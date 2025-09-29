Το Πεντάγωνο ανησυχεί για τα χαμηλά αποθέματα όπλων που θα έχουν οι ΗΠΑ σε περίπτωση μιας σύγκρουσης με την Κίνα και προτρέπει τους προμηθευτές πυραύλων του να διπλασιάσουν ή και να τετραπλασιάσουν τους ρυθμούς παραγωγής, δίνοντας μάλιστα ένα εξαιρετικά σφιχτό χρονοδιάγραμμα.

Η προσπάθεια για επιτάχυνση της παραγωγής κρίσιμων όπλων που έχουν και τη μεγαλύτερη ζήτηση έχει τεθεί σε εφαρμογή μέσω μιας σειράς συναντήσεων υψηλού επιπέδου ανάμεσα στην ηγεσία του Πενταγώνου και ανώτερων στελεχώ από διάφορες αμερικανικές εταιρείες κατασκευής πυραύλων, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Ο Υφυπουργός Άμυνας Στιβ Φάινμπεργκ έχει αναλάβει έναν ασυνήθιστο, ενεργό ρόλο στην πρωτοβουλία αυτή, η οποία είναι γνωστή ως Συμβούλιο Επιτάχυνσης Πυρομαχικών, και καλεί κάποια στελέχη εταιρειών κάθε εβδομάδα για σχετική συζήτηση, ανέφεραν κάποιοι.

Από τον Ιούνιο πιέζει η κυβέρνηση

Το υπουργείο κάλεσε τους κορυφαίους προμηθευτές πυραύλων σε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης τον Ιούνιο στο Πεντάγωνο για να ξεκινήσει η προσπάθεια σε επίπεδο βιομηχανίας. Η συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο Στρατηγός Νταν Κέιν, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, συγκέντρωσε στελέχη από διάφορες εταιρείες όπλων, από νέους συμμετέχοντες στην αγορά όπως η Anduril Industries, αλλά και από κάποιους προμηθευτές κρίσιμων υλικών όπως είναι τα προωθητικά πυραύλων και οι μπαταρίες.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ και ο Υπουργός Χέγκσεθ ψάχνουν ανορθόδοξους τρόπους για να επεκτείνουν την στρατιωτική μας ισχύ και να επιταχύνουν την παραγωγή πυρομαχικών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ, όταν ρωτήθηκε για το θέμα. «Αυτή η προσπάθεια είναι μια συνεργασία ανάμεσα σε ηγέτες της αμυντικής βιομηχανίας και ανώτερων αξιωματούχων του Πενταγώνου».

Αμφιβολίες για την ρεαλιστικότητα των στόχων

Άτομα που εμπλέκονται στην προσπάθεια, τόσο εντός όσο και εκτός της κυβέρνησης, ανησυχούν ότι οι στόχοι της κυβέρνησης δεν είναι ρεαλιστικοί. Η πλήρης συναρμολόγηση μεμονωμένων πυραύλων μπορεί να πάρει έως και δύο χρόνια, ενώ να χρειαστούν αρκετοί μήνες και εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για να δοκιμαστούν και να χαρακτηριστούν ως ασφαλή και αξιόπιστα για χρήση από Αμερικανούς στρατιωτικούς, όπλα από νέους προμηθευτές.

Υπάρχουν επίσης ερωτήματα σχετικά με τα χρήματα που απαιτούνται για την επιτάχυνση της παραγωγής. Το «Μεγάλο, Όμορφο Νομοσχέδιο» της κυβέρνησης Τραμπ, που υπογράφηκε τον Ιούλιο, παρείχε επιπλέον 25 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση για πυρομαχικά την επόμενη πενταετία, αλλά οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η επίτευξη των επιθετικών στόχων που θέτει το Πεντάγωνο μπορεί να κοστίσει δεκάδες δισεκατομμύρια παραπάνω.

«Οι εταιρείες δεν κατασκευάζουν αυτά τα πράγματα στο περίπου», δήλωσε ο Τομ Καράκο, ειδικός για τα πυρομαχικά στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών. «Περιμένεις πρώτα την κυβέρνηση να υπογράψει το συμβόλαιο. Πρέπει να υπάρξει σχετική δέσμευση ότι στηρίζει το πρόγραμμα με χρήματα. Δεν μπορεί να είναι απλώς λόγια».

Οι εταιρείες κάνουν κινήσεις παρά τις αμφιβολίες

Εργολάβοι άμυνας όπως η Lockheed Martin και η Raytheon υποστηρίζουν ότι έχουν ανταποκριθεί προσλαμβάνοντας εργάτες, διευρύνοντας τους χώρους των εργοστασίων και αυξάνοντας τα αποθέματα σε ανταλλακτικά για να είναι έτοιμοι για μια πιθανή αύξηση της ζήτησης. Ωστόσο, ορισμένοι προμηθευτές δυσκολεύονται να «πιάσουν» τους νέους στόχους και είναι επιφυλακτικοί να σπαταλήσουν χρήματα για παραγγελίες που η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη χρηματοδοτήσει.

Ο Κρίστοφερ Κάλιο, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της μητρικής εταιρείας της Raytheon, RTX, μιας από τις μεγαλύτερες παραγωγούς πυρομαχικών του στρατού, δήλωσε σε επιστολή του προς το Πεντάγωνο στις 3 Ιουλίου ότι ήταν έτοιμοι να συνεργαστούν με το Υπουργείο Άμυνας για την αύξηση της παραγωγής, αλλά προειδοποίησε ότι η εταιρεία θα χρειαστεί επιπλέον χρήματα και δεσμεύσεις από το Πεντάγωνο ότι θα αγοράσει περισσότερα πυρομαχικά.

«Να γίνει γνωστή η ισχύς της ζήτησης αυτών των κρίσιμων πυρομαχικών στη βάση εφοδιασμού με παρατάσεις του Προγράμματος Εγγραφής… και με απαίτηση για χρηματοδότηση για την υποστήριξη», έγραφε σε επιστολή, η οποία περιήλθε στην κατοχή της Wall Street Journal.

Η παραγωγή «σκούριασε» τα προηγούμενα χρόνια

Οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι ανησυχούν για την ικανότητα των ΗΠΑ να αυξήσουν την παραγωγή όπλων από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Η κυβέρνηση Μπάιντεν ξεκίνησε μια προσπάθεια να αυξήσει τους ρυθμούς παραγωγής πυρομαχικών και να εξομαλύνει τις εσωτερικές αλυσίδες εφοδιασμού το 2023.

«Η τρέχουσα σύγκρουση στην Ουκρανία μας έκανε να ξυπνήσουμε», είχε δήλωσει την περίοδο εκείνη ο τότε υφυπουργός Άμυνας Μπιλ ΛαΠλαντ. «Είχαμε επιτρέψει στις γραμμές παραγωγής να «κρυώσουν», παρακολουθούσαμε καθώς τα εξαρτήματα καθιστούνταν απαρχαιωμένα και είδαμε προμηθευτές δεύτερης κατηγορίας να συγχωνεύονται ή να κλείνουν εντελώς».

Οι νέες παραγγελίες βλημάτων έκτοτε δεν έχουν καταφέρει να συμβαδίσουν με την αυξανόμενη χρήση πανάκριβων αναχαιτιστικών, συμπεριλαμβανομένων των Patriot, για την υπεράσπιση της Ουκρανίας από τον εντεινόμενο ρωσικό βομβαρδισμό. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι θέλουν περισσότεροι από αυτούς τους πυραύλους αναχαίτισης να είναι έτοιμοι για την προστασία βάσεων και συμμάχων στην περιοχή του Ειρηνικού.

Μέχρι τον Ιούνιο, η κυβέρνηση Τραμπ έθεσε ακόμη πιο επιθετικούς στόχους παραγωγής. Μετά όμως, οι ΗΠΑ εκτόξευσαν εκατοντάδες πυραύλους υψηλής τεχνολογίας κατά τη διάρκεια της 12ήμερης σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, εξαντλώντας περαιτέρω το πυραυλικό τους οπλοστάσιο.

Σε 12 συστήματα επικεντρώνονται οι προσπάθειες

Το νέο συμβούλιο επιτάχυνσης επικεντρώνεται σε 12 συστήματα που το Πεντάγωνο θέλει να έχει στη διάθεσή του για μια πιθανή σύγκρουση με την Κίνα, ανέφεραν ορισμένα από τα άτομα. Η λίστα περιλαμβάνει πυραύλους αναχαίτισης Patriot, πυραύλους κατά πλοίων μεγάλου βεληνεκούς, τον Standard Missile-6, πυραύλους ακριβείας και πυραύλους Joint Air-Surface Standoff. Οι Patriot αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα επειδή η Lockheed δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση.

Σε ένα αρχικό αίτημα για ενημέρωση ζητήθηκε από τους κατασκευαστές όπλων που συμμετείχαν στις συζητήσεις του Ιουνίου να περιγράψουν λεπτομερώς τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να αυξήσουν την παραγωγή σε 2,5 φορές τους τρέχοντες όγκους και τα βήματα που θα ληφθούν τους επόμενους έξι, 18 και 24 μήνες, σύμφωνα με έγγραφα που εξέτασε η Journal. Ο στρατός ζήτησε επίσης από τους προμηθευτές να περιγράψουν πώς θα μπορούσαν να προσελκύσουν νέα ιδιωτικά κεφάλαια και ενδεχομένως να παραχωρήσουν άδεια χρήσης της τεχνολογίας τους σε τρίτους κατασκευαστές.

Τον Σεπτέμβριο, ο Στρατός χορήγησε στην Lockheed περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή σχεδόν 2.000 πυραύλων PAC-3 από το οικονομικό έτος 2024 έως το 2026. Το Πεντάγωνο τελικά θέλει οι προμηθευτές να παράγουν τον ίδιο αριθμό Patriot κάθε χρόνο – που είναι σχεδόν τέσσερις φορές τον τρέχοντα ρυθμό παραγωγής, σύμφωνα με ορισμένα από τα άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Προτεραιότητα οι Partriot, πιέσεις στην Boeing

Εκπρόσωπος της Lockheed δήλωσε ότι η εταιρεία διερευνά περισσότερες επενδύσεις στην παραγωγή πυραύλων Patriot και αναμένει να αυξήσει τις παραδόσεις πάνω από τη δηλωμένη ικανότητα της για τα επόμενα χρόνια. Ένας εκπρόσωπος της RTX αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η προσπάθεια χαρτογραφεί επίσης τις αλυσίδες εφοδιασμού σε διάφορα επίπεδα για να βρει τομείς που επιδέχονται πιθανή βελτίωση και για να ψάξει δεύτερες πηγές στα σημεία που οι αποκλειστικοί προμηθευτές αποτελούν εμπόδιο. Για παράδειγμα, το Πεντάγωνο ζητά μεγαλύτερη παραγωγή ενός ανιχνευτή που κατασκευάζεται από την Boeing και είναι τοποθετημένος στη μύτη του πυραύλου, κάτι που έχει γίνει εμποδίζει την παραγωγή Patriot.

Η Boeing έσπευσε αυτό το καλοκαίρι να υπολογίσει το μέγεθος της παραγγελίας των ανιχνευτών το οποίο θα μπορούσε να ικανοποιήσει και πρόσφατα ολοκλήρωσε ένα έργο επέκτασης του εργοστασίου της κατά 3200 τετραγωνικά μέτρα, το οποίο μάλιστα εξοπλίζει και με νέο εξοπλισμό συναρμολόγησης.

Μια εκπρόσωπος της Boeing δήλωσε ότι οι μηνιαίες παραδόσεις ανιχνευτών έχουν φτάσει σε νέο ρεκόρ και ότι η εταιρεία σχεδιάζει να ενισχύσει περαιτέρω την παραγωγή.

Επενδύουν πριν πάρουν χρηματοδότηση

Ορισμένοι προμηθευτές λένε ότι είναι πρόθυμοι να θέσουν σε κίνδυνο ίδια κεφάλαια πριν από την υπογραφή των συμβάσεων. Μια εκπρόσωπος της Northrop Grumman δήλωσε ότι ο προμηθευτής πυραύλων «επένδυσε πριν υπάρξει ανάγκη με περισσότερα από 1 δισ δολάρια σε εγκαταστάσεις παραγωγής στερεών πυραυλοκινητήρων», με σχέδια να διπλασιάσει σχεδόν την παραγωγή τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Το Πεντάγωνο σύντομα θα λάβει περισσότερα μέτρα για την αύξηση της παραγωγής, δήλωσε ο Ντάνιελ Ντρίσκολ, ο υπουργός υπεύθυνος για τον Στρατό, νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Το υπουργείο, ανέφερε, σχεδιάζει «τεράστιες και ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο που αγοράζουμε τα πράγματά μας».