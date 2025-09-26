Σήψη από τσίμπημα εντόμου φαίνεται ότι προκάλεσε τον θάνατο της 30χρονης Μαρίσσας Λαιμού. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε ο βρετανός ιατροδικαστής, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί ακόμα ποιο έντομο ήταν αυτό που την τσίμπησε. Ο ιατροδικαστής αναμένεται να παραδώσει τη σορό στην οικογένεια για να προχωρήσουν στην ταφή.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Live News, το φάρμακο που της έδωσαν ήταν το co-amoxiclav, η αμοξιλλίνη. Είναι αντιβιοτικό φάρμακο που χρησιμοποιείται συχνά για την αντιμετώπιση μολύνσεων από βακτηρίδια, όπως είναι η ωτίτιδα, η στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα, η πνευμονία, δερματικές μολύνσεις.

«Τρέχουν δύο έρευνες για την Μαρίσσα μας. Η πρώτη είναι το ιατροδικαστικό σκέλος για να μάθουμε από τι έφυγε το κορίτσι μας. Το δεύτερο σκέλος αφορά την εσωτερική έρευνα στο νοσοκομείο με καταθέσεις γιατρών, επανεξέταση ευρημάτων κ.ο.κ. Την υπόθεση πάντως την έχει αναλάβει δικαστικός λειτουργός που στο βρετανικό σύστημα ειδικεύεται στην διερεύνηση ιατρικών θεμάτων όπως ιατρική αμέλεια», αναφέρει το περιβάλλον της νεαρής.

«Οι γονείς της είναι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση. Είναι όλη μέρα στα τηλέφωνα με δικηγόρους και γιατρούς προσπαθώντας να βρουν μια άκρη. Η γιαγιά της από την άλλη που την είχε μεγάλη αδυναμία, θυμάται που της έλεγε «γιαγιά θα σε δω τον Οκτώβρη» και δεν μπορεί να κρατήσει τα δάκρυα της. Έχασαν το κοριτσάκι τους, την λατρεία τους μέσα σε μια μέρα. Από ένα τσίμπημα; Δεν μπορούν να το πιστέψουν», συμπλήρωσε το περιβάλλον της Μαρίσσας Λαιμού.

«Ο θάνατος επήλθε από το σοκ, από τη σήψη, πρέπει να διερευνηθεί τι έχει ξεκινήσει τη διαταραχή του εσωτερικού του σώματος. Πρέπει να διερευνηθεί κάποιο μικρόβιο ή η τοξίνη να έχει δημιουργήσει μια αναφλεκτική αντίδραση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έφτασε στο νοσοκομείο με ευρήματα που υποδείκνυαν την εξέλιξή της και δεν έλαβε την ανάλογη αντιμετώπιση» είπε ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης.