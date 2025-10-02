Δυσαρέσκεια των πολιτών για το έργο της κυβέρνησης Μερτς, αλλά και ανησυχία για τη λειτουργία της δημοκρατίας, αναδεικνύεται από τη νέα δημοσκόπηση του ARD, στη Γερμανία, σύμφωνα με την οποία, η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) μοιράζεται με την Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) την πρώτη θέση.

Στο σημερινό DeutschlandTrend για λογαριασμό του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης, η AFD και οι CDU/CSU μοιράζονται την πρώτη θέση με 26%. Η AfD, η οποία έχει αυξήσει δημοσκοπικά τις δυνάμεις της, κατά 10 μονάδες, την τελευταία χρονιά, κερδίζει μία μονάδα από την προηγούμενη μέτρηση, ενώ η Ένωση χάνει στο ίδιο διάστημα μία μονάδα. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) παραμένει στη δεύτερη θέση με αμετάβλητο ποσοστό στο 14%, ενώ ακολουθούν οι Πράσινοι με 12% (+1) και η Αριστερά με 10% και χωρίς μεταβολή. Η Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) και οι Φιλελεύθεροι (FDP) συγκεντρώνουν από 3% και βρίσκονται μακριά από το όριο εισόδου στην Βουλή (5%).

Πυκνώνει το «μαύρο» στην κυβέρνηση Μερτς

Στην ίδια δημοσκόπηση, είναι σαφής και η αύξηση της δυσαρέσκειας των πολιτών από τις επιδόσεις της κυβέρνησης. Τον περασμένο Ιούνιο, δυσαρεστημένο δήλωνε το 51%, ενώ τώρα το ίδιο λέει το 77% των ερωτηθέντων. Επιπλέον, μόνο το 42% δηλώνει ικανοποιημένο από τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας στην χώρα, με το 56% να εκφράζει και εδώ τη δυσαρέσκειά του.

Μεταξύ των υποστηρικτών της AfD μάλιστα, αυτό το ποσοστό φθάνει στο 91%. Το 30% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η ακροδεξιά και η λαϊκιστική δεξιά συνιστούν κίνδυνο για τη δημοκρατία, ενώ το 20% δηλώνει ότι ανησυχεί για τη «δυσλειτουργία της πολιτικής δράσης» στην κυβέρνηση και στη διοίκηση. Το 9% ανησυχεί για τις εξωτερικές απειλές και το 8% για τη μετανάστευση. Στο ερώτημα εάν υπάρχει ανησυχία ότι η Ρωσία θα επιτεθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το 63% απαντά καταφατικά, ενώ «μικρή» ή «καθόλου» ανησυχία δηλώνει το 35%.

«Απέναντι» οι πολίτες και στη διαχείριση Ισραήλ – Γάζας

Στο ερώτημα σχετικά με την αντίδραση του Ισραήλ στην επίθεση της Χαμάς, το 63% δηλώνει ότι τη θεωρεί υπερβολική, το 15% κατάλληλη και το 6% ανεπαρκή. Το 55% τάσσεται υπέρ της αναγνώρισης ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, με το 20% να υποστηρίζει την αντίθετη άποψη. Στο ίδιο πνεύμα, 55% των ερωτηθέντων ζητά να επιβληθούν κυρώσεις σε βάρος του Ισραήλ, ενώ 27% τάσσεται κατά μιας τέτοιας προοπτικής.