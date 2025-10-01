Υπέκυψε στα τραύματά του ο 53χρονος που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά βάθους 22 μέτρων στους Γόννους Λάρισας, ενώ έψαχνε για κρυμμένες λίρες.

Η επιχείρηση διάσωσης διήρκεσε ώρες και περιλάμβανε ειδικές δυνάμεις της ΕΜΑΚ, οι οποίες αντιμετώπισαν δυσκολίες λόγω κατολίσθησης στο σημείο.

Οι Αρχές κατάφεραν να του φέρουν οξυγόνο και μετά από πολλές ώρες να τον βγάλουν από τη σπηλιά και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Στο μεγαλύτερο μέρος της επιχείρησης είχε τις αισθήσεις του και επικοινωνούσε με τους διασώστες, ωστόσο στο τελικό στάδιο, βγαίνοντας από τη σήραγγα, οι διασώστες παρατήρησαν επιδείνωση της κατάστασής του.

Τι έγινε

Σύμφωνα με τον διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Θεσσαλίας αρχιπύραρχο, Αναστάσιο Καρατζά η επιχείρηση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Στο σημείο είχαν κατασκευαστεί στοές, ενώ οι διασώστες διαπίστωσαν πως είχαν κατασκευαστεί υποστυλώματα και σύστημα εξαερισμού.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του ΕΡΤΝews, ομάδα 4-5 ατόμων μπήκε στην σπηλιά, ωστόσο αργότερα μέλη της ομάδας άρχισαν να ζαλίζονται και να αισθάνονται δυσφορία. Ο πρώτος που βγήκε από τη σπηλιά, σχεδόν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση ενημέρωσε για το περιστατικό ζητώντας τη βοήθεια των Αρχών, ενώ από τη σπηλιά βγήκαν και άλλα μέλη της ομάδας.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

«Κατά τις μεσημβρινές ώρες χθες, Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για τον εντοπισμό και τη διάσωση άνδρα από σπήλαιο, στη Δ.Ε. Γόννων Λάρισας.

Άμεσα συγκροτήθηκε ομάδα έρευνας και διάσωσης αποτελούμενη από 27 πυροσβέστες του 3ου Πυροσβεστικού Σταθμού (ΒΙ.ΠΕ.) Λάρισας και των Ορειβατικών Ομάδων Έρευνας Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 2ης και της 8ης Ε.Μ.Α.Κ.

Ο άνδρας, αφού εντοπίστηκε από τις Πυροσβεστικές δυνάμεις εντός του σπηλαίου, με συντονισμένες ενέργειες ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε σε προσβάσιμο σημείο, όπου και παρελήφθη χωρίς τις αισθήσεις του από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα, Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025».