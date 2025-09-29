Η Capital Link διοργανώνει το “15th Annual Capital Link Operational Excellence in Shipping Forum – Best Industry Practices – Building Long Term Value Through Sustainability”, την Τρίτη 30, Σεπτεμβρίου, 2025 στο Divani Caravel Hotel στην Αθήνα. Το Συνέδριο διοργανώνεται σε συνεργασία με την ABS & την HELMEPA.

Με μία πολύ επιτυχημένη προϊστορία 15 ετών το Συνέδριο παρουσιάζει την Επιχειρησιακή Αριστεία στον Τομέα των Θαλάσσιων Μεταφορών, και διερευνά τις Βέλτιστες Πρακτικές του κλάδου σε όλους τους σημαντικούς τομείς όπως: Διαχείριση Στόλου, Περιβάλλον, Εκπαίδευση & Διαχείριση Πληρωμάτων, Ασφάλεια, Διακυβέρνηση, Τεχνολογία και άλλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε θέματα βιωσιμότητας και παράγοντες ESG.

Το Συνέδριο λειτουργεί σαν διαδραστική πλατφόρμα επικοινωνίας, ανάμεσα σε Ναυτιλιακές εταιρείες, Ναυλωτές, Ρυθμιστικούς Φορείς, Κυβερνητικούς και μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, Νηογνώμονες, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (P&I Clubs), Νηολόγια, Προμηθευτές Τεχνολογίας και Υπηρεσιών καθώς και στην Οικονομική και Επενδυτική κοινότητα, και φημίζεται για τη μεγάλη συμμετοχή κορυφαίων παραγόντων και υψηλόβαθμων στελεχών της ναυτιλίας.

Και στο φετινό Συνέδριο θα συμμετέχουν ηγέτες της ναυτιλίας που θα μιλήσουν σε ένα κοινό αποτελούμενο από υψηλόβαθμα στελέχη των μεγαλύτερων Ελληνικών και διεθνών ναυτιλιακών εταιρειών.

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή: https://capitallink.com/forums/15th-annual-capital-link-operational-excellence-in-shipping-forum/

