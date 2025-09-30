Η Μαρίσσα Λαιμού βρέθηκε νεκρή στην έπαυλή της στο Λονδίνο, λίγες ώρες αφού είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS). Η ίδια πέθανε από σήψη που προκλήθηκε από τσίμπημα εντόμου, όπως αποκαλύπτει ρεπορτάζ της Daily Mail.

Η 30χρονη εντοπίστηκε νεκρή από μία οικονόμο μέσα στο σπίτι της οικογένειάς της στο Νάιτσμπριτζ στις 11 Σεπτεμβρίου, βυθίζοντας στο πένθος τους γονείς και τα δίδυμα αδέρφια της. Μερικές ημέρες πριν το θάνατό της, εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για ζάλη, κνησμό (:φαγούρα) και πυρετό. Η κοπέλα διακομίσθηκε σε δύο σημαντικά νοσοκομεία του Λονδίνου, στο ένα εκ των οποίων έφθασε με εσπευσμένα με ασθενοφόρο. Ωστόσο, και από τα δύο πήρε εξιτήριο και τελικά ξεψύχησε στο σπίτι της.

Η Μαρίσσα Λαιμού είχε καταφέρει να νικήσει και τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο του μαστού. Παράλληλα, είχε έρθει αντιμέτωπη και μία σπάνια ασθένεια, που ονομάζεται αιμοφαγοκυτταρική λεμφοϊστιοκυττάρωση (HLH) το 2023, η εν λόγω ασθένεια την καθιστούσε «ευάλωτη», όπως αναφέρουν άτομα της οικογένειά της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η οικογένειά της δεν μπορούσε τόσες ημέρες να τελέσει την κηδεία της, καθώς χρειάστηκαν πάνω από δύο εβδομάδες, για να βγουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας.

Η εξέταση της σορού της Μαρίσσας Λαιμού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι: «Η προσωρινή διάγνωση ήταν σήψη που προκλήθηκε από τσίμπημα εντόμου με υποκείμενη ευπάθεια λόγω των επιδράσεων της χημειοθεραπείας και της HLH». Οι συγγενείς της κοπέλας εξακολουθεί να απαιτεί απαντήσεις, καθώς δεν είναι ακόμη σαφές ποιο έντομο τσίμπησε την κοπέλα, πότε και πού συνέβη, καθώς και γιατί πήρε εξιτήριο από το Πανεπιστημιακό Κολλέγιο του Λονδίνου (UCLH) του NHS.

«Είμαστε όλοι εντελώς συντετριμμένοι, δεν υπάρχουν λόγια. Χάσαμε την όμορφη Μαρίσσα μας, ο πόνος είναι αβάσταχτος», υπογράμμισε ένας στενός συγγενής της κοπέλας.

Από το νοσοκομείο στο σπίτι

Η Μαρίσσα Λαιμού επισκέφθηκε αρχικά το ιδιωτικό κέντρο Leaders in Oncology Care (LOC) – στο οποίο είχε υποβληθεί και σε θεραπεία για καρκίνο του μαστού-, αλλά οι γιατροί ανησύχησαν τόσο πολύ που κάλεσαν ασθενοφόρο για να τη μεταφέρουν στο UCLH.

Εκεί, σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται η οικογένεια, η 30χρονη διαγνώστηκε με «τοξική επίδραση δηλητηρίου» πριν της δώσουν εξιτήριο. Ακόμα, τα επίπεδα οξυγόνου και η αρτηριακή της πίεση ήταν ανησυχητικά χαμηλά. «Είχαν τη διάγνωση εκείνη τη στιγμή και την έστειλαν σπίτι», σημειώνουν οι οικείοι της.

Οι γονείς της, Μπέσυ και Διαμαντής, έχουν προσλάβει δικηγόρους για να μηνύσουν το UCLH για αστική ιατρική αμέλεια. Η οικογένεια λέει ότι θα κάνει τα πάντα για να «μάθει ποιος φρόντισε τη Μαρίσσα». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της βρετανικής εφημερίδας Daily Mail, η μητέρα της 30χρονης όταν έφτασε στο νοσοκομείο, λίγο μετά το θάνατο της κόρης της, ένας γιατρός την έβαλε να καθίσει και της είπε ότι η κοπέλα είχε εξεταστεί μόνο αυτοπροσώπως από νοσοκόμες και όχι από γιατρούς.

Η Μαρίσσα Λαιμού υποβλήθηκε σε διάφορες εξετάσεις, κυρίως αίματος, από τις νοσοκόμες, χωρίς να εξεταστεί από γιατρό. Τελικά στις 18:30 πήρε εξιτήριο, ενώ βρισκόταν στο νοσοκομείο από τις 14:30. Η ίδια αν και της χορηγήθηκαν κάποια αντιβιοτικά, για να τα πάρει στο σπίτι της, εξακολουθούσε να μη νιώθει καλά. Ένιωθε έντονη αδιαθεσία και δεν μπορούσε να φάει τίποτα.

Η ευάλωτη υγεία της Μαρίσσας Λαιμού

Μερικά χρόνια πριν η Μαρίσσα Λαιμού ήρθε αντιμέτωπη με τον καρκίνο του μαστού. Η διάγνωση έγινε τον Απρίλιο του 2023 και έπρεπε να υποβληθεί σε έξι μήνες «επιθετικής χημειοθεραπείας».

Αλλά μετά από μια επέμβαση, αναγκάστηκε να περάσει τέσσερις εβδομάδες σε μονάδα εντατικής θεραπείας με αιμοφαγοκυτταρική λεμφοϊστιοκυττάρωση (HLH), μια εξαιρετικά σπάνια πάθηση, όπου το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού δεν λειτουργεί κανονικά.

Η ίδια είχε ξεπεράσει απίστευτα τις μάχες με την υγεία της και επέστρεψε στο σπίτι της οικογένειάς της, τον Δεκέμβριο του 2023.