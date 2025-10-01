Το Πανελλαδικό Σωματείο Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών προχώρησε σε δημόσια καταγγελία της επίθεσης που δέχτηκαν πυροσβέστες στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με αυτή κλιμάκιο της πυροσβεστικής κλήθηκε για να σβήσει πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Νέα Ζωή. Όταν έφτασε στο σημείο εμφανίστηκαν τρεις Ρομά οι δύο εκ των οποίων έφεραν λοστούς και καδρόνι, ενώ ο τρίτος είχε πάνω του όπλο.

Η καταγγελία των πυροσβεστών αναφέρει πως στο συγκεκριμένο σημείο γίνεται καύση καλωδίων. Παράλληλα, επισημαίνουν πως στο παρελθόν έχουν σημειωθεί αντίστοιχα περιστατικά.

Αναλυτικά το περιεχόμενο της καταγγελίας για το περιστατικό στον Ασπρόπυργο

«Σας γνωρίζουμε ότι την Παρασκευή 19/09, κατά τις απογευματινές ώρες, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή Νέα Ζωή Ασπροπύργου, φαινόμενο το οποίο συμβαίνει σχεδόν σε καθημερινή βάση, συνήθως κοντά στο παλαιό συνεργείο του Πυροσβεστικού Σώματος, όπου τίθενται σε καύση καλώδια.Στο σημείο μετέβη το όχημα ΜΕΤΠΕ 2 για κατάσβεση. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, εισήλθαν στον χώρο τρία άτομα Ρομά, εκ των οποίων:

ο ένας κρατούσε ξύλινο καδρόνι,

ο δεύτερος λοστό,

και ο τρίτος έφερε πυροβόλο όπλο, με το οποίο σημάδευε τους συναδέλφους.

Επισημαίνεται ότι στο παρελθόν έχουν σημειωθεί:

σοβαρές ζημιές σε υπηρεσιακά οχήματα,

καθώς και τραυματισμοί συναδέλφων σε αντίστοιχα περιστατικά.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε:

Ποιες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει η Ηγεσία για το συγκεκριμένο συμβάν. Εάν προσήλθε η Ελληνική Αστυνομία στο σημείο και εάν προέβη σε σύλληψη των εμπλεκομένων. Ποια μέτρα προτίθεστε να λάβετε, ώστε να μην επαναλαμβάνονται σχεδόν σε καθημερινή βάση τέτοιου είδους περιστατικά. Πόσα περιστατικά επιθέσεων από Ρομά κατά πυροσβεστικών δυνάμεων έχουν καταγραφεί την τελευταία πενταετία.

Τέλος, τονίζουμε ότι είναι αδιανόητο να τεθεί σε κίνδυνο ανθρώπινη ζωή για ένα μάτσο καλώδια, και ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας για την εξασφάλιση της ασφάλειας του προσωπικού μας».