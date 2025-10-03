Προθεσμία μέχρι τις 18:00 (ώρα Ουάσινγκτον) της Κυριακής για να εγκρίνει το σχέδιο του για το μέλλον της Γάζας έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Χαμάς, υποστηρίζοντας ότι αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία που έχει η οργάνωση.

Ο Τραμπ σε ανάρτηση του στο Truth Social ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία με τη Χαμάς μέχρι το βράδυ της Κυριακής στις ΕΞΙ (6) μ.μ., ώρα Ουάσινγκτον. Όλες οι χώρες έχουν υπογράψει! Εάν δεν επιτευχθεί αυτή η συμφωνία ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ, θα ξεσπάσει ΚΟΛΑΣΗ, που όμοια της δεν έχει δει κανείς ξανα, εναντίον της Χαμάς».

Σημειώνεται ότι από τις διαρροές όλες τις προηγούμενες ημέρες, φαίνεται ότι η ηγεσία της Χαμάς είναι διχασμένη ως προς το εάν πρέπει ή όχι να αποδεχθεί το σχέδιο Τραμπ, με τον διχασμό να έγκειται κυρίως στις διαφορές στην αντίληψη μεταξύ της ηγεσίας της οργάνωσης που βρίσκεται εντός της Γαζάς και της ηγετικής ομάδας που διαρπαγματεύεται στη Ντόχα. Η ηγεσία στην Γάζα εμφανίζεται να απορρίπτει το σχέδιο και να θέλει να συνεχίσει να πολεμάει. Πιθανόν εξαιτίας αυτής της διχογνωμίας η διαπραγμτευτική ομάδα έχει ζητήσει παράταση χρόνου και έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θέλει να κάνει κάποιες αλλαγές στους όρους του σχεδίου.