«Ναι» στο άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας για τα αυτοκίνητα είπε το 83% των κατοίκων της 2ης Δημοτικής Κοινότητας (Μετς, Νέος Κόσμος, Άγιος Αρτέμιος, Παγκράτι), που συμμετείχε στο τελευταίο συμμετοχικό εργαστήριο του Δήμου Αθηναίων για την «Ανοιχτή Γειτονιά 15 λεπτών». Στο μεταξύ, τα έργα για την αναστροφή πορείας στην άνοδο της Λεωφόρου Αμαλίας, στο ύψος της Βασιλίσσης Όλγας, ξεκίνησαν. Η ενέργεια αυτή θα επιτρέπει στους κατοίκους της Πλάκας να φθάνουν στο σπίτι τους με το όχημά τους, χωρίς να κάνουν τον κύκλο της πλατείας Συντάγματος.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, παρουσίασε το νέο σχέδιο που ανοίγει τον δρόμο για όλους.

«Η Βασιλίσσης Όλγας έκλεισε πέντε χρόνια χωρίς ποτέ να μπει μπουλντόζα, με μια μελέτη που έγινε εν μέσω Covid και χωρίς αυτοκίνητα στους δρόμους. Αποτέλεσμα: χάος, ταλαιπωρία, ένας δρόμος βαμμένος με χρώματα, αλλά χωρίς έργο. Σήμερα, σας παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της νέας κυκλοφοριακής μελέτης που έγινε μέσα τον Ιούνιο. Με μελέτη και σχέδιο να παραδοθεί ένας δρόμος που αποσυμφορεί, συνδέει και υπηρετεί όλους τους Αθηναίους», ανέφερε ο κ. Δούκας.

Τι πιστεύουν οι κάτοικοι του κέντρου

Στη συνέχεια, οι παρευρισκόμενοι, μεταξύ των οποίων πολλοί κάτοικοι του Παγκρατίου, κλήθηκαν να απαντήσουν στο εξής ερώτημα: «Πιστεύετε ότι πρέπει να ανοίξει η Βασιλίσσης Όλγα για τα αυτοκίνητα;». Η συντριπτική πλειονότητα (83%), έδωσε θετική απάντηση, με μόλις το 17% να εκφράζει την αντίθεσή του.

Οι συμμετέχοντες στην ψηφοφορία απάντησαν και στο ερώτημα «ποιο είναι το σημαντικότερο όφελος από το άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας». Ειδικότερα, το 45% ανέφερε μείωση κυκλοφοριακής συμφόρησης, το 20% τη λειτουργία του ως πολυτροπικός δρόμος (συνύπαρξη ΜΜΕ, ΙΧ, πεζών με σαφείς κανόνες), άλλο ένα 20% θεωρεί ότι γίνονται πιο εύκολες οι μετακινήσεις για τους κατοίκους της περιοχής, το 10% θεωρεί ότι θα υπάρχει ισότιμη μεταχείριση των πολιτών, και το 6% έκανε λόγο για καλύτερη ροή οχημάτων και λιγότερη ρύπανση.

«Η Αθήνα δεν μπορεί να κόβεται στα δύο»

Σύμφωνα με τον κ. Δούκα, «η Βασιλίσσης Όλγας δεν μπορεί να παραμένει κλειστή, κόβοντας την Αθήνα στα δύο. Ανοίγει με σχέδιο, νομιμότητα και ισορροπία. Δεν είναι πια δρόμος για λίγους, αλλά ένας άξονας για όλους».

Όπως ανέφερε:

● Εκπονήθηκε πλήρης κυκλοφοριακή μελέτη (Ιούνιος 2025), η οποία προβλέπει συνολική βελτίωση κυκλοφορίας με μεγάλη μείωση καθυστερήσεων, έως και 20%, καθώς και μείωση ρύπων στην ευρύτερη περιοχή.

● Θα λειτουργεί ως πολυτροπικός διάδρομος: Πεζοί, Ποδηλάτες, Τραμ, Τρόλεϊ και λίγα ΙΧ με χαμηλή ταχύτητα (<20 χλμ/ώρα). Οι επιπτώσεις στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αναμένεται να είναι πολύ μικρές.

● Δημιουργείται εκτεταμένη διαδρομή πεζών με πράσινο, από το Ζάππειο έως τους Στύλους του Ολυμπίου Διός.

● Το σχέδιο ανάπλασης δεν αλλάζει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, διορθώνονται παραλείψεις και προχειρότητες του παρελθόντος.

● Η διέλευση ΙΧ δεν επηρεάζει τις αρχαιότητες που αποκαλύφθηκαν. (Όπως συμβαίνει και με την Πύλη του Αδριανού).

Οι παρεμβάσεις σε Παγκράτι – Μετς

Ακολούθως, οι κάτοικοι ενημερώθηκαν για τις παρεμβάσεις σε Παγκράτι, Μετς και Νέο Κόσμο – τριών από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της πόλης. Ανακοινώθηκε, μεταξύ άλλων, η κατεδάφιση τριών επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων και ενός ρυμοτομούμενου κτιρίου (προσεχώς), η ανάδειξη του Α΄ Κοιμητηρίου Αθηνών (σ.σ. είναι σε εξέλιξη), ενώ σχεδιάζεται η Δημοτική Αστική Συγκοινωνία 8 χλμ. με 30 στάσεις που θα συνδέουν Γουδή – Παγκράτι – Νέο Κόσμο.