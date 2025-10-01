Ξεκίνησε η επιχείρηση της κατάληψης των πλοίων του στολίσκου Global Sumud Flotilla στην πορεία του προς τη Γάζα, παρά τις διεθνείς αντιδράσεις. Η ισραηλινή πλευρά είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα επιτρέψει στα πλοία να φτάσουν στον αποκλεισμένο παλαιστινιακό θύλακα.

Από τις αναφορές ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla προκύπτει ότι ήδη ισραηλινές δυνάμεις έχουν ανέβει σε κάποια από τα πλοία του στολίσκου, που βρισκόταν αρκετά κοντά πλέον στη Γάζα, σχεδόν 75 ναυτικά μίλια.

Πολλά πλοία πλησίασαν τον στολίσκο

Νωρίτερα υπήρχαν αναφορές ότι πολλά πλοία πλησίαζαν τον διεθνή στολίσκο που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, είπαν στο πρακτορείο Reuters δύο πρόσωπα που επιβαίνουν στα σκάφη αυτά.

Το Ισραήλ έχει κατ’ επανάληψη προειδοποιήσει τους ακτιβιστές να μην πλησιάσουν στα όρια του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβάλει στη Λωρίδα της Γάζα

40 σκάφη με 500 άτομα

Το Global Sumud Flotilla αποτελείται από περισσότερα από 40 πολιτικά σκάφη που μεταφέρουν περίπου 500 άτομα, μεταξύ των οποίων βουλευτές, δικηγόροι και ακτιβιστές.

Πρόκειται για την τελευταία απόπειρα για να σπάσει στην πράξη ο αποκλεισμός της Γάζας, μεγάλο μέρος της οποίας έχει μετατραπεί σε ερείπια, και να παραδοθούν τρόφιμα και φάρμακα.

Ο στολίσκος υποστήριζε ότι θα φτάσει στη Γάζα το πρωί της Πέμπτης, εφόσον δεν χτυπηθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Δείτε live την πορεία του Global Sumud Flotilla

Όπως ανέφερε το Quds News Network, το Global Sumud Flotilla είχε τεθεί σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» πριν από ξεκινήσει η επίθεση και όταν εντοπίστηκαν ισραηλινά πλοία να τον πλησιάζουν.

Όπως έχει προαναφερθεί, οι ακτιβιστές φοβούνταν ότι το Ισραήλ θα καταλάβει τα πλοία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Live εικόνα από τα σκάφη Παύλος Φύσσας & Οξυγόνο

«Το Global Sumud Flotilla απέχει πλέον λιγότερο από 200 μίλια από τη Γάζα και μπαίνουμε σε επιφυλακή. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για την ασφαλή διέλευση του στόλου και, πάνω από όλα, για να σταματήσει η γενοκτονία» ανέφερε νωρίτερα η ελληνική αποστολή, αποτελούμενη από 26 άτομα.

Το Ισραήλ έχει ξαναχτυπήσει τέτοιους στολίσκους

Στη συνέντευξη Τύπου που έδωσαν οι διοργανωτές, η Φρανσέσκα Αλμπανέζε, κορυφαία εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων, δήλωσε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια αναχαίτισης του στολίσκου «θα αποτελούσε άλλη μια παραβίαση του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας», καθώς το Ισραήλ δεν έχει νομική δικαιοδοσία στα ύδατα ανοιχτά της Γάζας.

Το Ισραήλ έχει επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στη Γάζα από τότε που η Χαμάς ανέλαβε τον έλεγχο του παράκτιου θύλακα το 2007 και έχουν υπάρξει αρκετές προηγούμενες προσπάθειες ακτιβιστών να παραδώσουν βοήθεια δια θαλάσσης.

Το 2010, εννέα ακτιβιστές σκοτώθηκαν αφού Ισραηλινοί στρατιώτες επιβιβάστηκαν σε έναν στολίσκο έξι πλοίων που επανδρώνονταν από 700 φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές από 50 χώρες.

Τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, οι ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις συνέλαβαν την Τούνμπεργκ και 11 μέλη πληρώματος από ένα μικρό πλοίο που είχε οργανωθεί από μια φιλοπαλαιστινιακή ομάδα που ονομάζεται Συνασπισμός του Στόλου της Ελευθερίας, καθώς πλησίαζαν στη Γάζα.

Δηλώσεις Ταγιάνι μετά την έναρξη της ισραηλινής επιχείρησης

Σε δηλώσεις για το θέμα προχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι όταν έγινε γνωστό ότι ξεκίνησε η επιχείρηση των ισραηλινών δυνάμεων κατά του στολίσκου. Όπως ανέφερε, η ισραλινή πλευρά είχε δεσμευτεί επίσημα στον ίδιο ότι δεν πρόκειται να ασκηθεί βία κατά των επιβαινόντων των πλοίων και ότι οι επιβαίνοντες θα μεταφερθούν στο λιμάνι του Ασντόντ.