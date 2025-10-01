Ο διεθνής στολίσκος Global Sumud Flotilla που έχει σαν στόχο να παραδώσει βοήθεια στη Γάζα ανακοίνωσε ότι ισραηλινά σκάφη πλησίασαν μερικά από τα σκάφη που συμμετέχουν στην κίνηση και τα παρενόχλησαν κάνοντας «επικίνδυνους και εκφοβιστικούς ελιγμούς». Ο στολίσκος βρίσκεται αρκετά κοντά στο παλαιστινιακό έδαφος περίπου 120 ναυτικά μίλια που είναι περίπου η απόσταση που κατά το παρελθόν οι Ισραηλινοί είχαν σταματήσει και το Madleen.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές της αποστολής, δύο ισραηλινά «πολεμικά πλοία» πλησίασαν γρήγορα και περικύκλωσαν δύο σκάφη της αποστολής, το Alma και το Sirius. Με το που συνέβη αυτό, οι συσκευές πλοήγησης και επικοινωνίας σταμάτησαν να λειτουργούν κάτι που ένας εκ των διοργανωτών, ο Τιάγκο Αβίλα, περιέγραψε σε δηλώσεις του ως «κυβερνοεπίθεση».

Τα συστήματα επικοινωνίας του στολίσκου σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έχουν αποκατασταθεί μερικώς.

Στα βίντεο φαίνεται ένα στρατιωτικό σκάφος να πλησιάζει τον στολίσκο

Από τα βίντεο που κυκλοφορούν δεν γίνεται ξεκάθαρο τι δυνάμεις επέβαιναν στα σκάφη που πλησίασαν τον στολίσκο. Ένα βίντεο στη σελίδα του στολίσκου στο Instagram έδειχνε το περίγραμμα αυτού που φαινόταν να είναι ένα στρατιωτικό σκάφος με πυργίσκο για πυροβόλα το οποίο πλησίαζε τα πολιτικά πλοία.

Το Reuters επιβεβαίωσε ότι το βίντεο γυρίστηκε από το σκάφος Sirius επειδή τα ξάρτια και οι σχοινιές του ταίριαζαν με τις εικόνες αρχείου του σκάφους. Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει την ταυτότητα του άλλου σκάφους στο βίντεο ή πότε τραβήχτηκε το βίντεο.

«Αυτές οι εχθρικές ενέργειες έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο άοπλους πολίτες από περισσότερες από 40 χώρες», ανέφερε ο στολίσκος σε ανακοίνωσή του.

Το Reuters αναφέρει ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι δεν απάντησαν σε αίτημα για να σχολιάσουν.

Τα πλοία συνεχίζουν την πορεία τους

Το Global Sumud Flotilla αποτελείται από περισσότερα από 40 πολιτικά σκάφη που μεταφέρουν περίπου 500 άτομα, μεταξύ των οποίων βουλευτές, δικηγόροι και ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένης της Σουηδέζας ακτιβίστριας για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Πρόκειται για την τελευταία απόπειρα για να σπάσει στην πράξη ο αποκλεισμός της Γάζας, μεγάλο μέρος της οποίας έχει μετατραπεί σε ερείπια, και να παραδοθούν τρόφιμα και φάρμακα.

Ο στολίσκος ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει την πορεία του προς τη Γάζα και αναμένει ότι θα φτάσει το πρωί της Πέμπτης εάν δεν χτυπηθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Η επίθεση της περασμένης εβδομάδας γεννά ανησυχίες

Την περασμένη εβδομάδα ο στολίσκος δέχτηκε επίθεση από drones, τα οποία έριξαν χειροβομβίδες κρότου-λάμψης και σκόνη που προκαλεί κνησμό στα σκάφη, προκαλώντας ζημιές αλλά όχι τραυματισμούς.

Το Ισραήλ δεν σχολίασε την επίθεση, αλλά δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει κάθε μέσο για να εμποδίσει τα σκάφη να φτάσουν στη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του είναι νόμιμος καθώς μάχεται εναντίον μαχητών της Χαμάς στον παράκτιο θύλακα.

Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα και Τουρκία έχουν πάρει πρωτοβουλίες υπέρ του στολίσκου

Η Ιταλία και η Ισπανία ανέπτυξαν πολεμικά πλοία για να βοηθήσουν σε τυχόν ανάγκες διάσωσης ή ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά σταμάτησαν να ακολουθούν τον στολίσκο μόλις έφτασε σε απόσταση 150 ναυτικών μιλίων (278 χλμ.) από τη Γάζα για λόγους ασφαλείας. Τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη ακολούθησαν επίσης τα σκάφη.

Η Ιταλία και η Ελλάδα κάλεσαν από κοινού την Τετάρτη το Ισραήλ να μην βλάψει τους ακτιβιστές που επέβαιναν και κάλεσαν τον στολίσκο να παραδώσει την βοήθειά του στην Καθολική Εκκλησία για έμμεση παράδοση στη Γάζα – μια έκκληση που ο στολίσκος είχε απορρίψει προηγουμένως.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα καταγγείλει την αποστολή ως κόλπο.

Το Ισραήλ έχει ξαναχτυπήσει τέτοιους στολίσκους

Στη συνέντευξη Τύπου που έδωσαν οι διοργανωτές, η Φρανσέσκα Αλμπανέζε, κορυφαία εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων, δήλωσε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια αναχαίτισης του στολίσκου «θα αποτελούσε άλλη μια παραβίαση του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας», καθώς το Ισραήλ δεν έχει νομική δικαιοδοσία στα ύδατα ανοιχτά της Γάζας.

Το Ισραήλ έχει επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στη Γάζα από τότε που η Χαμάς ανέλαβε τον έλεγχο του παράκτιου θύλακα το 2007 και έχουν υπάρξει αρκετές προηγούμενες προσπάθειες ακτιβιστών να παραδώσουν βοήθεια δια θαλάσσης.

Το 2010, εννέα ακτιβιστές σκοτώθηκαν αφού Ισραηλινοί στρατιώτες επιβιβάστηκαν σε έναν στολίσκο έξι πλοίων που επανδρώνονταν από 700 φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές από 50 χώρες.

Τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, οι ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις συνέλαβαν την Τούνμπεργκ και 11 μέλη πληρώματος από ένα μικρό πλοίο που είχε οργανωθεί από μια φιλοπαλαιστινιακή ομάδα που ονομάζεται Συνασπισμός του Στόλου της Ελευθερίας, καθώς πλησίαζαν στη Γάζα.