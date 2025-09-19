Η 30χρονη Μαρίσσα Λαιμού βρέθηκε νεκρή στις 11 Σεπτεμβρίου στο σπίτι της στο Λονδίνο. Τώρα η οικογένειά της μηνύει γιατρούς στο Λονδίνο για την ελλιπή φροντίδα που, όπως ισχυρίζονται, οδήγησε στον θάνατό της.

Πριν τον ξαφνικό θάνατό της είχε περάσει μια σκληρή μάχη με τον καρκίνο του μαστού (διάγνωση τον Απρίλιο του 2023, έξι μήνες χημειοθεραπείας) και μια σπάνια ασθένεια του ανοσοποιητικού (HLH), που την κράτησε τέσσερις εβδομάδες στην εντατική. Τα είχε ξεπεράσει και ξανάβρισκε τη ζωή της, όταν ήρθε το μοιραίο.

Η Μαρίσσα Λαιμού είχε επιστρέψει στο Λονδίνο, έπειτα από καλοκαιρινές διακοπές με την οικογένειά της στο Πόρτο Χέλι, όπου, όπως λένε, ήταν «απολύτως καλά». Στις 9 Σεπτεμβρίου άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία, εμφανίζοντας ζάλη, κνησμό, υψηλό πυρετό και άλλα σημάδια λοίμωξης, τα οποία χειροτέρεψαν μέσα στη νύχτα.

Η οικογένεια αναφέρει ότι κάλεσε ασθενοφόρο, με τον γιατρό να καταγράφει πυρετό 39°C, αλλά η ίδια αποφάσισε να παραμείνει στο σπίτι λέγοντας ότι θα αναζητούσε περαιτέρω ιατρική βοήθεια εάν δεν ένιωθε καλύτερα την επόμενη ημέρα.

Το πρωί της 10ης Σεπτεμβρίου, καθώς η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί, μετέβη μόνη της στο Leaders in Oncology Care (LOC) στη Harley Street, όπου αισθανόταν «πολύ ασφαλής» επειδή είχε λάβει εκεί χημειοθεραπείες όταν έδινε τη μάχη της με τον καρκίνο του μαστού.

Οι γιατροί τής έκαναν εξετάσεις αίματος, της έδωσαν ενδοφλέβια αντιβιοτικά και αντιισταμινικά. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, κάλεσαν ασθενοφόρο για να τη μεταφέρει στο University College London Hospital (UCLH). Εκεί όμως, σύμφωνα με την οικογένεια, εξετάστηκε από νοσηλευτές αντί για γιατρούς. Έκαναν ξανά εξετάσεις αίματος, της έβαλαν ορό και τελικά κατέληξαν ότι δεν χρειαζόταν νοσηλεία.

«Κανείς δεν με εξετάζει»

«Η Μαρίσσα πήγε εκεί και την είδε μια νοσηλεύτρια» λέει οικογενειακός φίλος. Έκαναν εξετάσεις, της έβαλαν ορό. Περίμενε… Έστειλε μήνυμα σε φίλη της: “Κανείς δεν με εξετάζει, κανείς δεν έρχεται, δεν ξέρω πού είναι, ακόμα με τρώει το δέρμα μου, ζαλίζομαι, δεν νιώθω καλά”».

Μετά τις εξετάσεις, περίπου στις 6:30 μ.μ., η Μαρίσσα Λαιμού πήρε εξιτήριο και της δόθηκαν αντιβιοτικά για το σπίτι, όμως εξακολουθούσε να νιώθει πολύ άσχημα και δεν μπορούσε να φάει. Το επόμενο πρωί, στις 11 Σεπτεμβρίου, βρέθηκε νεκρή στο κρεβάτι της.

Η οικογένεια ισχυρίζεται ότι είδε την επίσημη διάγνωση των γιατρών, η οποία ανέφερε «τοξική επίδραση δηλητηρίου» από «δάγκωμα ζώου ή εντόμου».

«Είναι αμέλεια»

Σε μια συναισθηματικά φορτισμένη συνέντευξη, συγγενής δήλωσε: «Είναι αμέλεια. Κανένας γιατρός δεν εξέτασε τη Μαρίσσα. Μόνο οι νοσηλευτές την είδαν, έκαναν εξετάσεις και τις έστειλαν στον γιατρό, που απλά είπε “μπορεί να φύγει”. Αυτό ήταν όλο».

Η μητέρα της, Μπέσυ, πιστεύει ότι η κόρη της χάθηκε εξαιτίας τους. «Δεν έπρεπε να την αφήσουν να φύγει, σε καμία περίπτωση. Αν δεν ήταν επείγον, ο ογκολόγος της δεν θα είχε στείλει ασθενοφόρο. Θα της έλεγε να πάρει ταξί ή να πάει αργότερα. Ήταν επείγον. Δεν το αντιμετώπισαν με τη σοβαρότητα που έπρεπε».

Η οικογένεια, σύμφωνα με την Daily Mail, σχεδιάζει να κινηθεί νομικά. «Φυσικά θα κινηθούν εναντίον τους. Αυτό είναι 100% αμέλεια. Η Μαρίσσα χάθηκε εξαιτίας τους. Η Μαρίσσα γλίτωσε από τον καρκίνο κι όμως συνέβη αυτό. Έχασε τη ζωή της μέσα σε λίγες ώρες. Καμία μητέρα δεν πρέπει να θάβει την κόρη της» λέει συγγενής.

Η οικογένεια περιμένει ακόμα τα αποτελέσματα της νεκροψίας, ενώ το Δικαστήριο του Δυτικού Λονδίνου επιβεβαίωσε ότι διερευνά τον αιφνίδιο θάνατο της.