5 το πρωί: Η ώρα της Κοβέσι – Ρεσάλτο του Ισραήλ στον στολίσκο – «Χτυπά» η κακοκαιρία
Η Λάουρα Κοβέσι, μετά από τις συναντήσεις που είχε την Τετάρτη, αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου το πρωί της Πέμπτης όπου θα παρουσιάσει τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για εκτεταμένο κύκλωμα διαφθοράς στα τελωνεία.
1
Δίνει απαντήσεις η Κοβέσι
- Τι θα πει: Συνέντευξη Τύπου αναμένεται να παραχωρήσει σήμερα το πρωί η Λάουρα Κοβέσι. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα μιλήσει στους εκπροσώπους του Τύπου στα τελωνεία στο Πέραμα και θα τοποθετηθεί για όλα τα θέματα που την αφορούν (τελωνεία, Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ).
- Μπαράζ επαφών: Την Τετάρτη η Λάουρα Κοβέσι είχε επαφές με πολλά κυβερνητικά στελέχη. Μεταξύ άλλων συναντήθηκε με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη.
- Το άρθρο 86: Κατά τη συνάντησή της με τον κ. Φλωρίδη, η Λάουρα Κοβέσι έθεσε και το θέμα της συνταγματικής πρόβλεψης για τα πολιτικά πρόσωπα που εμποδίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να προχωρήσει σε έρευνες εις βάρος τους. Στο θέμα αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός απάντησε ότι στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης ο πρωθυπουργός έχει εξαγγείλει την αλλαγή του επίμαχου άρθρου.
2
Προ των πυλών 48ωρη κακοκαιρία
- Βροχές και καταιγίδες: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας που αναμένεται το διήμερο Πέμπτη 02/10 και Παρασκευή 03/10. Οι άσχημες καιρικές συνθήκες θα σταματήσουν το βράδυ της Παρασκευής και θα μείνουν μόνο λίγες τοπικές βροχές το Σάββατο.
- Ποιες περιοχές κινδυνεύουν; Συνεδρίασε χθες η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω της κακοκαιρίας. Ιδιαιτέρως έντονα και με μεγαλύτερη επικινδυνότητα θα είναι τα φαινόμενα την Πέμπτη σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία, Λακωνία και Κεντρική Μακεδονία και την Παρασκευή σε Αν. Μακεδονία, Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.
- Πτώση θερμοκρασίας: Για κακοκαιρία τύπου Π κάνει λόγο ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας. Σύμφωνα με την πρόγνωση του, αναμένονται θυελλώδεις βόρειοι και νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο και το νότιο Αιγαίο αντίστοιχα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση έως 8 βαθμούς στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, ενώ πασπάλισμα χιονιού δεν αποκλείεται την Παρασκευή το πρωί στα βουνά της βόρειας Ελλάδας.
3
Το Ισραήλ αναχαίτισε τον στολίσκο του Global Sumud Flotilla
- Το χρονικό: Το βράδυ της Τετάρτης το Ισραήλ ανέκοψε την πορεία του Global Sumud Flotilla περίπου 75 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Γάζας. Περίπου 500 ακτιβιστές, πολιτικοί και δικηγόροι, προσπάθησαν να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, σπάζοντας τον ισραηλινό αποκλεισμό της Γάζας.
- Καταγγελίες: Σε ανακοίνωση του το Global Sumud Flotilla κατήγγειλε επιθετικές ενέργειες από το Ισραήλ. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι εμβολιστηκε ένα πλοίο, ενώ δύο άλλα δέχτηκαν επίθεση με κανόνια νερού. Παράλληλα επισημαίνει ότι οι επιθέσεις σε ανθρωπιστικά πλοία αποτελούν έγκλημα πολέμου.
- Αντιδράσεις: Η συγκεκριμένη εξέλιξη προκαλεσε αντιδράσεις σε όλο τον κοσμο. Πολίτες συγκεντρώθηκαν σε πολλές μεγάλες πόλεις του πλανήτη για να εκφράσουν την αντίθεσή τους με τις ενέργειες του Ισραηλ.
4
Σε shutdown οι ΗΠΑ
- Αδιέξοδο: Οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ έχουν μπει σε καθεστώς διακοπής της λειτουργίας τους (shutdown) από την Τετάρτη, ενώ οι απανωτές ψηφοφορίες στην Γερουσία για τις δαπάνες, τόσο για την πρόταση των Ρεπουμπλικανών, όσο και για την πρόταση των Δημοκρατικών δεν απέφεραν καρπούς.
- Ποιοι την πληρώνουν; Περίπου 800.000 εργαζόμενοι υπολογίζεται ότι θα δουν τις αμοιβές τους να παγώνουν έως ότου ανοίξει ξανά η κυβέρνηση. Ακόμα και οι εργαζόμενοι που θα συνεχίσουν να δουλεύουν σε κρίσιμες υπηρεσίες – όπως οι στρατιωτικοί – δεν θα πληρώνονται κανονικά.
- Οι αγορές: Σε ιστορικό υψηλό έκλεισε ο S&P 500 την Τετάρτη, καθώς κοινή αίσθηση μεταξύ των επενδυτών είναι πως το κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης θα είναι πολύ σύντομο και με μικρό αντίκτυπο στην οικονομία.
5
Μεγάλη εμφάνιση, δεν ήρθε το αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό
- Την κοίταξε στα μάτια: Ο Ολυμπιακός έκανε φανταστική εμφάνιση στο Λονδίνο, ήταν η καλύτερη ομάδα μετά το 1-0, έχασε μεγάλες ευκαιρίες, αλλά ηττήθηκε 2-0 από την Άρσεναλ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League.
- Τριπλή μάχη: Απόψε θα έχουμε τριπλή εκπροσώπηση στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Γκόου Αχέντ Ίγκλς στο ΟΑΚΑ (19.45) για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League. Για την ίδια διοργάνωση ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Θέλτα (22.00). Στο Conference League η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην έδρα της Τσέλιε (22.00)
- Δύσκολη αποστολή: Στο μπάσκετ ο Ολυμπιακό θα αντιμετωπίσει για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague τη Ρεάλ στη Μαδρίτη (21.45). Οι δύο ομάδες άρχισαν τη σεζόν με διαφορετικό τρόπο. Οι ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν της Μπασκόνια, ενώ οι Μαδριλένοι ηττήθηκαν από την Μπολόνια.
