσε ο Αμπουσάντα.

Ο Χιου Λόβατ, ανώτερος ερευνητής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, δήλωσε ότι θα είναι πολύ δύσκολο για τη Χαμάς να αποδεχτεί τους όρους χωρίς… όρους. «Αυτό είναι κατανοητό. Το κείμενο στερείται λεπτομερειών. Αλλά τότε οτιδήποτε άλλο εκτός από την πλήρη και τελική αποδοχή θα χρησιμοποιηθεί εναντίον της Χαμάς από το Ισραήλ, την κυβέρνηση Τραμπ και πιθανώς τους Ευρωπαίους», είπε.

Σε θέση ισχύος ο Νετανιάχου

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αποδέχθηκε το σχέδιο Τραμπ, το οποίο ενσωματώνει πολλές από τις βασικές απαιτήσεις του Ισραήλ. Την ίδια ώρα έχει στείλει ξεκάθαρο μήνυμα. Θα «ολοκληρώσει το έργο» εάν η Χαμάς απορρίψει την πρόταση ή επιβραδύνει την εφαρμογή της.

Οι ηγέτες της Χαμάς είναι διαιρεμένοι μεταξύ Κωνσταντινούπολης, Ντόχα και Γάζας. Αυτό, περιπλέκει τις συζητήσεις σχετικά με την απάντηση της οργάνωσης. Η Τουρκία και το Κατάρ ασκούν πίεση στη Χαμάς να κάνει παραχωρήσεις.

Ένα σημείο διαφωνίας είναι η απαίτηση του σχεδίου για την αποστράτευση της Χαμάς, σύμφωνα με πηγή κοντά στην οργάνωση. Η παράδοση όλων των όπλων θα ήταν πολύ δύσκολο να γίνει αποδεκτή από τη Χαμάς. Ειδικά, χωρίς καμία πολιτική διαδικασία ή ουσιαστική πρόοδο προς μια λύση δύο κρατών.

«Υπάρχουν διαφορετικές τάσεις εντός του κινήματος. Τα μέλη στη Ντόχα τείνουν να είναι πιο ρεαλιστικά, ειδικά σε σύγκριση με την στρατιωτική ηγεσία στη Γάζα. Υπάρχει προφανής ανάγκη να εξασφαλιστεί η υποστήριξη της στρατιωτικής ηγεσίας και των απλών μαχητών», δήλωσε ο Λόβατ.

Η Χαμάς θα ζητήσει διευκρινίσεις για την παρουσία του Ισραήλ στη Γάζα

Μια άλλη ανησυχία για τη Χαμάς είναι η ασαφής υπόσχεση για αποχώρηση του Ισραήλ. Από την άλλη η σαφής δήλωση ότι δεν θα υπάρξει προσάρτηση ή κατοχή της Γάζας από το Ισραήλ έγινε δεκτή με ικανοποίηση.

Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι οι διαιρέσεις εντός της Χαμάς είναι συχνά υπερβολικές. «Δεν νομίζω ότι υπάρχει πραγματική διαίρεση μεταξύ της Γάζας, της Δυτικής Όχθης και της ηγεσίας στο εξωτερικό. Όλοι συμφωνούν να αντιταχθούν στον αφοπλισμό, επειδή ο ένοπλος αγώνας είναι ένα βαθύτατο στοιχείο της φύσης και της ταυτότητάς τους», δήλωσε ο Μίκαελ Μάιλσταϊν, ειδικός σε θέματα Χαμάς στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ.

Ο Μάιλσταϊν είπε ότι, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, το 90% των διοικητών της Χαμάς έχουν σκοτωθεί, το 97% των ρουκετών της έχουν καταστραφεί ή εκτοξευθεί. Ωστόσο, μόνο το 40% του εκτεταμένου δικτύου τούνελ της οργάνωσης έχει καταστραφεί.

«Η Χαμάς έχει προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Είναι ενεργή σε περιοχές όπου ο [ισραηλινός στρατός] έχει δηλώσει ότι η Χαμάς έχει ηττηθεί πλήρως, αλλά δεν μπορείς να εξαλείψεις εντελώς τη Χαμάς. Έχει μεταμορφωθεί και έχει επιβιώσει», υποστήριξε.

Ο Τραμπ θα τραβήξει κόκκινη γραμμή

Την ώρα που το περιθώριο 3-4 ημερών λήγει ο Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος να τραβήξει «κόκκινη γραμμή». Είναι δεδομένο ότι θα απαιτήσει από τη Χαμάς να απαντήσει στο ειρηνευτικό του σχέδιο.

Η Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ελπίζουν και αναμένουν από τη Χαμάς να εγκρίνει το σχέδιό τους. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν συνέπειες σε περίπτωση απόρριψής του.

«Είναι μια κόκκινη γραμμή που ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να θέσει, και είμαι βέβαιη ότι θα το κάνει», δήλωσε η Λέβιτ σε συνέντευξή της στο Fox News, όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα η Χαμάς να αποχωρήσει από το σχέδιο.