Ολοκληρώθηκε η τριμερής άτυπη διάσκεψη για το Κυπριακό παρουσία του Αντόνιο Γκουτέρες, του Νίκου Χριστοδουλίδη και του Ερσίν Τατάρ. Όπως ήταν αναμενόμενο δεν προέκυψε κάποιο αποτέλεσμα λόγω και των εκλογών στο ψευδοκράτος.

Η τριμερής συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, είχε ξεκάθαρα μηνύματα από την πλευρά του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τον κ Χριστοδουλίδη, ο Αντόνιο Γκουτέρες ήθελε να στείλει «ένα μήνυμα και στη διεθνή κοινότητα αλλά και στον κυπριακό λαό για την απόλυτη δέσμευσή του στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού».

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Κύπρου, ο Γενικός Γραμματέας ξεκαθάρισε ότι «δεν πρόκειται να σταματήσω την προσπάθεια» και ότι «στόχος μας είναι να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά».

Χριστοδουλίδης: «Θα συνεχιστούν οι συζητήσεις μετά τις εκλογές»

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ξεκίνησε τις δηλώσεις του εκφράζοντας ευχαριστίες προς τον ΓΓ ΟΗΕ «για όσα ανέφερε κατά την εισαγωγική του παρέμβαση και πιο συγκεκριμένα για το γεγονός ότι ανέφερε πως γνώριζε λόγω των επερχόμενων εξελίξεων στις κατεχόμενες περιοχές, ότι η συνάντηση δεν μπορούσε να είχε ουσιαστικό αποτέλεσμα, αλλά αποφάσισε να καλέσει τη σημερινή συνάντηση γιατί ήθελε να στείλει ένα μήνυμα και στη διεθνή κοινότητα αλλά και στον κυπριακό λαό για την απόλυτη δέσμευση του στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού.

Και ήταν μέσα σε αυτό το πλαίσιο που ανέφερε πολύ χαρακτηριστικά και προς εμένα και προς τον κ. Τατάρ ότι ‘δεν πρόκειται να σταματήσω την προσπάθεια΄. Στόχος μας είναι, ο ίδιος ο ΓΓ ανέφερε σήμερα, να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε στη συνέχεια πως συμφωνήθηκε όπως αμέσως «μετά την εκλογική διαδικασία στις κατεχόμενες περιοχές η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ θα επισκεφθεί την Κύπρο, θα επισκεφθεί τις εγγυήτριες δυνάμεις, θα επισκεφθεί τις Βρυξέλλες, έτσι ώστε να προετοιμάσει το έδαφος για τη Διευρυμένη Διάσκεψη η οποία θα πραγματοποιηθεί, όπως ο ΓΓ μάς ανέφερε, πριν το τέλος του χρόνου, με στόχο, επαναλαμβάνω, την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά».