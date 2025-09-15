Επτά ημέρες με 280 ταινίες από 50 διαφορετικές χώρες, 7 διαγωνιστικά τμήματα, διεθνείς καλεσμένους απ’ όλο τον κόσμο, ένα αφιέρωμα στον θρυλικό Αμερικανό δημιουργό Μπιλ Πλίμπτον, κεντρική θεματική του Φεστιβάλ το «Animated Cosmos», καθώς και ένα αφιέρωμα στη σκηνή ανιμέισον της Κροατίας αλλά και τους Great Greek Masters (φόρος τιμής στους πρωτοπόρους των ελληνικών κινουμένων σχεδίων) περιλαμβάνει το 18o Animasyros, που θα πραγματοποιηθεί από τις 22 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Σεπτεμβρίου στη Σύρο και σε ακόμη 7 νησιά των Κυκλάδων (Άνδρος, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σαντορίνη και Τήνος).

Έναρξη με « Olivia & The Clouds»

Την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έναρξη του φεστιβάλ στο εμβληματικό Θέατρο Απόλλων με την πανελλήνια πρεμιέρα της πολυβραβευμένης ταινίας Olivia & The Clouds (Olivia & Las Nubes) του ταλαντούχου storyteller Τομά Πικάρδο Εσπανιά, παρουσία του σκηνοθέτη (συμπαραγωγή Δομινικανής Δημοκρατίας και Ισπανίας, που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο 77ο Φεστιβάλ του Λοκάρνο, τον περασμένο Αύγουστο).

Την ίδια μέρα, θα προβληθεί και η ταινία μικρού μήκους “Ενενήντα δεύτερα για τον Μίκη Θεοδωράκη”, ένα βιογραφικό ανιμέισον αφιερωμένο στον σπουδαίο δημιουργό, το οποίο αντλεί έμπνευση από δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μουσικά θέματα που συνέθεσε ο Θεοδωράκης, τους σχεδόν ονειρικούς Χαρταετούς και το επιβλητικό, γήινο Χασαποσέρβικο.

113 ταινίες animation πλαισιώνουν φέτος τα 7 διαγωνιστικά τμήματα του ANIMASYROS 2025 (Διεθνές, Φοιτητικό, K.ID.S, AnimaPride, Εθνικό Διαγωνιστικό, TV & Commissioned Films, Ταινιών Μεγάλου Μήκους). Το Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του Φεστιβάλ περιλαμβάνει φέτος 28 ταινίες, ανάμεσα στις οποίες το The Night Boots του Γάλλου Pierre-Luc Granjon, που απέσπασε φέτος το Μεγάλο Βραβείο Ταινίας Μικρού Μήκους στο Φεστιβάλ του Annecy και η νέα δημιουργία του διακεκριμένου ανιμέιτορ Theodore Ushev, La vie avec un idiot, ένα αιχμηρό σχόλιο για το παγκόσμιο κατεστημένο.

Παράλληλα, το Ελληνικό Διαγωνιστικό Τμήμα αποτελείται από τις 17 καλύτερες ταινίες καταξιωμένων και ανερχόμενων δημιουργών που έχει να προσφέρει, αυτή τη στιγμή, η ελληνική σκηνή.

Το Φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί το βράδυ της Κυριακής 29 Σεπτεμβρίου με την αβάν πρεμιέρ της τεράστιας επιτυχίας παγκοσμίως Ne Zha 2. Ο Νεζά, ένα δαιμονικό παιδί που ανατράφηκε από ανθρώπους, σχηματίζει μια εύθραυστη συμμαχία με τον πρίγκιπα των Δράκων, Άο Μπινγκ, σε μια επική μάχη για την προστασία των φυλών τους. Μετά τη σύγκρουση, τα σώματά τους βρίσκονται στο χείλος της καταστροφής. Ο Νεζά πρέπει να ξεκινήσει μια επικίνδυνη αποστολή για να αποκτήσει ένα ελιξίριο που θα επαναφέρει το σώμα του Άο Μπινγκ.

Αφιερώματα

Μπιλ Πλίμπτον

Τη χρονιά της ενηλικίωσής του, το ANIMASYROS έχει την τιμή να φιλοξενήσει την κορυφαία μορφή του ανεξάρτητου αμερικανικού ανιμέισον, τον θρυλικό σκηνοθέτη Μπιλ Πλίμπτον. Γνωστός για το απόλυτα προσωπικό του στυλ, βραβευμένος – μεταξύ άλλων – στις Κάννες και δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ για τις ταινίες Your Face και Guard Dog, ο Πλίμπτον έχει συνεργαστεί με την Μαντόνα, τον Κάνιε Γουέστ, τους Σίμπσονς αλλά και με εμβληματικά έντυπα, όπως το New Yorker.

O πρώτος καλλιτέχνης που σχεδιάζει εξ ολοκλήρου στο χέρι ταινίες μεγάλου μήκους, μια ζωντανή ιστορία του ανιμέισον, ο Πλίμπτον έρχεται στη Σύρο για να μας μυήσει στον μαγικό, σουρεαλιστικό κόσμο του μέσα από δέκα έργα του – ανάμεσά τους τα αριστουργήματα Your Face και Cheatin’ – καθώς και μέσα από ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον creative masterclass στο πλαίσιο της Αγοράς.

Animated Cosmos

Η κύρια θεματική της φετινής διοργάνωσης του ANIMASYROS, με τίτλο “Animated Cosmos”, είναι αφιερωμένη στο διάστημα και διατρέχει όλους τους πυλώνες του Φεστιβάλ στοχεύοντας να αναδείξει πώς η τέχνη του ανιμέισον προσεγγίζει, διερευνά και απεικονίζει αυτό το αχανές και γεμάτο μυστήρια για τον άνθρωπο πεδίο. Στο αφιέρωμα, θα προβληθούν 25 ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους, που περιλαμβάνουν από blockbusters της Disney, όπως τα WALL-E και Lightyear, μέχρι ανεξάρτητες ευρωπαϊκές ταινίες μικρού μήκους, όπως το Cosmonaut του Kaspar Jancis από την Εσθονία και το Solar Walk της Reka Busci από την Ουγγαρία.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος, οι επισκέπτες του Φεστιβάλ αλλά και ολόκληρου του νησιού θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά, στη νησίδα Δίδυμη απέναντι από την Ερμούπολη, τον εντυπωσιακό Αστερισμό του Αστροβάτη, μία περιβαλλοντική νυχτερινή εγκατάσταση land art που φιλοτέχνησε η εικαστικός Κατερίνα Κότσαλα.

Κροατία

Επιπλέον, το ANIMASYROS 2025, παρουσιάζει ένα εκτενές αφιέρωμα στην ιδιαίτερα δραστήρια και συνεχώς εξελισσόμενη σκηνή της Κροατίας, σε επιμέλεια του σκηνοθέτη και καλλιτεχνικού διευθυντή του ANIMAFEST ZAGREB, Ντανιέλ Σούλιτς. Το αφιέρωμα παρακολουθεί την εξέλιξη του κροατικού ανιμέισον από τη Σχολή του Ζάγκρεμπ το 1950, όταν η Κροατία ήταν ακόμα κομμάτι της Γιουγκοσλαβίας και η εγχώρια παραγωγή ανιμέισον είχε ως επίκεντρο τη θρυλική Zagreb Films, μέχρι και σήμερα. Θα προβληθούν 28 εμβληματικές ταινίες από τις δεκαετίες του 1950, 1960 και 1970 αλλά και σύγχρονες παραγωγές που συνεχίζουν να μαγεύουν το σινεφίλ κοινό. Ανάμεσα σε αυτές, το Surogat (The Substitute) που βραβεύτηκε με το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Κινουμένων Σχεδίων το 1962, το υποψήφιο για Όσκαρ Tup Tup (1972) και το διαστημικό We used to call it: Moon (2011).

Great Greek Masters

Το ελληνικό ανιμέισον έχει κάθε χρόνο ξεχωριστή θέση στη διοργάνωση. Έτσι και φέτος, με αφορμή τον εορτασμό για τα 80 χρόνια Ελληνικού Ανιμέισον, θα παρουσιαστούν αφιέρωμα και έκθεση με τίτλο Great Greek Masters ως ελάχιστος φόρος τιμής στους πρωτοπόρους των κινουμένων σχεδίων στην Ελλάδα, σε επιμέλεια της σκηνοθέτιδας και ανιμέιτορ Κλεοπάτρας Κοραή και του κινηματογραφιστή Δημήτρη Μπέλλου.

Παρόντες στο Φεστιβάλ θα είναι οι θρυλικοί Έλληνες ανιμέιτορς Ιορδάνης Ανανιάδης, Γιάννης Κουτσούρης, Γιώργος Σηφιανός, Άντα Γανώση και Άγγελος Χατζηανδρέου, ενώ το αφιέρωμα περιλαμβάνει προβολές ιστορικών φιλμ από τις δεκαετίες του ‘40 έως του ‘80 και έκθεση στο Θέατρο Απόλλων με αυθεντικά σχέδια, ζελατίνες, storyboards και φωτογραφικό υλικό που θα προσφέρουν στο κοινό του ANIMASYROS μια μοναδική ματιά στα εργαστήρια των πρωτοπόρων αυτών δημιουργών.

Ταινίες & Διεθνές Πανόραμα

Το ANIMASYROS, και φέτος, παρουσιάζει μια επιλογή των καλύτερων ταινιών μεγάλου μήκους των τελευταίων ετών σε πανελλήνια πρεμιέρα σηκώνοντας αυλαία – όπως προείπαμε – με το πολυβραβευμένο Olivia & The Clouds (Olivia & Las Nubes) του Τομά Πικάρδο Εσπαγιά από την Δομινικανή Δημοκρατία. Η ταινία, που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο 77ο Φεστιβάλ του Λοκάρνο, τον περασμένο Αύγουστο, εξερευνά τις πολυπλοκότητες της αγάπης μέσα από το φαινόμενο Ρασομόν. Η Ολίβια, στοιχειωμένη από έναν έρωτα του παρελθόντος, τον κρύβει κάτω από το κρεβάτι της. Ανταλλάσσει λουλούδια με το φάντασμα, με αντάλλαγμα παρηγορητικά σύννεφα βροχής.

Με διαστημική ορμή και πρόσφατα βραβευμένο στο Ανεσί και τις Κάννες, προσγειώνεται στη Σύρο το Dandelion’s Odyssey, συμπαραγωγή Γαλλίας και Βελγίου, μαζί με την Ιαπωνικής καταγωγής δημιουργό του, Μομόκο Σέτο. Τέσσερις αλλόκοτοι φίλοι, τέσσερις σπόροι σώζονται από πυρηνική έκρηξη που κατέστρεψε τη γη και εκτοξεύονται στο σύμπαν, ταξιδεύοντας μέσα από πλανήτες και αστερισμούς. Όταν προσγειώνονται σε έναν άγνωστο τόπο, θα ζήσουν μια αξέχαστη περιπέτεια για να βρουν ένα νέο σπίτι και να ριζώσουν για πάντα.

Ακόμη, το Γεια σου, Φρίντα (Hola Frida) των Αντρέ Καντί και Καρίνε Βέζινα μας ταξιδεύει στην παιδική ηλικία της σπουδαίας Φρίντα Κάλο και μας τη συστήνει ως ένα ζωηρό και γεμάτο περιέργεια για τα πάντα γύρω του κοριτσάκι, με μια υπερδραστήρια φαντασία που το βοηθάει να αποδρά από την πεζή και επώδυνη πραγματικότητα. Μια πανέμορφη, συγκινητική και γεμάτη φως περιπέτεια ενός μικρού κοριτσιού που μεγάλωσε και άλλαξε τον κόσμο της – και τελικά και τον δικό μας.

Στο Memory Hotel του Heinrich Sabl, συμπαραγωγής Γερμανίας και Γαλλίας, το 1945, όπου ο Κόκκινος Στρατός παρελαύνει στη Γερμανία, ένα παιδί, ένας Σοβιετικός στρατιώτης, ένας αξιωματικός των Ναζί και ένα μέλος της Χιτλερικής Νεολαίας παγιδεύονται σε ένα ξενοδοχείο, γεγονός που τους συνδέει για χρόνια με αλλόκοτους και απρόβλεπτους τρόπους.

Τέλος, στο ANIMASYROS 2025 θα προβληθούν ακόμη το Flow: Η γάτα που δεν φοβόταν το νερό, η ταινία του Λετονού Γκιντς Ζιμπαλόντις που κατέκτησε το Χόλιγουντ αποσπώντας το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων το 2024, όπως επίσης το Memoir of a Snail (2024) του επίσης βραβευμένου με Όσκαρ Adam Elliot.

Το Διεθνές Πανόραμα παρουσιάζει και φέτος πρωτότυπα και ρηξικέλευθα από σκηνοθετικής άποψης φιλμ από κάθε γωνιά του πλανήτη, που προβάλλουν κατά κύριο λόγο κοινωνικά θέματα, ενώ, για πρώτη φορά φέτος, στο πρόγραμμα του ANIMASYROS εντάσσεται και η κατηγορία New Greek Voices, με στόχο να αναδείξει τη φρέσκια ματιά νέων Ελλήνων δημιουργών.

INFO Οι εκδηλώσεις του ANIMASYROS (22-28 Σεπτεμβρίου) θα λάβουν χώρα στο Θέατρο Απόλλων, το Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης, τη συνεδριακή αίθουσα (Βαλμά) του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στην Ερμούπολη, την έπαυλη Τσιροπινά στην Ποσειδωνία, τη Μονή Πατέρων Καπουκίνων στην Άνω Σύρο, την πλατεία Μιαούλη και την πλατεία Φοίνικα.