Ό,τι κι αν περιλαμβάνει η καθημερινότητά σου – από multitasking ανάμεσα σε δεκάδες εφαρμογές και tabs browser μέχρι απαιτητικές εργασίες, gaming και ψυχαγωγία – ένα είναι το σίγουρο: ένας φορητός υπολογιστής θα σε βοηθήσει να κάνεις τα πάντα με σπουδαία ταχύτητα απολαμβάνοντας κορυφαίες εμπειρίες χρήσης.

Εύλογα λοιπόν, ένα laptop αποτελεί κατά γενική ομολογία το πιο ευέλικτο και ικανό εργαλείο που θα μπορούσες να έχεις. Θα πρέπει φυσικά να κάνεις τη σωστή επιλογή laptop – τουτέστιν να διαλέξεις ένα μοντέλο με τα κατάλληλα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως μεγάλη ποσότητα μνήμης RAM, γρήγορο δίσκο και ισχυρό επεξεργαστή, έτσι ώστε αυτό να μπορεί να προσαρμοστεί στους ρυθμούς σου. Παράλληλα όμως, το σύστημά σου θα πρέπει να είναι και συμπαγές ώστε να μεταφέρεται εύκολα, να έχει μεγάλη αυτονομία και να ταιριάζει και στο budget σου.

Ουφ! Πολλές οι απαιτήσεις, ε; Ευτυχώς για ‘σένα όμως, εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τα laptops που θα περάσουν το καθημερινό multitasking σε άλλο επίπεδο. Έλα να τα δούμε.

HP 15-fd2001nv

Πρόκειται για ένα από τα πιο προσιτά (αν όχι το πιο προσιτό) laptops που θα βρεις στην αγορά αν αναζητάς σύστημα κατάλληλο για multitasking. Το 15-fd2001nv έρχεται με 32 GB DDR5-5600 RAM, ποσότητα που είναι κάτι παραπάνω από αρκετή για να κάνεις όλα όσα περιλαμβάνει η καθημερινότητά σου. Παράλληλα, ο Core Ultra 5 225U με 12 πυρήνες θα σου χαρίσει την ισχύ που απαιτεί κάθε εφαρμογή, από τις πιο συνηθισμένες, ως τις πλέον απαιτητικές με την ενσωματωμένη NPU να σου ανοίγει διάπλατα τον δρόμο για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10

Αν αναζητάς ένα laptop ικανό να αυξήσει εμπράκτως την παραγωγικότητά σου, μόλις το βρήκες. Το IdeaPad Slim 5 είναι εφοδιασμένο με 32 GB DD5-5600 RAM για άνετο multitasking, όμως δεν μένει εκεί. Η οθόνη 16 ιντσών ανάλυσης 1920 x 1200 θα σου χαρίσει μία ευρύτατη επιφάνεια εργασίας ώστε να εργαστείς με άνεση – και χωρίς να χρειάζεσαι δεύτερη οθόνη. Ο NVMe PCIe 4.0 M.2 SSD δεν είναι μόνο ταχύτατος αλλά και ευρύχωρος (είναι της τάξης του 1 TB) τη στιγμή που όλα τα παραπάνω φιλοξενούνται σε ένα στιβαρό και ανθεκτικό σώμα που μάλιστα πληροί και τις προδιαγραφές του προτύπου MIL-STD-810H.

ASUS Zenbook A14

Μήπως η καθημερινότητά σου περιλαμβάνει μετακινήσεις; Θέλεις να έχεις την άνεση να εργάζεσαι απ’ όπου θες; Το Zenboook A14 είναι φτιαγμένο ειδικά για ‘σένα! Είναι εξοπλισμένο με τον Snapdragon X Elite X1E-78-100 ο οποίος με 12 πυρήνες και αρχιτεκτονική ARM, δεν εγγυάται μόνο σπουδαίες επιδόσεις αλλά και συγκλονιστική αυτονομία που φτάνει τις 32 μέρες! Σε αυτά πρόσθεσε τα 32 GB RAM, το σώμα από Ceraluminum (το υλικό που έχει αναπτύξει η ASUS) με πιστοποίηση MIL-STD-810H, την κρυστάλλινη οθόνη OLED και τις λειτουργίες AI και έχεις το απόλυτο laptop.

Dell Inspiron 5640

Ένας φορητός κατασκευασμένος με γνώμονα τις ανάγκες του business χρήστη, το Dell Inspiron 5640 κλείνει το μάτι σε όσους έχουν κάνει το multitasking δεύτερη φύση τους. Διαθέτει 32 GB μνήμης τύπου DDR5-5200 και μονάδα δίσκου NVMe PCIe M.2 SSD χωρητικότητας 1 TB για σούπερ ταχύτητες και κορυφαία απόκριση από την εκκίνηση ως τον τερματισμό – όσα προγράμματα κι να χρησιμοποιείς ταυτόχρονα. Η δε 16:10 οθόνη των 16 ιντσών έχει αντιθαμβωτική επίστρωση και σε συνδυασμό με το χαμηλό βάρος των 1,87 κιλών, προσφέρουν άνετη χρήση όπου κι αν είσαι.

Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition

Ένα laptop που παίζει χωρίς αντίπαλο, ένα σύστημα που θα «εκτοξεύσει» την παραγωγικότητά σου. Το Yoga Pro 9i κρύβει μέσα του Intel Core Ultra 7 255H και – κρατήσου – 64 GB μνήμης LPDDR5X για επιδόσεις που δεν έχουν προηγούμενο. Η τεχνητή νοημοσύνη θα σου δώσει τη δυνατότητα να κάνεις ό,τι βάλεις στον νου ακόμα πιο γρήγορα, ενώ η κάρτα γραφικών NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop με τα 8 GB GDDR7 θα σε καλύψει ακόμα και στο gaming. Το Wi-Fi 7, ο PCIe 4.0 NVMe SSD των 2 TB και τα έξι στερεοφωνικά ηχεία Dolby Atmos κλείνουν ιδανικά το πακέτο.