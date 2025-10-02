Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
Τελευταίες Ειδήσεις

Τελευταίες Ειδήσεις

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 το πρωί
5 το πρωί: Η ώρα της Κοβέσι – Ρεσάλτο του Ισραήλ στον στολίσκο – «Χτυπά» η κακοκαιρία
5 το πρωί
Κωνσταντίνος Χολίδης

5 το πρωί: Η ώρα της Κοβέσι – Ρεσάλτο του Ισραήλ στον στολίσκο – «Χτυπά» η κακοκαιρία

Η Λάουρα Κοβέσι, μετά από τις συναντήσεις που είχε την Τετάρτη, αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου το πρωί της Πέμπτης όπου θα παρουσιάσει τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για εκτεταμένο κύκλωμα διαφθοράς στα τελωνεία.

5 το πρωί
Κωνσταντίνος Χολίδης
1

Δίνει απαντήσεις η Κοβέσι

  • Τι θα πει: Συνέντευξη Τύπου αναμένεται να παραχωρήσει σήμερα το πρωί η Λάουρα Κοβέσι. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα μιλήσει στους εκπροσώπους του Τύπου στα τελωνεία στο Πέραμα και θα τοποθετηθεί για όλα τα θέματα που την αφορούν (τελωνεία, Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ).
  • Μπαράζ επαφών: Την Τετάρτη η Λάουρα Κοβέσι είχε επαφές με πολλά κυβερνητικά στελέχη. Μεταξύ άλλων συναντήθηκε με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη.
  • Το άρθρο 86: Κατά τη συνάντησή της με τον κ. Φλωρίδη, η Λάουρα Κοβέσι έθεσε και το θέμα της συνταγματικής πρόβλεψης για τα πολιτικά πρόσωπα που εμποδίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να προχωρήσει σε έρευνες εις βάρος τους. Στο θέμα αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός απάντησε ότι στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης ο πρωθυπουργός έχει εξαγγείλει την αλλαγή του επίμαχου άρθρου.
2

Προ των πυλών 48ωρη κακοκαιρία

  • Βροχές και καταιγίδες: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας που αναμένεται το διήμερο Πέμπτη 02/10 και Παρασκευή 03/10. Οι άσχημες καιρικές συνθήκες θα σταματήσουν το βράδυ της Παρασκευής και θα μείνουν μόνο λίγες τοπικές βροχές το Σάββατο.
  • Ποιες περιοχές κινδυνεύουν; Συνεδρίασε χθες η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω της κακοκαιρίας. Ιδιαιτέρως έντονα και με μεγαλύτερη επικινδυνότητα θα είναι τα φαινόμενα την Πέμπτη σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία, Λακωνία και Κεντρική Μακεδονία και την Παρασκευή σε Αν. Μακεδονία, Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.
  • Πτώση θερμοκρασίας: Για κακοκαιρία τύπου Π κάνει λόγο ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας. Σύμφωνα με την πρόγνωση του, αναμένονται θυελλώδεις βόρειοι και νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο και το νότιο Αιγαίο αντίστοιχα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση έως 8 βαθμούς στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, ενώ πασπάλισμα χιονιού δεν αποκλείεται την Παρασκευή το πρωί στα βουνά της βόρειας Ελλάδας.

Newsletter

Πέντε ειδήσεις για να ξεκινήσεις τη μέρα σου

Κάθε πρωί θα βρίσκεις στο inbox σου τις πιο σημαντικές ειδήσεις και τα πιο ενδιαφέροντα θέματα
ΕΓΓΡΑΦΗ
3

Το Ισραήλ αναχαίτισε τον στολίσκο του Global Sumud Flotilla

4

Σε shutdown οι ΗΠΑ

  • Αδιέξοδο: Οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ έχουν μπει σε καθεστώς διακοπής της λειτουργίας τους (shutdown) από την Τετάρτη, ενώ οι απανωτές ψηφοφορίες στην Γερουσία για τις δαπάνες, τόσο για την πρόταση των Ρεπουμπλικανών, όσο και για την πρόταση των Δημοκρατικών δεν απέφεραν καρπούς.
  • Ποιοι την πληρώνουν; Περίπου 800.000 εργαζόμενοι υπολογίζεται ότι θα δουν τις αμοιβές τους να παγώνουν έως ότου ανοίξει ξανά η κυβέρνηση. Ακόμα και οι εργαζόμενοι που θα συνεχίσουν να δουλεύουν σε κρίσιμες υπηρεσίες – όπως οι στρατιωτικοί – δεν θα πληρώνονται κανονικά.
  • Οι αγορές: Σε ιστορικό υψηλό έκλεισε ο S&P 500 την Τετάρτη, καθώς κοινή αίσθηση μεταξύ των επενδυτών είναι πως το κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης θα είναι πολύ σύντομο και με μικρό αντίκτυπο στην οικονομία.
5

Μεγάλη εμφάνιση, δεν ήρθε το αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό

  • Την κοίταξε στα μάτια: Ο Ολυμπιακός έκανε φανταστική εμφάνιση στο Λονδίνο, ήταν η καλύτερη ομάδα μετά το 1-0, έχασε μεγάλες ευκαιρίες, αλλά ηττήθηκε 2-0 από την Άρσεναλ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League.
  • Τριπλή μάχη: Απόψε θα έχουμε τριπλή εκπροσώπηση στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Γκόου Αχέντ Ίγκλς στο ΟΑΚΑ (19.45) για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League. Για την ίδια διοργάνωση ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Θέλτα (22.00). Στο Conference League η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην έδρα της Τσέλιε (22.00)
  • Δύσκολη αποστολή: Στο μπάσκετ ο Ολυμπιακό θα αντιμετωπίσει για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague τη Ρεάλ στη Μαδρίτη (21.45). Οι δύο ομάδες άρχισαν τη σεζόν με διαφορετικό τρόπο. Οι ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν της Μπασκόνια, ενώ οι Μαδριλένοι ηττήθηκαν από την Μπολόνια.
Ακολούθησε το Βήμα στο Google news και μάθε όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

Τελευταίες Ειδήσεις

Σημαντικές Ειδήσεις

Global Sumud Flotilla: Αντιδράσεις και διαδηλώσεις για την επιχείρηση του Ισραήλ

Global Sumud Flotilla: Αντιδράσεις και διαδηλώσεις για την επιχείρηση του Ισραήλ

Κόσμος

Τα 5 ακανθώδη ζητήματα της ατζέντας στην Κοπεγχάγη

Σύνοδος Κορυφής στην Κοπεγχάγη: Τα 5 ακανθώδη ζήτημα της ατζέντας

Άρχισε η κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα - Την Πέμπτη θα χτυπήσει την Αττική

Καιρός: Άρχισε η κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα – Την Πέμπτη θα χτυπήσει την Αττική

Shutdown: Παραμένει το αδιέξοδο στη Γερουσία- Ο Τραμπ κατηγορεί τους Δημοκρατικούς

Shutdown: Παραμένει το αδιέξοδο στη Γερουσία- Ο Τραμπ κατηγορεί τους Δημοκρατικούς

Ειδήσεις

Έντυπη Έκδοση

Συνδρομές

International Edition

Γνώμες

Μόνο στο Βήμα

ΒΗΜΑgazino

Grace

Podcasts

Videos

Newsletters

Special Editions

© 2025 TO BHMA • All rights reserved.

Απόρρητο