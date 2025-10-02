Δύο μόνο οι βασικές νέες ταινίες στις ταινίες της εβδομάδας, την ώρα που η ταινία «Μια μάχη μετά την άλλη» του Πολ Τόμας Αντερσον συνεχίζει την εξαιρετική πορεία της στις αίθουσες και το φεστιβάλ κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας» να εκτυλίσσεται για 31η φορά στην ιστορία του.

«Dracula» (Dracula, A love tale)

Παραγωγή: Γαλλία, 2025

Σκηνοθεσία: Λικ Μπεσόν

Ηθοποιοί: Κέιλεμπ Λάντρι Τζόουνς, Ζόε Μπλου, Κρίστοφ Βαλτς

Χρυσοχέρης, έμπειρος και ίσως ο πιο «χολιγουντιανός» σκηνοθέτης και παραγωγός όχι μόνο της Γαλλίας αλλά της Ευρώπης, ο Λικ Μπεσόν σε αυτή την τελευταία κινηματογραφική εκδοχή του Δράκουλα, νιώθεις ότι στόχο είχε να αποδώσει το αριστούργημα του Μπραμ Στόκερ σαν ένα παραμύθι για όλη την οικογένεια.

Αν στοχεύεις να πάρεις μαζί σου ένα νεότερο σε ηλικία κοινό, το «εκπαιδευμένο» – κυρίως – στην παρακολούθηση σειρών σε ψηφιακές πλατφόρμες, είναι μια καλή ιδέα. Θα μπορούσα μάλιστα να πω ότι με ορισμένες φλύαρες προσθήκες στην ούτως ή άλλως φλυαρία της, αυτή η ταινία, θα μπορούσε κάλλιστα να μετατραπεί σε μίνι σειρά ψηφιακής πλατφόρμας.

Παραμυθάκι λοιπόν, όχι μόνο σε επίπεδο love story (ανάμεσα στον κόμη Δράκουλα και την πολυαγαπημένη του Ελιζαμπέτα την οποία αναζητά επί εκατονταετίες), αλλά σε όλα. Καλογυαλισμένο, τεχνικά άρτιο (το αποκαλείς υποδειγματικό) αλλά χωρίς ψυχή, χωρίς χυμούς, χωρίς την gothic ατμόσφαιρα που περιμένεις και χωρίς κεντρικούς πρωταγωνιστές που ως ηθοποιοί να δικαιώνουν το βάρος των ηρώων τους.

Ο Κέιλεμπ Λάντρι Τζόουνς που υποδύεται τον Κόμη Δράκουλα θυμίζει θύμα του και μάλιστα απ’ αυτά που συνήθως «φεύγουν» απ’ τη μέση πολύ σύντομα, με συνοπτικές διαδικασίες και με ελάχιστο σκηνικό χρόνο. Απέναντί του, χωρίς την ερωτική σπίθα που ο ρόλος χρειαζόταν για να δικαιολογηθεί ο παθιασμένος έρωτας του κόμη για αυτήν, η Ζόε Μπλου υποδύεται την ανύπαρκτη Ελιζαμπέτα.

Σώζεται μόνον ο Κρίστοφ Βάλτς γιατί είναι εξαιρετικός ηθοποιός και συνήθως ελκύει την ματιά ότι και αν κάνει (παίζει τον κυνηγό του Κόμη). Αλλά εκεί που πραγματικά βγάζεις το… καπέλο στον Μπεσόν, είναι που κατάφερε να κάνει μια ταινία που ενώ βασίζεται στον τρόμο, είναι φτιαγμένη έτσι ώστε κανείς να μην… τρομάξει.

Για την ακρίβεια, μπορώ να πω ότι περισσότερο τρόμο ενιωσα στον πρόσφατο «Νοσφεράτου» του Ρόμπερτ Έγκερς (και τον αναφέρω γιατί ο μύθος του Νοσφεράτου είναι στην ουσία στηριγμένος στον μύθο του Δράκουλα) παρά σε αυτό το εντελώς παιδικό φιλμ που είτε το έχεις υπόψη σου είτε όχι, το ίδιο και το αυτό.

Να το πω με απλά λόγια; Μπροστά του ο «Δράκουλας» του Φράνσις Κόπολα ανήκει σε άλλο είδος ψυχαγωγίας.

Βαθμολογία: 2

Η καρδιά ενός μαχητή (The smashing machine)

Παραγωγή: ΗΠΑ, 2025

Σκηνοθεσία: Μπένι Σάφντι

Ηθοποιοί: Ντουέιν Τζόνσον, Εμιλι Μπλαντ κ.α.

Στην ταινία «Ο Παλαιστής» του Ντάρεν Αρονόφσκι ο Μίκι Ρουρκ βγήκε από το σκονισμένο ράφι και έφτασε ως τις υποψηφιότητες των Οσκαρ για την γενναία ερμηνεία του στον ρόλο ενός ξοφλημένου γερο-wrestler που αναζητά την τελευταία ευκαιρία. Παρόμοιος φαίνεται να είναι ο στόχος του Ντουέιν Τζόνσον στην ταινία του Μπένι Σάφντι που βλέπουμε από σήμερα. Ο πρώην wrestler, γνωστός και ως The Rock, ακολούθησε τα βήματα της υποκριτικής στις αρχές του 21ου αιώνα α όταν άφησε πίσω του τα ρινγκ. Σήμερα, αναζητεί και αυτός την «ανάσταση».

Ενώ ο Τζόνσον δεν βρέθηκε ποτέ στα αζήτητα όπως ο Ρουρκ όμως (αντιθέτως είναι σούπερσταρ και πάμπλουτος) φαίνεται αποφασισμένος να δηλώσει ότι δεν ανήκει μόνο σε franchise τύπου Fast and Furious και Jumanji. Και το καταφέρνει γιατί φαίνεται ότι πραγματικά το παλεύει. Οπως παλεύει ο ήρωάς του στην ταινία του Σάφντι, ο Μαρκ Κερ (πρόσωπο υπαρκτό) που ως παλαιστής στα τέλη της δεκαετίας του 1990 βρέθηκε στον πάτο αλλά δεν το έβαλε κάτω.

Η ταινία μιλά για την σωματική αλλά και εσωτερική πάλη ενός ανθρώπου θρυμματισμένου, μέσα κι έξω του που προσπαθεί να μαζέψει τα συντρίμμια του και να προχωρήσει στη ζωή. Πρέπει να παλέψει όχι μόνο με τους αντιπάλους του αλλά με τον ίδιο του τον εαυτό που είναι χειρότερός του εχθρός. Θα είναι μια μάχη δύσκολη αλλά εκεί τον πρώτο λόγο έχει η θέληση και το πείσμα.

Από την πλευρά του ο Μπένι Σάφντι που απέσπασε τον Αργυρό Λέοντα σκηνοθεσίας στο τελευταίο φεστιβάλ κινηματογράφου Βενετίας για την εδώ δουλειά του, ελίσσεται έξυπνα δίνοντας στην Εμιλι Μπλαντ τον ρόλο – κλειδί της συντρόφου του Κερ. Ενώ περιμένεις ότι η Μπλαντ θα είναι το διακοσμητικό στοιχείο μιας καθαρά macho ταινίας, αποδεικνύεται η πιο ισχυρή πηγή ενέργειά της και για αυτήν όλα δείχνουν ότι θα προταθεί για το Οσκαρ Β γυναικείου ρόλου,

Οσοι πάντως δεν έχουν πρόβλημα με τον ρεαλισμό των σκηνών πυγμαχίας, θα μείνουν ικανοποιημένοι. Οσοι έχουν θα κοιτάζουν το πάτωμα για πολλή ώρα. Η ωμότητά τους εδώ, είναι ανατριχιαστική.

Βαθμολογία: 3

Κινέζικο κινούμενο σχέδιο

Στις αίθουσες προβάλλεται και το κινέζικο animation «Ne Zha 2 (Nezha: Mo tong nao hai, Κίνα, 2025) που διαφημίζεται ως «η νούμερο 1 πιο επιτυχημένη ταινία κινουμένων σχεδίων σε όλο τον κόσμο» καθώς οι εισπράξεις του ξεπερνούν τα 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια.» Μάλιστα είναι η έβδομη κατά σειρά ταινία στην ιστορία του σινεμά που «έπιασε» τα δύο δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Η ταινία αποτελεί συνέχεια της ταινίας του 2019, παρακολουθούμε τις νέες περιπέτειες του Νεζά, ενός «δαιμονικού» παιδιού που ανατράφηκε από ανθρώπους, το οποίο συμμαχεί με τον πρίγκιπα των Δράκων, προκειμένου να προστατεύσουν τις φυλές τους από το Κακό. Να σημειωθεί επίσης ότι σε τεχνικό επίπεδο, τα επιτεύγματα του «Ne Zha 2» έχουν αναγνωριστεί από τον κλάδο του animation και έχει λάβει επάινους από ειδικούς όπως ο Τόνι Μπάνκροφτ (Μουλάν, Η Πεντάμορφη και το Τέρας, Αλαντίν, Ο Βασιλιάς των Λιονταριών), ο οποίος υπογράμμισε τις προόδους της στον τομέα του υπολογιστικού animation και της μεγάλης κλίμακας παραγωγής.

Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη στα ελληνικά με τις φωνές των Ουρανίας Φουρλάνου, Ντίνου Σούτη, Ανδρέα Ευαγγελάτου κ.α.

ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ

Avatar: The Way of Water (HΠΑ, 2022) του Τζέιμς Κάμερον

Μήνες πριν από την εμφάνιση στις αίθουσες του «Avatar Φωτιά και στάχτη», τρίτου μέρους του κινηματογραφικού franchise επιστημονικής φαντασίας του Τζέιμς Κάμερον (προγραμματισμένο για τις 18 Δεκεμβρίου), το δεύτερο μέρος διανέμεται ξανά στις αίθουσες VILLAGE για να φτιάξει κλίμα. Οπως και στην πρώτη ταινία, ο Κάμερον φορτώνει την περιπετειώδη ιστορία με αναφορές σε διάφορα σοβαρά ζητήματα, από το οικολογικό ως το μεταναστευτικό. Ετσι, το άκρως επιβλητικό θεαμα μετατρέπεται σε όχημα έκφρασης των βαθύτερων ανησυχιών του σκηνοθέτη για το μέλλον του πλανήτη.

Βαθμολογία: 3

Μέρες Οργής (Vredens dag, 1944) του Καρλ Ντράγιερ

Στα χέρια του κορυφαίου Δανού σκηνοθέτη Καρλ Ντράγιερ (1889-1968) η ιστορία μιας γυναίκας που τον 17ο αιώνα κατηγορείται ως μάγισσα στη Δανία, μετατρέπεται σε ένα κινηματογραφικό αριστούργημα που εκτός από το ότι σου δίνει την εντύπωση ότι κυριολεκτικά συνομιλεί με τον Θεό, είναι μια ταινία γεμάτη υπονοούμενα και έμμεσες αναφορές στην περίοδο κατοχής της Δανίας από τους Γερμανούς (είναι γυρισμένη την περίοδο της Ναζιστικής κατοχής στην Δανία). Παίζουν: Λίζμπεθ Μόβιν, Ανα Σβιέρκερ, Ζίγκριν Νίενταμ κ.α. Η ταινία προβάλλεται αποκλειστικά στο ΑΤΕΝΕ

Βαθμολογία: 4 ½