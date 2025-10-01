Δεκάδες είναι οι καταγγελίες για δυσοσμία στο πόσιμο νερό σε περιοχές των Νοτίων Προαστίων. Το φαινόμενο έγινε ιδιαίτερα αισθητό χθες, Τρίτη, στην Άνω Νέα Σμύρνη, στον Άγιο Δημήτριο, στη Δάφνη, στον Νέο Κόσμο και στο Παλαιό Φάληρο.

Οι περισσότεροι καταναλωτές διαμαρτύρονταν για οσμή χλωρίου, ναφθαλίνης, αλλά και για «μυρωδιά που μένει στα χέρια». Μάλιστα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης΄, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που συμβούλευαν τον κόσμο να μην καταναλώνει νερό βρύσης, παρά μόνο «για πιάτα και πλυσίματα».

Οι διαβεβαιώσεις της ΕΥΔΑΠ

Η ΕΥΔΑΠ εξέδωσε άμεσα ανακοίνωση στην οποία παραδέχεται ότι «λόγω έκτακτων χειρισμών εξαιτίας βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης, παρατηρήθηκε διαφοροποίηση οσμής στο νερό της βρύσης, στις περιοχές Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, Δάφνης, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου και Νέου Κόσμου». Ωστόσο, διαβεβαιώνει ότι δεν υφίσταται θέμα με την ποιότητα του νερού και ότι το φαινόμενο είναι παροδικό. «Η ΕΥΔΑΠ», καταλήγει η ανακοίνωση, «φροντίζει καθημερινά ώστε οι πολίτες να απολαμβάνουν με ασφάλεια το αγαθό του νερού, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά και με ταχύτητα τα έκτακτα περιστατικά που προκύπτουν».