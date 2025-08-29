Αμεση ήταν και η αντίδραση του Νίκου Δένδια στις προκλητικές δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, αλλά και τις προσωπικές αναφορές στον έλληνα υπουργό Εθνικής Αμυνας.

«Λυπάμαι ιδιαίτερα για τις δηλώσεις Φιντάν, για τις οποίες με πληροφόρησαν» ανέφερε ο Νίκος Δένδιας, από την Κοπεγχάγη, όπου βρίσκεται απαντώντας στον τούρκο υπουργό Εξωτερικών.

«Πέρα από το ότι είναι καθολικά απαράδεκτες και απρεπείς, παραβιάζουν μια αρχή γνωστή ακόμα και στους πρωτοετείς διπλωμάτες: Την αρχή της μη ανάμειξης στην εσωτερική πολιτική άλλων χωρών. Λυπάμαι λοιπόν ειλικρινά που επελέγη αυτή η οδός» πρόσθεσε.

Η αναφορά Φιντάν στον Δένδια

Στις δηλώσεις του ο τούρκος ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν μεταξύ άλλων έκανε λόγο για ελληνικό αντιτουρκικό συναίσθημα που ανοίγει την πόρτα «σε κρίσεις που μπορούν να δημιουργήσουν γεωστρατηγικό κόστος», εξαπολύοντας επίθεση κατά της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, ενώ αναφέρθηκε και στον Νίκος Δένδια, σημειώνοντας: «Τους συμβουλεύω να σταματήσουν το αντιτουρκικό αίσθημα. Αυτός ο φόβος δεν τους ωφελεί. Τους οδηγεί σε πανικό. Όταν έχουν ένα μπελά πάντα προκύπτει μια δήλωση του Δένδια».

Η αντίδραση Γεραπετρίτη, Μαρινάκη

Υπενθυμίζεται ότι τις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν καταδίκασαν αμέσως τόσο ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, όσο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Η Ελλάδα ούτε φοβικά σύνδρομα έχει, ούτε προσδιορίζεται σε αναφορά με την Τουρκία. Και δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν. Αντιλαμβανόμαστε την ένταση που μπορεί να προκαλεί η ισχυρή και ενεργητική εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Ας εξοικειωθούν όλοι με αυτή την πραγματικότητα και ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια. Οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγεται με αμετροεπείς και άκαιρες δηλώσεις», δήλωσε ο Έλληνας ΥΠΕΞ.

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε σε δηλώσεις του στο OPEN και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης: «Η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος, δεν θα δεχθεί υποδείξεις, σέβεται το διεθνές δίκαιο, επιδιώκει να συνομιλεί με όλους, αλλά ποτέ δεν θα βάλει στο ζύγι ζητήματα κυριαρχίας. Η πολιτική του διαλόγου χωρίς υποχώρηση έχει φέρει την Ελλάδα σε ένα σημείο να ισχυροποιείται ουσιαστικά και αυτό θα συνεχίσει να κάνει» δήλωσε χαρακτηριστικά.