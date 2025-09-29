Τη δεύτερη χειρότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ότι αφορά τις συνθήκες διαβίωσης, κατέχουν οι Έλληνες με κάποια μορφή αναπηρίας. Το 2024, ο ένας στους δύο πολίτες με αναπηρία, στις ηλικίες 16 – 64 ετών, ζούσε σε συνθήκες φτώχειας ή και κοινωνικού αποκλεισμού, και οι τρεις στους δέκα σε ηλικίες άνω των 65 ετών.

Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΑμεΑ με ληξιπρόθεσμες οφειλές (44,5%) και νοικοκυριών με υπερβολική επιβάρυνση από το κόστος στέγασης (33%).

Σε ότι αφορά την εργασία, η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό είναι μόλις 25,3%, ενώ στον τομέα της Υγείας η Ελλάδα έχει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών πληρωμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 34,3% των άμεσων δαπανών για την υγεία καλύπτονται απευθείας από την τσέπη των νοικοκυριών. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 8 στους 10 πολίτες με αναπηρία έχουν μειώσει βασικές δαπάνες διαβίωσης για να καλύψουν ανάγκες υγείας.

Περιθωριοποίηση για μεγάλα τμήματα του πληθυσμού

«Οι επιπτώσεις των πολλαπλών κρίσεων, που αντιμετώπισε και συνεχίζει να αντιμετωπίζει η Ελλάδα, σε συνδυασμό με τα διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας, έχουν διαμορφώσει μια οριακή και επικίνδυνη κοινωνική συνθήκη, όπου μεγάλα τμήματα του πληθυσμού έχουν μαζικά περιθωριοποιηθεί και αδυνατούν πλέον, όχι μόνο να ανταπεξέλθουν στο κόστος κάλυψης βασικών αναγκών διαβίωσης, αλλά εν τέλει να συμμετέχουν στην κοινωνία», αναφέρουν εκπρόσωποι της Συνομοσπονδίας.

Ζοφερή η εικόνα για τους άνω των 65

Σύμφωνα με του εκπροσώπους της ΕΣΑμεΑ, οι μισοί πολίτες με αναπηρία στις παραγωγικές ηλικίες βρίσκονται στο φάσμα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Εξίσου ζοφερή είναι η εικόνα και για τα άτομα με αναπηρία 65 ετών και άνω, με τις συνεχείς περικοπές στις συντάξεις των προηγούμενων ετών και την κάθετη αύξηση του κόστους διαβίωσης, να θέτουν πλέον και τους ηλικιωμένους και συνταξιούχους με αναπηρία σε κίνδυνο εξαθλίωσης. «Το υπέρογκο κόστος στέγασης, το δραματικό κύμα ακρίβειας στα προϊόντα, την ενέργεια, τα καύσιμα κ.ά., και το δυσβάστακτο πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών που πηγάζουν από την αναπηρία/ χρόνια/ σπάνια πάθησή τους», σημειώνουν, «καθιστά αδύνατη την κάλυψη βασικών καθημερινών αναγκών διαβίωσης. Μια μεγάλη μάζα ατόμων με αναπηρία βρίσκονται στο κοινωνικό περιθώριο».