Η Κριμαία, η οποία είναι υπό ρωσικό έλεγχο, αναγκάστηκε να παγώσει τις τιμές των καυσίμων και να επιβάλλει δελτίο βενζίνης ως απάντηση στις ελλείψεις που προέκυψαν από μια σειρά ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε διυλιστήρια πετρελαίου στη Ρωσία.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Σεργκέι Ακσιόνοφ δήλωσε ότι οι οδηγοί στην Κριμαία, την οποία η Ρωσία προσάρτησε από την Ουκρανία το 2014, θα περιορίζονται στην αγορά 30 λίτρων καυσίμου κάθε φορά.

Ανακοίνωσε επίσης πάγωμα τιμών για 30 ημέρες σε διάφορες ποιότητες ντίζελ και βενζίνης, μέτρο που προφανώς αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση της δημόσιας οργής για την αναστάτωση.

Ο Ακσιόνοφ ανακοίνωσε την κίνηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι είχε συνάντηση με εμπόρους πετρελαίου για να δοθούν λύσεις στην κρίση.

«Ζητώ από τους κατοίκους της Κριμαίας να μην αποθηκεύουν βενζίνη και να ανεφοδιάζουν τα οχήματά τους ως συνήθως», είπε.

Ελλείψεις και στην Ρωσία

Για να περιορίσει τις ελλείψεις, η Ρωσία έχει απαγορεύσει προσωρινά τις εξαγωγές βενζίνης και ετοιμάζεται να επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές ντίζελ. Αλλά οι ειδικοί δεν αναμένουν ότι αυτό θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στις ροές.

Οι οδηγοί στη ρωσική πόλη Νίζνι Νόβγκοροντ, ανατολικά της Μόσχας, ανέφεραν επίσης προβλήματα στην προμήθεια καυσίμων.

Ο κυβερνήτης του Νίζνι Νόβγκοροντ δήλωσε ότι τα προβλήματα σχετίζονται με ζητήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού και δήλωσε ότι θα λυθούν σύντομα.