Tην ενίσχυση του εθνικού κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας ζήτησε κατά τη συνάντηση της από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, η επικεφαλής της Ευρωπαικής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη και συναντήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους και θεσμικούς παράγοντες.

Κατά την συνάντηση, όπου επικράτησε κλίμα συνεργασίας και συννενόησης, ο υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε ότι πολλά από τα αιτούμενα για την ενίσχυση του εθνικού κλιμακίου έχουν ήδη γίνει και τα υπόλοιπα θα υλοποιηθούν ενώ η κυρία Κοβέσι έθεσε και το θέμα της συνταγματικής πρόβλεψης για τα πολιτικά πρόσωπα που εμποδίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να προχωρήσει σε έρευνες σε βάρος τους.

Στο θέμα αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός απάντησε ότι στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης ο πρωθυπουργός έχει εξαγγείλει την αλλαγή του επίμαχου άρθρου 86, ενώ η κυρία Κοβέσι νωρίτερα είχε επαφές με τον επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Πιτσιλή, ενώ ανάλογες επαφές έχει με τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη και άλλους υπουργούς.

Συνάντηση με τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Επίσης η κυρία Κοβέσι θα έχει επαφές με την ηγεσία της ελληνικής δικαιοσύνης και συγκεκριμένα με τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Πληροφορίες αναφέρουν πως θα θέσει το θέμα του ποιός θα αποφασίζει για την ανανέωση της θητείας των ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στο εθνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη Αθήνα. Και τούτο, διότι η ελληνική νομοθεσία, αναθέτει κατ΄αποκλειστικότητα τις προαγωγές και τις τοποθετήσεις των εισαγγελέων και των δικαστών να διενεργεί το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, που συγκροτείται από τον εκάστοτε πρόεδρο και εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και ανώτατους δικαστικούς.

Το θέμα που θα θέσει η κυρία Κοβέσι έχει σημασία καθώς στο μέλλον λήγει η θητεία εισαγγελέων που υπηρετούν σήμερα στο εθνικό κλιμάκιο, όπως της κυρίας Πόπης Παπανδρέου. Επίσης ο Έλληνας Ευρωπαίος Εισαγγελέας Νίκος Πασχαλης μετά τις συναντήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους φέρεται να δήλωσε πολύ ικανοποιημένος από τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τις ελληνικές αρχές.

Επίσης η ίδια δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένη για τη συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, ενώ την Πέμπτη έχει προγραμματιστεί η πραγματοποίηση συνέντευξη Τύπου από την Λάουρα Κοβέσι που θα παρουσιάσει τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για εκτεταμένο κύκλωμα διαφθοράς στα τελωνεία (πανευρωπαϊκή έρευνα) ενώ θα δεχθεί ερωτήσεις για όλες τις σημαντικές υποθέσεις που ερευνώνται στην Ελλάδα, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και λοιπά.