Συνέντευξη Τύπου «εφ’ όλης της ύλης» θα δώσει -την Πέμπτη, κατά τις πιο πρόσφατες πληροφορίες- η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι, η οποία έρχεται σήμερα στην Αθήνα και θα έχει επαφές με υπουργούς, τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. και φυσικά θα συνεργαστεί με τα στελέχη του γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα.

Η συνέντευξη θα είναι ανοιχτή και μου είπαν ότι -πιθανότατα- θα δοθεί στη μεγάλη αίθουσα τελετών του Εφετείου Αθηνών. Αν και, όπως είναι φυσικό, τα πράγματα που μπορεί να πει σε μια συνέντευξη περιορίζονται από τη θέση και τις αρμοδιότητές της, μια ανησυχία έχει καταλάβει πολλούς στην κυβερνητική παράταξη.

Συχνά άλλωστε οι ελεγχόμενοι ανησυχούν πριν από τον καθένα, μια και αυτοί ξέρουν καλύτερα από τον καθένα τι μπορεί να βγάλει ένας έλεγχος.

***

Η νέα δικογραφία και η παράκαμψη του άρθρου 86

Οι φήμες λένε ότι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έρχεται κι άλλη δικογραφία που αφορά 3-4 δεκάδες βουλευτές, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος ανησυχίας.

Ο φόβος είναι μήπως αναφερθεί κάτι για την υπόθεση των Τεμπών που δεν θα ταιριάζει με το κυβερνητικό αφήγημα ή μήπως δημοσιοποιηθεί η άποψη που υπάρχει σε κύκλους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ότι μπορούν να διωχθούν υπουργοί ανεξάρτητα από τις αποφάσεις της Βουλής που λήφθηκαν ή θα ληφθούν με τη διαδικασία του άρθρου 86 του Συντάγματος (ποινική ευθύνη υπουργών).

Ο φίλος μου ο νομικός, πάντως, μου λέει ότι κάτι τέτοιο δεν θα σταθεί και είναι πολύ αμφίβολο αν θα επιχειρηθεί καν.

***

«Μακάριοι» οι… μη ερωτώντες

Όπως μου έλεγε ο φίλος μου ο νομικός «ποτέ μην ρωτάς έναν μάρτυρα αν δεν ξέρεις ήδη την απάντηση». Αυτό μάλλον το αγνοούσε ο βουλευτής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, γνωστός από τις παλιότερες… επιτυχίες του ως μέλος της Εξεταστικής για την τραγωδία των Τεμπών.

Η οποία, ως γνωστόν, είχε χαρακτηριστεί «γουρλίδικη» (!) επειδή είχαν υπουργοποιηθεί κάποια μέλη της, αλλά αργότερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναγκάστηκε να δηλώσει ότι «δεν ήταν η καλύτερη στιγμή της Βουλής».

Έτσι, χθες, ο «γαλάζιος» βουλευτής Καβάλας υπέβαλε στον εξεταζόμενο για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ πρώην πρόεδρό του οργανισμού Ευάγγελο Σημανδράκο πολλές και επίμονες ερωτήσεις, οι οποίες, δυστυχώς για τον ερωτώντα, απαντήθηκαν.

Και μάλλον έφεραν σε ακόμη πιο δύσκολη θέση την κυβέρνηση, αφού ο μάρτυρας «έδωσε στεγνά», όπως λέμε, τον κ. Αυγενάκη, τον οποίο η κυβερνητική πλειοψηφία βιάστηκε να απαλλάξει.

Πάντως, ο φίλος μου μου είπε ότι η απαλλαγή του κ. Αυγενάκη είναι προσωρινή, αφ’ ενός μεν γιατί η απολύτως κρατούσα άποψη είναι ότι η Βουλή δεν έλαβε απορριπτική απόφαση για τη σύσταση προανακριτικής. Και εξ άλλου αν προκύψουν νέα στοιχεία πάντοτε η Βουλή δικαιούται να επανέλθει, αφ’ ετέρου γιατί όλες αυτές οι πράξεις έγιναν στην τρέχουσα βουλευτική περίοδο, οπότε ούτε θέμα παραγραφής υπάρχει.

***

Τρεις στους τέσσερις απέναντι στην κυβέρνηση Μπορεί η κυβέρνηση να βρίσκεται πολύ μακριά από την αυτοδυναμία σε όλες τις δημοσκοπήσεις, υπάρχουν όμως ζητήματα που… σαρώνει κυριολεκτικά. Στην προχθεσινή δημοσκόπηση της ALCO, για παράδειγμα, η κυβέρνηση θεωρείται αναποτελεσματική στον τρόπο που ασκεί εξωτερική πολιτική από το 62% και στην μεταναστευτική της πολιτική από το 71%. Εκεί δε που συγκεντρώνει ακόμη υψηλότερα ποσοστά είναι στους τομείς της συνολικής αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της διαφθοράς. Το 69% θεωρεί ότι η λέξη που της ταιριάζει είναι «αναποτελεσματικότητα», το 74% «συγκάλυψη» και ομοίως το 74% «διαφθορά». Φίλος μου έμπειρος πολιτικός που ξέρει να διαβάζει δημοσκοπήσεις μου έλεγε ότι με σχεδόν τα ¾ των πολιτών να την θεωρούν αναποτελεσματική και διεφθαρμένη δεν βλέπει πώς μπορεί η κυβέρνηση να ελπίζει σε θεαματική βελτίωση της πρόθεσης ψήφου. Και η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ το βλέπω.

***

Οι αναπάντητες κλήσεις στο 18181 – Ο Άδωνις ακούει;

Έχω χάσει το μέτρημα για το πόσες φορές πανηγυρίστηκε από την κυβέρνηση το -αναμφισβήτητα θετικό- μέτρο της διανομής κατ΄ οίκον των φαρμάκων υψηλού κόστους που διατίθενται αποκλειστικά από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Θα θυμάστε, για παράδειγμα, τότε που ο Άδωνις Γεωργιάδης πήγε και μοίραζε καφέδες (της… παρηγοριάς) στους ταλαίπωρους ασθενείς που ξεροστάλιαζαν με τις ώρες στις ουρές των φαρμακείων. Τους υποσχέθηκε ότι πολύ σύντομα θα τελείωνε η ταλαιπωρία τους αφού θα μπορούσαν με ένα τηλεφώνημα να ζητήσουν να παίρνουν τα φάρμακα στο σπίτι τους.

Μόλις όμως τελείωσαν οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί, φαίνεται να σταμάτησε να λειτουργεί και το πενταψήφιο τηλέφωνο (18181) για να παραγγείλει κάποιος το φάρμακό του ή να βρει άκρη με την πορεία παράδοσης των φαρμάκων που παραγγέλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Επώνυμες καταγγελίες που έφθασαν σε συνεργάτη μου και είναι στη διάθεση παντός αρμοδίου αναφέρουν ότι στο 18181 δεν απαντά εδώ και μέρες κανείς. Ενδιαφέρεται κάποιος από το υπουργείο Υγείας;

***

Η Νίκη τα είπε -για την απεργία;- με τον Αμερικανό

Με ποιον λέτε συναντήθηκε χθες, παραμονή της γενικής απεργίας που έχουν κηρύξει η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ; Με έναν συνδικαλιστικό φορέα; Με κάποια πολιτική παράταξη για να την πείσει για την αναγκαιότητα του 13ωρου;

Όχι, με κανέναν από αυτούς. Όπως μας πληροφορεί η ίδια με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συναντήθηκε με τον Επιτετραμμένο των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Josh Huck.

«Είχα την ευκαιρία να του παρουσιάσω τα αποτελέσματα της πολιτικής μας στην αγορά εργασίας: τη σημαντική μείωση της ανεργίας, τις αυξήσεις στους μισθούς και τις στοχευμένες δράσεις για γυναίκες, νέους, άτομα με αναπηρία και εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας», γράφει.

Και το 13ωρο; Σιγά που δεν θα το έθετε: «Μιλήσαμε επίσης για τους άξονες του νέου εργασιακού νομοσχεδίου, που μειώνει τη γραφειοκρατία, ενισχύει τους εργαζόμενους όπως επίσης τη διαφάνεια και τη συμμόρφωση στην αγορά εργασίας», αναφέρει η Ελληνίδα υπουργός Εργασίας.



***

Νέα παρέμβαση Καραμανλή

Μια φίλη από τα παλαιά χρόνια που πορεύτηκαν μαζί επί πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, θα τιμήσει ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής. Η αναφορά για την Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη, η οποία όταν εξελέγη Πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμανλής προτάθηκε για Πρόεδρο της Βουλής.

Με την απόφαση του εκείνη, η καθηγήτρια Άννα Μπενάκη έγινε η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος του Κοινοβουλίου για να ακολουθήσει επί πρωθυπουργίας Αλέξη Τσίπρα το 2015 η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ο πρώην Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση για την πρώην Πρόεδρο της Βουλής που διοργανώνει η Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών στις 15 Οκτωβρίου στο κτίριο της Παλιάς Βουλής. Η εκδήλωση είναι υπό την αιγίδα του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος θα είναι και στους ομιλητές.

Έμαθα, ότι ο Κώστας Καραμανλής αναμένεται να αναφερθεί στα σύγχρονα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, με πολλούς να προεξοφλούν ήδη ότι από την ομιλία δεν θα λείψουν οι αιχμές κατά της κυβέρνησης, όπως έχει γίνει στο παρελθόν.

***

Στρίβει τιμόνι ο Σωκράτης

Είδα προχθές τη συνέντευξη του Σωκράτη Φάμελλου στην ΕΡΤ κι έχω να παρατηρήσω ότι όντας προετοιμασμένος να απαντήσει για τον Αλέξη Τσίπρα χρησιμοποίησε, ίσως για πρώτη φορά, τον όρο «αριστερή αντιπολίτευση».

Δεν περιορίστηκε δηλαδή στην περιγραφή μιας αυθαίρετης προοδευτικής λύσης, αλλά της έβαλε συγκεκριμένο πρόσημο, κόντρα στην πιο… κεντρώα στροφή που αρκετοί χρεώνουν στον πρώην πρωθυπουργό.

Μπορώ να πω ότι όσο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βλέπει την ηγεσία του ΠαΣοΚ να στέκεται απέναντι σε κάθε μορφής συνεργασίας, παλεύει όσο γίνεται να κλείσει την απόσταση από τη Νέα Αριστερά.

Το είπε και ο ίδιος άλλωστε ότι τον ενδιαφέρει η ανάκτηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή, ακόμη κι αν δεν είναι ο πρώτος στρατηγικός στόχος που έχει θέσει. Ξέρει ότι θα την εδραιώσει τη θέση του, αν συμβεί αυτό, και τέτοια ευκαιρία δεν την ξοδεύεις, ακόμη κι αν χαθεί η επαφή με στελέχη του κόμματος.

***

Δεν ισχύει το «αγαπάτε αλλήλους»

Η διαγραφή από τη Νίκη του Νικόλαου Βρεττού είχε προαναγγελθεί. Ο βουλευτής Νοτίου Τομέα δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια. Σε μια μακροσκελή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρεται σε «σκοτεινά επιχειρηματικά συμφέροντα στα οποία έχει παραδοθεί το κόμμα». Ενώ καταλογίζει προσωπικά στον πρόεδρο Δημήτρη Νατσιό ότι λειτουργεί κάτω από εντολές «ενός σκιώδους διοικητικού καθεστώτος».

Βέβαια, ξεκαθαρίζει ότι -διόλου πρωτότυπο…- δεν παραδίδει την έδρα. Αντιθέτως υποστηρίζει ότι «ως ανεξάρτητος πλέον βουλευτής θα εργαστώ με άσβεστο πάθος και ασυμβίβαστο φρόνημα για την πάταξη της διαφθοράς, την ουσιαστική αναβάθμιση της Δικαιοσύνης ως Ανεξάρτητου αυτοδιοίκητου θεσμού και την ανάκτηση της εθνικής ανεξαρτησίας, συμβάλλοντας στον τερματισμό επιτέλους αυτού του φαύλου κύκλου της “Μεταπολίτευσης”».

Το «αγαπάτε αλλήλους» δεν ισχύει άραγε για τους θρησκευόμενους βουλευτές;

***

Τα δάκρυα του Νικήτα

Μήνυμα απόλυτης στήριξης στην Κύπρο έστειλε από την Λευκωσία όπου πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη επίσκεψή του ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

«Το όραμά μου απ’ όσες θέσεις βρέθηκα με τη ψήφο του ελληνικού λαού και σήμερα με την ιδιότητα του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων είναι να ξαναδώ την Κυπριακή Δημοκρατία ενωμένη, προς όφελος όλων των Κυπρίων», είπε.

Αυτό όμως που προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση ήταν ότι ο κ. Κακλαμάνης δεν μπόρεσε να κρύψει την συγκίνησή του περιγράφοντας την συγκλονιστική την εμπειρία του από την επίσκεψή του στα Φυλακισμένα Μνήματα. Με δάκρυα στα μάτια είπε ενώπιον των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας: «Πριν κατέβω από το βήμα θέλω να σας πω τη συγκλονιστική εμπειρία που έζησα πριν λίγο, γιατί είναι άλλο να το ακούς, άλλο να τα διαβάζεις και άλλο να πας να τα δεις».

«Και ενώ», συνέχισε, «λόγω των πολλών προσωπικών φίλων που έχω στην Κύπρο, έχω έρθει πάρα πολλές φορές στο νησί σας ανεπίσημα και ιδιωτικά, δεν είχα επισκεφτεί ποτέ, και είναι ντροπή μου αυτό, τα μνήματα των φυλακισμένων. Έχει καρφωθεί μέσα μου η εικόνα αυτή. Και κυρίως ο τρόπος της εκτέλεσής τους, ο απαγχονισμός. Αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν, χώρα του δυτικού πολιτισμού να χρησιμοποίησε τέτοιους τρόπους για να θανατώσει παιδιά, γιατί περί παιδιών επρόκειτο, 18, 19, 20, 21 ετών, επειδή αγωνίζονταν για την ανεξαρτησία της πατρίδας τους».

«Γι’ αυτούς, λοιπόν, τους ήρωες και για τους άλλους που έπεσαν στον Αττίλα έχουμε υποχρέωση εσείς και εμείς, να είμαστε πάντα ενωμένοι και να προσπαθούμε για την επίτευξη του εθνικού στόχου», υπογράμμισε.

Σήμερα, είναι η 65η επέτειος από την Ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο κ. Κακλαμάνης θα δώσει το παρόν στην παρέλαση που θα γίνει στην Λευκωσία, ενώ ήδη συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και θα ακολουθήσουν οι συναντήσεις με εκπροσώπους έξι κομμάτων της Κυπριακής Βουλής (ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ, Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).