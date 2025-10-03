Στα χέρια των Αρχών βρίσκονται από το μεσημέρι της Πέμπτης οι δύο άνδρες που αναζητούνταν μετά τον θάνατο 53χρονου σε αυτοσχέδιο τούνελ σε σπηλιά κοντά στον δρόμο Γόννοι – Καλλιπεύκη στη Λάρισα.

Τα δύο αδέλφια από τον Αμπελώνα βρέθηκαν στη συγκεκριμένη σπηλιά μαζί με τον άτυχο 53χρονο και έναν 77χρονο -ο οποίος έχει συλληφθεί και πέρασε σήμερα το κατώφλι του εισαγγελέα- αναζητώντας χρυσές λίρες.

Οι δίδυμοι πήραν προθεσμία για Δευτέρα και ο 77χρονος που απολογήθηκε την Πέμπτη, αφέθηκε ελεύθερος. Πληροφορίες λένε πως άπαντες φέρονται να ισχυρίζονται πως είχαν προσπαθήσει ώστε να μην έχουν ατύχημα.

Την ίδια ώρα μεγάλη αγωνία υπάρχει στις Αρχές καθώς πάρα πολλοί Έλληνες ζουν τον «πυρετό» του χρυσού. Στο Live News μιλά ένας από τους πιο γνωστούς κυνηγούς στο ίντερνετ. Όπως λέει, η έρευνα του χρυσού θέλει μηχανήματα τα οποία όπως είναι γνωστό δεν κοστίζουν λίγα χρήματα. Στις έρευνές του εστιάζει στις ιστορίες από το αντάρτικο και τον χρυσό.

Δορυφόροι εντοπίζουν χρυσό

Ομάδες στο ίντερνετ μοιράζονται βίντεο, τα οποία δείχνουν, όπως λένε, τον δορυφόρο ο οποίος μπορεί να εντοπίσει χρυσό.

Λένε πως δορυφορικά σημάδια μπορούν να δείξουν θησαυρούς. Σε διάφορα βίντεο παρουσιάζονται σημεία τα οποία πάντως μοιάζουν να είναι πολύ μεγάλες περιοχές.

Τι συμβαίνει στο ίντερνετ

Στο ίντερνετ γίνεται μεγάλος ντόρος. Χρήστες αναφέρουν μεταξύ τους:

-Υπάρχουν κάποιοι που υποστηρίζουν ότι αν τους δώσεις τις ακριβείς συντεταγμένες μιας περιοχής, θα σου βρούνε ακόμη και ένα πέταλο αν υπάρχει, ακόμη και κάτω από μεγάλο βράχο… Εγώ προσωπικά, είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός σ’ αυτές τις ιστορίες, αλλά τώρα τελευταία σε διάφορους κύκλους τα ακούω πολύ συχνά.

-Υπάρχει τεχνολογία, τη δουλεύουν και αρχαιολόγοι, πχ σ’ ένα σημείο που έχει τάφο πχ μπορούν να καταλάβουν αν πειράχτηκε πχ ένα τουβλάκι από αρχαιοκάπηλο… μπορούν να εντοπίσουν κτίσματα κτλ.

Πάντως αυτά τα σημάδια δεν φαίνεται να είναι πάντα αυτό που ψάχνουν οι χρήστες και πολλές φορές τα σημάδια τους μπερδεύουν.