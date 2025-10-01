Την ώρα που αναμένεται η απάντηση της Χαμάς στην πρόταση του Τραμπ, το Ισραήλ εξέδωσε τελική προειδοποίηση προς τους κατοίκους της Γάζας. Με αυτή τους ζητά να εγκαταλείψουν την περιοχή, καθώς ενέτεινε τους βομβαρδισμούς.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, δήλωσε ότι η προειδοποίηση ήταν η τελευταία ευκαιρία για τους κατοίκους να μετακινηθούν στο νότιο τμήμα της Γάζας, καθώς ο στρατός περικύκλωσε την πόλη. Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας της Γάζας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τουλάχιστον 46 άτομα, εκ των οποίων τα 36 στην πόλη της Γάζας.

Σε συνέντευξη Τύπου ο Κατζ δήλωσε ότι ο IDF καταλαμβάνει επί του παρόντος το δυτικό τμήμα του διαδρόμου Netzarim — νότια της πόλης της Γάζας — μέχρι την ακτή, «χωρίζοντας τη Γάζα σε βόρεια και νότια».

«Αυτό θα ενισχύσει τον κλοιό γύρω από την πόλη της Γάζας και όλοι όσοι την εγκαταλείπουν προς τα νότια θα αναγκαστούν να περάσουν από τα σημεία ελέγχου του IDF», δήλωσε ο Κατζ. «Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία για τους κατοίκους της Γάζας που επιθυμούν να μετακινηθούν προς τα νότια και να αφήσουν τους τρομοκράτες της Χαμάς απομονωμένους στην πόλη της Γάζας, ενόψει της δραστηριότητας του IDF που συνεχίζεται με πλήρη δύναμη».

Οι άνθρωποι που παραμένουν στην πόλη της Γάζας θα είναι «τρομοκράτες και υποστηρικτές της τρομοκρατίας», συνέχισε ο Κατζ. «Ο IDF προετοιμάζεται για όλες τις πιθανότητες και είναι αποφασισμένος να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του, μέχρι την επιστροφή όλων των ομήρων και τον αφοπλισμό της Χαμάς, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου».

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε αργότερα ότι είχε επιτύχει τον «επιχειρησιακό έλεγχο» του δυτικού τμήματος του διαδρόμου Netzarim, εμποδίζοντας τους Παλαιστινίους να επιστρέψουν στην πόλη της Γάζας. Σύμφωνα με στρατιωτική εκτίμηση, η συντριπτική πλειοψηφία του 1 εκατομμυρίου κατοίκων της πόλης έχει εγκαταλείψει την περιοχή.