Την καταδίκη του στην τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε στην Ιερουσαλήμ εξέφρασε το ελληνικό ΥΠΕΞ. «Η Ελλάδα καταδικάζει κατηγορηματικά τη σημερινή φονική τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

Στη συνέχεια επισημαίνει: «Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες». Παράλληλα τονίζει ότι «υπάρχει επείγουσα ανάγκη εξεύρεσης πολιτικής λύσης για την επίτευξη σταθερότητας και ευημερίας και τον τερματισμό του κύκλου της βίας».

Υπενθυμίζουμε πως από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι καθώς και οι δύο δράστες.