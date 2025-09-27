Νεότερα σχετικά με την πορεία της υγείας των δύο απεργών πείνας έδωσε η Όλγα Κοσμοπούλου. Η γιατρός έκανε δηλώσεις στους εκπροσώπους του Τύπου που βρίσκονταν στο Σύνταγμα.

Αρχικά αναφέρθηκε στην κατάσταση του Δημήτρη Οικονομόπουλου ο οποίος μεταφέρθηκε νωρίτερα στο νοσοκομείο. «​Σήμερα το πρωί ζήτησα εγώ από τον κύριο Οικονομόπουλο να σταματήσει για τέταρτη-πέμπτη φορά αυτές τις μέρες, διότι ήταν πάρα πολύ άσχημα, δηλαδή είχε πολύ έντονα ορθοστατικά φαινόμενα και χθες τη νύχτα χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο. Του είπαμε ότι δεν θέλουμε να πεθάνει κανένας και το κατάλαβε απολύτως αυτός ο πάρα πολύ καλός άνθρωπος, που έκανε γενναία απεργία πείνας συμπαράστασης στον κύριο Ρούτσι και αποσύρθηκε. Ήδη ταξιδεύει για την οικογένειά του» τόνισε η κ. Κοσμοπούλου.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον κ. Ρούτσι τονίζοντας: «​Ο ίδιος ο κύριος Ρούτσι έχει χάσει λίγο παραπάνω σωματικό βάρος από ό,τι συνηθίζεται στη 13η μέρα. Δηλαδή χθες που ζυγίστηκε, ήταν στο 7% του αρχικού σωματικού βάρους. Έχει έντονα ορθοστατικά φαινόμενα και σε αυτό μπορεί να συμβάλλει και το γεγονός ότι κάθεται στο ύπαιθρο, σε κακές συνθήκες με κρύο τη νύχτα, ζέστη τη μέρα και με ανθρώπους συνεχώς να του μιλάνε. Δεν είναι ο συνήθης απεργός πείνας ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι. ​Οπότε, παραμένουμε όλοι μας εξαιρετικά ανήσυχοι για την εξέλιξη των πραγμάτων».

Υπενθυμίζουμε ότι ο Πάνος Ρούτσι κάνει απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή του παιδιού του που σκοτώθηκε στα Τέμπη.