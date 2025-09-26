Iκανοποίηση του αιτήματος του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι για εκταφή του παιδιού πραγματοποιήθηκε με παραγγελία του εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας, η οποία δόθηκε για τις αναγκαίες διαδικασίες στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, όπου και θα πραγματοποιηθεί.

Μετά τη ανακοίνωση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που επανέλαβε και σήμερα ότι είχε ανακοινώσει και προ ημερών, ότι τα αιτήματα για εκταφή θυμάτων των Τεμπών μελετώνται και θα αποφανθούν αρμοδίως οι δικαστικές αρχές, η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Λάρισας προχώρησε σε παραγγελία για εκταφή για την οικογένεια Ρούτσι, ενώ ανάλογα αιτήματα μελετώνται και για άλλους συγγενείς που τα έχουν υποβάλλει από τις αρμόδιες αρχές.

Η παραγγελία της Εισαγγελέως Πρωτοδικών της Λάρισας αφορά την ταυτοποίηση της σορού με επανέλεγχο DNA, καθώς στη δικογραφία ήδη υπάρχουν ιατροδικαστικές εκθέσεις ταυτοποίησης των θυμάτων της τραγωδίας και γενετικός έλεγχος ταυτοποίησης από το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ ενώ τις σορούς παρέλαβαν οι γονείς με δική τους υπογραφή.

Δεν ανοίγει εκ νέου η ανάκριση

Και ενώ το αίτημα του Πάνου Ρούτσι έγινε δεκτό στο πλαίσιο της τοποθέτησης του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου για την ταυτοποίηση της σορού του παιδιού του τραγικού πατέρα που απεργεί για πολλές ημέρες, αυτό δεν οδηγεί στο να ανοίξει εκ νέου η ανάκριση για τα Τέμπη, καθώς η σχετική διαδικασία βρίσκεται πλέον στον προθάλαμο της δίκης. Hδη η ηγεσία του Αρείου Πάγου με δημόσιες δηλώσεις της είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο να ανοίξει και πάλι η ανάκριση.

Μάλιστα, η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου είχε δηλώσει ότι «κανένα αίτημα συγγενών δεν έχει χαθεί, όλα μπορούν να υποβληθούν στη δίκη», τονίζοντας ότι η διαδικασία έχει προχωρήσει η ανάκριση έχει κλείσει νόμιμα και επιπλέον η υπόθεση βρίσκεται στον προθάλαμο της δίκης.

Μετά ταύτα και μετά τη σημερινή ανακοίνωση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ότι όλα τα αιτήματα για εκταφή μελετώνται, χωρίς ωστόσο να ανοίξει η ανάκριση πάλι και να πάει πίσω η δίκη, δικαστικές πηγές τόνιζαν ότι κατά την εκταφή των σορών οι τραγικοί συγγενείς των θυμάτων θα μπορούν ενδεχομένως, εκτός από την ταυτοποίηση των δικών τους ανθρώπων να διορίσουν τεχνικούς συμβούλους και για τις χημικές ουσίες ή τα ξυλόλια και να τις προσκομίσουν στο δικαστήριο, όπου όλες οι πραγματογνωμοσύνες θα κριθούν και θα αξιολογηθούν.

Τέλος, για την πληρότητα του ρεπορτάζ προστίθεται η ανακοίνωση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Κων. Τζαβέλα:

«Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου, σχετικά με υποβληθέντα αιτήματα εκταφής θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, ανακοινώνει, ότι τα εν λόγω αιτήματα που αποβλέπουν σε εξακρίβωση και πιστοποίηση της ταύτισης ή μη του DNA των σορών, που παραδόθηκαν, προς ταφή, κατά τη διάρκεια της αυτεπάγγελτης προανάκρισης, με το DNA των ήδη αιτούντων την εκταφή προσώπων, μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν, από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, κατά το λόγο της αρμοδιότητάς τους».