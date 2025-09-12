Ο στρατός της Κίνας καταδίκασε την Παρασκευή την πλεύση ενός αμερικανικού και βρετανικού πολεμικού πλοίου μέσω του ευαίσθητου στενού της Ταϊβάν, αναφέροντας ότι διέταξε τις ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις να παρακολουθήσουν και να προειδοποιήσουν τα δύο πλοία.

Η Ανατολική Διοίκηση του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού δήλωσε ότι το αμερικανικό αντιτορπιλικό USS Higgins και η βρετανική φρεγάτα HMS Richmond εμπλέκονταν σε «προκαλούμενες αναταραχές και προκλήσεις».

«Οι ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βρετανίας στέλνουν λάθος μηνύματα και υπονομεύουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Στενό της Ταϊβάν», ανέφερε σε δήλωσή του.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι η διέλευση ήταν μια συνήθης πλεύση. «Όπου και αν επιχειρεί ο Βασιλικός Ναυτικός Στόλος, το κάνει σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και τους διεθνείς κανόνες και ασκεί τα δικαιώματα ελεύθερης ναυσιπλοΐας σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας» σχολίασε μεταξύ άλλων.

Πηγή μόνιμης διαμάχης

Την περασμένη εβδομάδα, ένα καναδικό και ένα αυστραλιανό πολεμικό πλοίο διέπλευσαν επίσης το στενό.

Ο αμερικανικός ναυτικός στόλος και, κατά καιρούς, πλοία από συμμαχικές χώρες, όπως ο Καναδάς, η Βρετανία και η Γαλλία, διέρχονται από το στενό, το οποίο θεωρούν διεθνή πλωτή οδό, περίπου μία φορά το μήνα. Η Ταϊβάν το θεωρεί επίσης διεθνή πλωτή οδό.

Η Κίνα, η οποία θεωρεί την Ταϊβάν ως δικό της έδαφος, υποστηρίζει ότι η στρατηγική αυτή θαλάσσια οδός αποτελεί μέρος των χωρικών της υδάτων. Η κυβέρνηση της Ταϊβάν απορρίπτει τις εδαφικές διεκδικήσεις του Πεκίνου.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, η Κίνα έχει αυξήσει την στρατιωτική της πίεση στο νησί, μεταξύ άλλων με τη διεξαγωγή πολεμικών ασκήσεων στην περιοχή.