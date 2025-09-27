Στην ολομέλεια του ΟΗΕ μίλησε ο Σεργκέι Λαβρόφ. Ο ΥΠΕΞ της Ρωσίας προειδοποίησε σήμερα το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι «οποιαδήποτε επιθετικότητα εναντίον της χώρας μου θα τύχει αποφασιστικής απάντησης».

Στην αρχή της ομιλίας του σχολίασε την κατάσταση της διεθνούς τάξης, προτού περάσει στο θέμα του τρέχοντος πολέμου στη Γάζα. Αρχικά, επεσήμανε ότι η Ρωσία καταδικάζει την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς, αλλά πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει δικαιολογία για τις βίαιες δολοφονίες Παλαιστινίων» που έχουν σημειωθεί από τότε.

Ο Λαβρόφ πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει επίσης καμία δικαιολογία για τα σχέδια του Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη. Παράλληλα, επέκρινε τις χώρες που αναγνωρίζουν την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση μόνο τώρα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Παραμένοντας στο θέμα της Μέσης Ανατολής, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών λέει ότι οι προσπάθειες της Δύσης να επιβάλει εκ νέου κυρώσεις στο Ιράν είναι «παράνομες».

Το μήνυμα του Λαβρόφ για την Ουκρανία

Στη συνέχεια ο Λαβρόφ αναφέρθηκε στην Ουκρανία και δήλωσε ότι η Ρωσία παραμένει ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

«Όπως έχει επανειλημμένα τονίσει ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, η Ρωσία ήταν και παραμένει ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις για την εξάλειψη των βαθύτερων αιτίων της σύγκρουσης. Η ασφάλεια της Ρωσίας και τα ζωτικά της συμφέροντα πρέπει να συμφωνηθούν με αξιοπιστία» ανέφερε αρχικά.

Στην συνέχεια επισήμανε: «Τα δικαιώματα των Ρώσων και των ρωσόφωνων πληθυσμών στα εδάφη που παραμένουν υπό τον έλεγχο του καθεστώτος του Κιέβου πρέπει να αποκατασταθούν πλήρως. Με βάση τα παραπάνω, είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία».

Προειδοποίηση σε ΝΑΤΟ και ΕΕ

Ο Σεργκέι Λαβρόφ απάντησε και στις κατηγορίες εναντίον της Ρωσίας ότι σχεδιάζει να επιτεθεί σε χώρες του ΝΑΤΟ. «Η Ρωσία κατηγορείται ότι σχεδιάζει επίθεση εναντίον χωρών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρόεδρος Πούτιν έχει επανειλημμένα διαψεύσει αυτές τις προκλήσεις, η Ρωσία δεν έχει και δεν είχε ποτέ τέτοιες προθέσεις», δήλωσε ο Λαβρόφ.

Έπειτα, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς την ΕΕ και το ΝΑΤΟ τονίζοντας: «Ωστόσο, οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια εναντίον της χώρας μου θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική αντίδραση. Ας μην υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ».

Ο Λαβρόφ κατηγόρησε τη Δύση για το Ιράν

Κατηγόρησε δε τη Δύση ότι «σαμποτάρει» τη διπλωματία πιέζοντας για την επαναφορά των κυρώσεων κατά του Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Η πρόταση της Ρωσίας και της Κίνας να αναβληθεί για έξι μήνες η επανεπιβολή των κυρώσεων του ΟΗΕ στο Ιράν δεν πέρασε χθες από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αφού μόνο τέσσερις χώρες υπερψήφισαν το σχέδιο ψηφίσματος.

Η απόρριψη της πρότασης «εξέθεσε την πολιτική της Δύσης να σαμποτάρει την επιδίωξη εποικοδομητικών λύσεων», τόνισε ο Λαβρόφ κάνοντας λόγο για «εκβιασμό».