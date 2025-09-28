Η Τάνια Μποζανίνου είναι αρχισυντάκτρια στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ και μέλος της κριτικής επιτροπής του Διαγωνισμού της Alter Ego Media «News Challenge: Αλήθεια ή Ψέμα;» που δίνει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να διεκδικήσουν υποτροφία για Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ή Πρόγραμμα e-learning του ΕΚΠΑ, αξίας έως 3.000€ ή μια υποτροφία πλήρους φοίτησης αξίας 5.500€ στη σχολή Δημοσιογραφίας NEW MEDIA STUDIES TRAINING HUB..

Φανταστείτε έναν κόσμο όπου θα κυριαρχούν τα fake news και η παραπληροφόρηση. Ο καθένας θα προωθεί τη «δική του αλήθεια» και τη δική του ατζέντα. Τρολ, bots, κακόβουλοι παίκτες, εχθροί της χώρας, απατεώνες, ανώνυμοι λασπολόγοι, σκοτεινά συμφέροντα θα πνίγουν τις λίγες φωνές που θα προσπαθούν να ενημερώσουν πραγματικά.

Η ταινία «Idiocracy» παρουσιάζει έναν κόσμο 500 χρόνια στο μέλλον όπου όλοι έχουν πολύ χαμηλό δείκτη νοημοσύνης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι πρώην αστέρι της επαγγελματικής πάλης, ο κόσμος υπερκαταναλώνει και τρώει junk food, οι ψύκτες βγάζουν ανθρακούχο αναψυκτικό αντί για νερό και τα φυτά ποτίζονται με ενεργειακά ποτά. Αν και το 2006, όταν κυκλοφόρησε η ταινία, δεν βομβαρδιζόμασταν από παντού με ανεξέλεγκτες πληροφορίες όπως σήμερα, βίντεο και φωτογραφίες δεν κινδύνευαν να αλλοιωθούν με τεχνητή νοημοσύνη και οι αλγόριθμοι δεν αποφάσιζαν για μας, ο κόσμος που περιγράφει η «Idiocracy» θα μπορούσε να είναι εκείνος που θα προέκυπτε ύστερα από χρόνια κατανάλωσης fake news.

Η παραπληροφόρηση και οι ψευδείς ειδήσεις αλλάζουν τον κόσμο μας – προς το χειρότερο. Διαστρεβλώνουν την αντίληψη της πραγματικότητας και τελικά δυσκολεύουν τη ζωή μας. Πώς μπορούμε να πάρουμε σωστές αποφάσεις αν έχουμε λανθασμένες πληροφορίες; Και πώς θα ξεχωρίσουμε τι ισχύει μέσα στον αχταρμά;

Η εγγραμματοσύνη στις ειδήσεις και στα μέσα ενημέρωσης πρέπει να μας γίνει δεύτερη φύση αν θέλουμε να είμαστε έξυπνοι αναγνώστες, ακροατές και θεατές. Να συνηθίσουμε να εξετάζουμε ποιος λέει μια πληροφορία – είναι επίσημη πηγή, κάποιος που έχει συμφέρον, σοβαρό μέσο ενημέρωσης, ένας ειδικός, κάποιος ανώνυμος; Να μάθουμε να ξεχωρίζουμε τις αληθινές ειδήσεις από τα fake news.

Με τον σημερινό καταιγισμό περιεχομένου, χρειάζεται να διδαχτούμε πώς να γίνουμε υπεύθυνοι καταναλωτές πληροφόρησης. Ο δυστοπικός κόσμος της «Idiocracy» πάντα θα βρίσκει τη μεγαλύτερη αντίσταση από εκείνους που έχουν μάθει να κρίνουν τι απ’ όλα να πιστέψουν και τι να απορρίψουν. Οι συνειδητοποιημένοι αναγνώστες/θεατές/ακροατές είναι μια καλή επένδυση για το μέλλον της κοινωνίας μας.