Με το χρυσό να γνωρίζει ιστορικά ράλι τιμών και να εκτινάσσεται σχεδόν 40% από την αρχή του 2025, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού προτείνει τη δημιουργία του«ψηφιακού χρυσού», που θα επιτρέπει σε μικροεπενδυτές να αγοράζουν και να διακρατούν τον πολύτιμο μέταλλο με ευκολότερους και πιο ευέλικτους τρόπους, αναδιαμορφώνοντας την αγορά και ενισχύοντας τον ρόλο του στον παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό χάρτη.

Ένα νέο μοντέλο επένδυσης

Η σημερινή αγορά χρυσού απευθύνεται κυρίως σε θεσμικούς επενδυτές ή πολύ εύπορους ιδιώτες, λόγω του υψηλού κόστους των φυσικών ράβδων, οι οποίες συνηθώς ζυγίζουν 400 ουγκιές (12,4 κιλά) και αξίζουν πάνω από 1,4 εκατ. δολάρια με τις τρέχουσες τιμές. Επιπλέον, η φύλαξη και διαχείριση τέτοιων ράβδων είναι επίπονη και κοστοβόρα.

Παράλληλα, η αγορά χρυσού μέσω τραπεζικών συμβολαίων δίνει μεγαλύτερη ρευστότητα, αλλά φέρει πιστωτικό κίνδυνο, αφού ο επενδυτής εξαρτάται από την φερεγγυότητα της τράπεζας που διατηρεί τον χρυσό.

Ψηφιακός χρυσός: Η τρίτη επιλογή

Η καινοτομία που προωθεί το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού λειτουργεί ως τρίτος πυλώνας επένδυσης. Ο «ψηφιακός χρυσός» θα επιτρέπει την κατοχή κλασμάτων ράβδων και τη μεταβίβασή τους όπως μετοχών ή ομολόγων, διευκολύνοντας έτσι την πρόσβαση και την ευελιξία στην επένδυση. Η πρόταση περιλαμβάνει δυνατότητες χρήσης του ψηφιακού χρυσού και ως ενέχυρο, με εφαρμογές που ενδεχομένως θα επεκταθούν και σε άλλα εμπορεύματα (commodities).

Χρυσός: Το ασφαλές καταφύγιο σε αβέβαιους καιρούς

Το 2025 σηματοδοτεί εκρηκτική άνοδο της τιμής του χρυσού, η οποία συνδέεται με τη μείωση του βασικού επιτοκίου της Fed στο 4,1%, μειώνοντας το κόστος ευκαιρίας για τη διακράτηση χρυσού. Παράλληλα, πολιτικές πιέσεις και αβεβαιότητες, όπως η κριτική του πρώην Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς την κεντρική τράπεζα, ενισχύουν το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Οι κεντρικές τράπεζες συνεχίζουν με έντονους ρυθμούς αγορών χρυσού, με το μέταλλο να καλύπτει πλέον το 40% της αξίας των αποθεμάτων τους παγκοσμίως. Ξεχωρίζει η Πολωνία, που από την αρχή του χρόνου έχει αγοράσει 67 τόνους, ενώ η Τουρκία αποτελεί καθαρό αγοραστή για 29 συνεχόμενους μήνες, προσθέτοντας πρόσφατα άλλους 2 τόνους τον Ιούλιο.

Μετά το ψηφιακό ευρώ, η πρόταση για ψηφιακό χρυσό έρχεται να εναρμονιστεί με αυτή την αυξημένη ζήτηση και την ανάγκη για πιο προσιτές, ασφαλείς και σύγχρονες μορφές επένδυσης σε πολύτιμα μέταλλα, ανοίγοντας ορίζοντες για νέες κατηγορίες επενδυτών και την περαιτέρω ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών.