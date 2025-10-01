Αντιδράσεις από τις ευρωπαϊκές κυβέρνήσεις, αλλά και από κόμματα, πολιτικές οργανώσεις και συνδικάτα έφερε η απόφαση του Ισραήλ να ανακόψει την πορεία του Global Sumud Flotilla περίπου 75 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Γάζας, όπου οι περίπου 500 ακτιβιστές, πολιτικοί και δικηγόροι, ανέμεναν ότι θα καταφέρουν να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, σπάζοντας τον ισραηλινό αποκλεισμό της Λωρίδας.

Οι ισραηλινοί σταμάτησαν τον στολίσκο ανοιχτά της Γάζας

Η επιχείρηση των ισραηλινών δυνάμεων ξεκίνησε νωρίς το βράδυ περίπου στις 21:00 ώρα Ελλάδας, όταν και οι επιβαίνοντες των πλοίων του στολίσκου εντόπισαν μπροστά τους ανεπτυγμένα σε σχηματισμό τουλάχιστον 20 ισραηλινά πλοία του πολεμικού ναυτικού της χώρας.

Σύμφωνα με τις αναφορές και τις μαρτυρίες, οι ισραηλινές δυνάμεις απηύθυναν κάλεσμα προς τα πλοία του Global Sumud Flotilla να αλλάξουν ρότα και να μην συνεχίσουν την πορεία τους προς την Γάζα, για να λάβουν την απάντηση του κυβερνήτη ενός εκ των πλοίων του Alma, Τιάγκο Αβίλα, που είναι και εκ των διοργανωτών της πρωτοβουλίας, ότι τα πλοία θα συνεχίσουν προς την Γάζα καθώς ο αποκλεισμός της Λωρίδας είναι παράνομος.

Αν και οι λεπτομέρεις σχετικά με τον τρόπο δράσης των ισραηλινών δεν έχουν γίνει γνωστές, περίπου την ίδια στιγμή οι ζωντανές μεταδόσεις από τις κάμερες των περισσότερων πλοίων κόπηκαν, ενώ αντίστοιχα υπήρξαν σημαντικά προβλήματα και στις επικοινωνίες. Από τις αναφορές οι ισραηλινές δυνάμεις στη συνέχεια περικύκλωσαν τα πλοία και δυνάμεις του πολεμικού ναυτικού ξεκίνησαν να επιβιβάζονται στα πλοία του στολίσκου.

Μέχρι αυτή την ώρα οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν καταλάβει τουλάχιστον 3 από τα πλοία της αποστολής, το Alma, το Adara και το Sirius. Στις αναρτήσεις στους λογαριασμούς του Global Sumud Flotilla στα σόσιαλ μίντια, τονιζόταν ότι δεν υπήρχε επαφή με τα μέλη της αποστολής και ότι δεν υπήρχαν ενημερώσεις για την κατάσταση τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη της αποστολής θα μεταφέρονταν στο λιμάνι του Ασντόντ, ενώ λίγο αργότερα η ισραηλινή πλευρά ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση εναντίον του στολίσκου θα συνεχιζόταν μέχρι την Πέμπτη. Επίσης οι ισραηλινοί κυκλοφόρησαν σχετικό βίντεο με την Γκρέτα Τούνμπεργκ (που επέβαινε στο Alma) να έχει μεταφερθεί στην στεριά, στο Ασντόντ.

Στο μεταξύ υπάρχουν αναφορές ότι η επιχείρηση εναντίον των υπολοίπων πλοίων συνεχίζεται, καθώς αυτά συνέχισαν την πορεία τους προς τις ακτές της Γάζας. Υπάρχουν αναφορές για χρήση κανονιών νερού, αλλά και χειροβομβίδων κρότου λάμψης.

Here’s the moment Israel intercepted the Flotilla boat Adara, captured by journalist Kieran Andrieu@novaramedia pic.twitter.com/vOZ5gWTmQk — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025

Θύελλα αντιδράσεων από κυβερνήσεις και οργανώσεις

Με το που έγινε γνωστή η απόφαση των ισραηλινών δυνάμεων να προχωρήσουν στην αναχαίτιση και την κατάληψη των πλοίων του στολίσκου, η ιταλική κυβέρνηση δια στόματος του προχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι όταν έγινε γνωστό ότι ξεκίνησε η επιχείρηση των ισραηλινών δυνάμεων κατά του στολίσκου. Όπως ανέφερε, η ισραηλινή πλευρά είχε δεσμευτεί επίσημα στον ίδιο ότι δεν πρόκειται να ασκηθεί βία κατά των επιβαινόντων των πλοίων και ότι οι επιβαίνοντες θα μεταφερθούν στο λιμάνι του Ασντόντ.

Σε απάντηση στην απόφαση του Ισραήλ να προχωρήσει στην αναχαίτιση των πλοίων του στολίσκου, αλλά και στις δηλώσεις Ταγιάνι, το μεγαλύτερο συνδικάτο της Ιταλίας αποφάσισε να κηρύξει γενική απεργία για αύριο.

Αντίστοιχα σε ανακοίνωση προχώρησε και ο Γάλλος ΥΠΕΞ, Ζαν – Νοέλ Μπαρό, ο οποίος ανέφεςρε ότι πλοία του στολίσκου για τη Γάζα, τα οποία βρίσκονταν σήμερα το βράδυ στ’ ανοικτά των ακτών της Αιγύπτου «αναχαιτίζονται, επιβιβάζονται ισραηλινές δυνάμεις σε αυτά. Η Γαλλία καλεί τις ισραηλινές Αρχές να εγγυηθούν την ασφάλεια των συμμετεχόντων, όπως και το δικαίωμά τους στην προξενική προστασία και να επιτρέψουν την επιστροφή τους στη Γαλλία το συντομότερο δυνατό». Ανάμεσά στους επιβαίνοντες είναι 38 Γάλλοι πολίτες που έχουν γνωστοποιήσει στις γαλλικές αρχές τη συμμετοχή τους στον στολίσκο.

Σύμφωνα με τη γαλλική διπλωματία, η πρεσβεία και το προξενείο της Γαλλίας στο Τελ Αβίβ «είναι σε συνεχή επαφή με τις αρμόδιες ισραηλινές αρχές για να ζητήσουν, μόλις φθάσουν οι συμπατριώτες μας σε ισραηλινό έδαφος, την προξενική προστασία και να επιτρέψουν την απελευθέρωσή τους και την επιστροφή τους στη Γαλλία το συντομότερο δυνατό».

Διαδηλώσεις σε Ελλάδα και Ιταλία

Στην αναχαίτιση και την κατάληψη των πλοίων αντέδρασαν όμως και οργανώσεις και κόμματα, με πολλές διαδηλώσεις να οργανώνονται άμεσα σε πολλές πόλεις της Ιταλίας.

Εκατοντάδες άνθρωποι, φωνάζοντας «ας μπλοκάρουμε τα πάντα», συγκεντρώθηκαν μπροστά στον σταθμό Τέρμινι της Ρώμης, ωθώντας τις αρχές να περιορίσουν την πρόσβαση στον σταθμό και να κλείσουν ορισμένες στάσεις του μετρό, ενώ διαδηλωτές στην Πίζα έχουν επίσης καταλάβει τις πλατφόρμες των τρένων. Συγκεντρώσεις έχουν ξεσπάσει στο Μιλάνο, τη Μπολόνια, τη Γένοβα και το Μπάρι.

Στη Νάπολη ειδικά οι διαδηλωτές κατέλαβαν τον κεντρικό σταθμό των τρένων της πόλης με αποτέλεσμα να σταματήσουν τα δρομολόγια.

I partecipanti al corteo a “sostegno della Palestina e della flotilla” hanno occupato la stazione centrale. I manifestanti hanno fatto irruzione sui binari determinando disagi al nodo di Napoli. Il presidio è terminato dopo alcuni minuti. Dopo il sit in la circolazione dei treni… pic.twitter.com/hlhov3ijal — Repubblica (@repubblica) October 1, 2025

Αντίστοιχα αντιδράσεις σημειώνονται και στην Ελλάδα, με αρκετούς διαδηλωτές να συγκεντρώνονται έξω από το υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα, έπειτα από κάλεσμα της οργάνωσης March to Gaza. Αντίστοιχο κάλεσμα υπάρχει και για τη Θεσσαλονίκη στο άγαλμα Βενιζέλου και για αύριο στην Αθήνα στο πάρκο Ελευθερίας για τις 18:00 με πορεία προς την ισραηλινή πρεσβεία.

Solidarity is surging as people globally rally in support of the Global Sumud Flotilla following the illegal Israeli interception. pic.twitter.com/UQOh2RGx6k — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025

Διαδηλώσεις σημειώνονται στις Βρυξέλλες έξω από το υπουργείο Εξωτερικών του Βελγίου, αλλά και στο Βερολίνο.

Από την πλευρά της η Διεθνής Αμνηστία σε σχετική ανακοίνωση της για το θέμα ανέφερε: «Οι αναφορές ότι οι ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν τον στολίσκο της Γάζας σηματοδοτούν ένα ακόμη επαίσχυντο κεφάλαιο στην βάναυση και ανελέητη επιβολή του παράνομου και ανήθικου 18ετούς αποκλεισμού της Γάζας από το Ισραήλ και αποτελούν επίθεση στο διεθνές δίκαιο και την ανθρωπότητα. Ο Κιρ Στάρμερ έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει. Με εμπλεκόμενους Βρετανούς πολίτες και πλοία με βρετανική σημαία, δεν πρέπει να επιστρέψει στη σιωπή όπως συνήθως».