Μπροστά σε μία αποκαρδιωτική εικόνα βρέθηκαν όσοι επισκέφθηκαν τον περασμένο Σαββατοκύριακο τον Μόρνο – τον μεγαλύτερο ταμιευτήρα που υδροδοτεί, μαζί με τον μικρότερο Εύηνο, την Αττική – με αφορμή τη διοργάνωση διημερίδας με τίτλο «Η Λίμνη του Μόρνου στην εποχή της Κλιματικής Κρίσης».

Ο Μόρνος «στεγνώνει» εξαιτίας της κλιματικής κρίσης, που έχει φέρει στη χώρα μας μικρούς και ήπιους χειμώνες, και αν δεν τεθούν άμεσα σε εφαρμογή οι λύσεις που επεξεργάζεται το κυβερνητικό επιτελείο σε συνεργασία με τη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, σε λιγότερο από ενάμισι χρόνο οι κάτοικοι της Αττικής θα έρθουν αντιμέτωποι με το πρόβλημα της λειψυδρίας.

Λιγοστεύουν τα αποθέματα νερού

Οι αριθμοί είναι απογοητευτικοί. Σήμερα, το σύνολο των υδάτινων αποθεμάτων και των τεσσάρων ταμιευτήρων που υδροδοτούν την Αττική (Μόρνος, Εύηνος, Υλίκη, Μαραθώνας) ανέρχεται στα 419 εκατομμύρια κυβικά νερού, όταν μόνος του ο Μόρνος το 2023 είχε περισσότερα από 500 εκατ. κυβικά νερού. Την ίδια στιγμή, η ετήσια ζήτηση για το Λεκανοπέδιο Αττικής υπερβαίνει τα 400 εκατ. κυβικά νερού.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ, που επικαλείται η Υδρολόγος – Διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), Ελισσάβετ Φελώνη, ο Μόρνος, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος ταμιευτήρας, έχει 185 εκατ. κυβικά νερού και η Υλίκη που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη περιλαμβάνει περίπου 168 εκατ.. Ακολουθούν ο Εύηνος με 45 εκατ. και ο Μαραθώνας με 19 εκατ. κυβικά νερού. «Πέρσι τέτοια εποχή είχαμε στον Μόρνο 322 εκατ. κυβικά νερού», αναφέρει.

Απαισιόδοξες οι προγνώσεις

«Έχουμε πίσω μας δύο εξαιρετικά ξηρούς χειμώνες και σύμφωνα με τις εποχικές προγνώσεις θα έχουμε ένα φθινόπωρο χωρίς ιδιαίτερες βροχοπτώσεις. Οι όποιες ελπίδες έχουν παραταθεί προς την περίοδο του χειμώνα», σημειώνει η κυρία Φελώνη, προσθέτοντας ότι οι περιορισμένες χιονοπτώσεις είναι ένα επίσης μεγάλο ζήτημα, «διότι η έλλειψή τους δεν διασφαλίζει την υδροφορία των ποταμών μας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και τον επαρκή εμπλουτισμό για τα υπόγεια αποθέματα».

Απαιτούνται παρεμβάσεις ανά 20ετία

Τη διαπίστωση ότι κάθε 20-25 χρόνια χρειάζονται παρεμβάσεις στην υδροδότηση της Αττικής, έκανε ο πρόεδρος του ΔΣ της ΕΥΔΑΠ, Γιώργος Στεργίου, μιλώντας στην εκδήλωση. Τόνισε δε ότι «βρισκόμαστε πολύ κοντά στη λήψη οριστικών αποφάσεων από την κυβέρνηση σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ».

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στο σχέδιο της κυβέρνησης, που ανακοίνωσε κατά την περσινή ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, για την μερική εκτροπή δύο παραποτάμων οι οποίοι καταλήγουν στη λίμνη των Κρεμαστών, ώστε να ενισχυθεί το σύστημα Ευήνου – Μόρνου.

Παράλληλα όμως – είπε – εξετάζεται και μία άλλη σημαντική πρωτοβουλία και αφορά την «ενίσχυση του καναλιού που φέρνει το νερό στην Αττική με μία παροχή η οποία θα έρχεται από τη θάλασσα. Αυτή θα δίνει τη δυνατότητα είτε μέσω πλωτών αφαλατώσεων, είτε μέσω σταθερών αφαλατώσεων, ή και με θαλάσσια μεταφορά γλυκού νερού, ενίσχυσης του υδροδοτικού συστήματος της Αττικής».