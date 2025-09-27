Η ΕΥΔΑΠ δείχνει τα… δόντια της. Η εισηγμένη δεν σκοπεύει να σηκώσει το βάρος του κυβερνητικού σχεδίου για τη διαχείριση των υδάτων και τη λειψυδρία χωρίς ανταλλάγματα, ενώ παράλληλα πιέζει για να ξεκολλήσει η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) από τη γραφειοκρατία και να ανάψει επιτέλους το… πράσινο φως για τα νέα (αυξημένα) τιμολόγια.

Η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ βγήκε πια από τη στάση αναμονής: σκεπτική απέναντι στο κυβερνητικό σχέδιο, ξεκαθαρίζει ότι προτεραιότητά της είναι η ενσωμάτωση όσων δικτύων στην Αττική βρίσκονται υπό τη διαχείριση των δήμων και τοποθετεί σε δεύτερο χρόνο την εμπλοκή της στο σχέδιο της κυβέρνησης για συγχώνευση των περίπου 730 φορέων διαχείρισης υδάτων ανά τη χώρα, εκ των οποίων πολλοί με λειτουργικά και οικονομικά προβλήματα.

Ειδικότερα, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Α’ Εξαμήνου 2025 σε εκπροσώπους της χρηματιστηριακής αγοράς ο διευθύνων σύμβουλος κ. Χάρης Σαχίνης απαντώντας σε ερώτηση για το ρόλο της ΕΥΔΑΠ στον νέο χάρτη ύδρευσης που προετοιμάζει η κυβέρνηση ανέφερε χαρακτηριστικά τα εξής: «η ΕΥΔΑΠ ενδιαφέρεται πρωτίστως για την ένταξη των δημοτικών δικτύων εντός της περιοχής αρμοδιότητας της στο δίκτυό της, και σε δεύτερο χρόνο η οποιαδήποτε εμπλοκή που θα έχει όφελος για την εταιρεία και τους πολίτες της υπόλοιπης Ελλάδας θα εξεταστεί».

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές μιλώντας στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο», η ΕΥΔΑΠ δεν σκοπεύει να… βάλει πλάτη δίχως ανταλλάγματα. Μόνο το τελευταίο διάστημα, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, χρειάστηκε να επέμβει, εκτός έδρας, δύο φορές. Στα τέλη Αυγούστου, ειδικό κλιμάκιο της ΕΥΔΑΠ μετέβει στην Πάτμο, αφιλοκερδώς έπειτα από αίτημα του δήμου και της κυβέρνησης, για να ελέγξει τη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού έπειτα από τη ροή λυμάτων στη θάλασσα ενώ στις αρχές του μήνα στο Καστελόριζο ομάδα τεχνικών της εταιρείας αποκατέστησε μεγάλη διαρροή νερού από τη μονάδα αφαλάτωσης που λειτουργεί στο νησί.

Η ΕΥΔΑΠ ζητά ουσιαστική ενεργοποίηση της θυγατρικής της, της ΕΥΔΑΠ Νήσων Αναπτυξιακή Α.Ε., η οποία είχε συσταθεί το 2011 αλλά παραμένει ανενεργή έως σήμερα, ώστε να προσφέρει μεν την τεχνογνωσία της και τις υπηρεσίες της, αλλά με θεσμικό τρόπο και με το… αζημίωτο.

Το «ανοιχτό» μέτωπο των τιμολογίων

Στο «μέτωπο» των τιμολογίων ύδατος, η ΕΥΔΑΠ χτυπά «καμπανάκι» για τις καθυστερήσεις της ΡΑΑΕΥ στην εφαρμογή του νέου Ρυθμιστικού Πλαισίου, αυτή τη φορά σε πιο επιτακτικό τόνο, με δεδομένο ότι το πρώτο εξάμηνο του 2025 ο κύκλος εργασιών μπορεί να βρίσκεται περίπου στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024, φτάνοντας στα 173,3 εκατ. ευρώ, ωστόσο η εταιρεία έγραψε ζημιές 5,6 εκατ. έναντι κερδών 10 εκατ. ευρώ.

Η ΕΥΔΑΠ, όπως ανέφερε ο κ. Σαχίνης, έχει καταθέσει στη ΡΑΑΕΥ τα απαραίτητα στοιχεία για τον υπολογισμό του επιτρεπόμενου εσόδου και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Αρχή. Η εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου θα ανοίξει τον δρόμο για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος ύψους 2,5 δισ. ευρώ, ενώ αναμένεται η όποια υπο-ανάκτηση να ανακτηθεί σε μελλοντικές ρυθμιστικές περιόδους.

Η μετάβαση στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο με βάση τη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (ΡΠΒ) θεωρείται κομβική για τη μελλοντική πορεία της ΕΥΔΑΠ, καθώς διασφαλίζει τη σταθερή ανάκτηση κόστους και τον καθορισμό του επιτρεπόμενου εσόδου με διαφάνεια και προβλεψιμότητα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το επιτρεπόμενο WACC αναμένεται να κινηθεί στα ίδια επίπεδα με αυτό που έχει οριστεί για τον ενεργειακό κλάδο.

Λειψυδρία: Μια απειλή σε εξέλιξη

Όσον αφορά στη διαρκή πρόσκληση της λειψυδρίας για την Αττική (την τελευταία τριετία τα αποθέματα μειώνονται κατά περίπου 250 εκατ. κυβικά μέτρα ετησίως) η ΕΥΔΑΠ έχει καταρτίσει σχέδιο διασφάλισης επάρκειας νερού ενώ βρίσκεται σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση για την εφαρμογή του.

Άλλωστε, το ελληνικό Δημόσιο έχει τη συμβατική υποχρέωση έναντι της εταιρείας για τη διασφάλιση των ποσοτήτων ακατέργαστου νερού. Με άλλα λόγια, οι αναγκαίες επενδύσεις για τα έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας, κόστους άνω των 500 εκατ. ευρώ, δεν θα επιβαρύνουν την ΕΥΔΑΠ.

Σε κάθε περίπτωση ήδη υλοποιούνται από την εισηγμένη μέτρα βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα (π.χ. γεωτρήσεις και άντληση πρόσθετων ποσοτήτων) πριν τεθούν σε εφαρμογή τα μεσοπρόθεσμα έργα ενίσχυσης του εξωτερικού υδροδοτικού συστήματος (διαχείριση διαρροών, μεταφορά θαλασσινού νερού, διερεύνηση αφαλατώσεων), για να ακολουθήσουν, μετά την πενταετία, οι μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις σε υποδομές στρατηγικής σημασίας (έργα ενίσχυσης παροχής στον άξονα Ευήνου-Μόρνου, επαναχρησιμοποίηση νερού).

Επενδύσεις για το μέλλον του νερού

Σχετικά με την απορρόφηση του επενδυτικού προγράμματος της ΕΥΔΑΠ, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, αυξήθηκε κατά 38% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Το δεκαετές πρόγραμμα επενδύσεων των 2,5 δισ. ευρώ, περιλαμβάνει 167 έργα για τον εκσυγχρονισμό και την ανθεκτικότητα του υδροδοτικού συστήματος, την αναβάθμιση υποδομών και τη συμμόρφωση με περιβαλλοντικές υποχρεώσεις.

Το πρόγραμμα έχει αξιολογηθεί θετικά ως βιώσιμο και εφαρμόσιμο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Εrnst & Υoung, ενώ περίπου το 39% των έργων είναι συγχρηματοδοτούμενα. Επίσης, έχει επίσης διασφαλίσει γραμμή χρηματοδότησης από την European Investment Bank ύψους 250 εκατ. ευρώ.

ΠΗΓΗ: ot.gr