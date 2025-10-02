Μια περίπου εβδομάδα μετά τον θάνατο του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ένας άλλος θρύλος του κινηματογράφου, κυρίως στην Ευρώπη, άφησε επίσης την τελευταία πνοή του: η Κλαούντια Καρντινάλε, η μούσα σκηνοθετών όπως ο Λουκίνο Βισκόντι («Ο γατόπαρδος»), ο Μάουρο Μπολονίνι («Ο ωραίος Αντόνιο»), ο Φεντερίκο Φελίνι («8 ½» ) και ο Σέρτζιο Λεόνε («Κάποτε στη Δύση») δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας
Στο σημερινό επεισόδιο: Σε αυτήν την πανέμορφη γυναίκα και σπουδαία ηθοποιό είναι αφιερωμένο το Podcast «Σινεμά στη Σέντρα» αυτής της εβδομάδας, στο οποίο παράλληλα, ο Αντώνης Καρπετόπουλος και ο Γιάννης Ζουμπουλάκης, κάνουν μια αναδρομή σε εμβληματικά γυναικεία πρόσωπα της ιταλικής κινηματογραφικής σκηνής που έχουν επίσης γράψει Ιστορία. Να είστε εκεί.
