Παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Φρανκ Ντιλικίνα. Ο Γάλλος γκαρντ αποκτήθηκε από τους ερυθρόλευκους για να προσφέρει ακόμα μία λύση στην περιφέρεια.

Ο 27χρονος Γάλλος αγωνιζόταν στην Παρτίζαν, η οποία συμφώνησε στην παραχώρησή του. Ο Ντιλικίνα άρχισε την καριέρα του στην Στασμπούργκ και στη συνέχεια μετακόμισε στο NBA. Εκεί αγωνίστηκε για τέσσερα χρόνια στους Knicks, ακολούθησαν δύο στους Mavericks και ένα στους Hornets.

Πέρσι επέστρεψε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Παρίζαν. Στο Βελιγράδι μέτρησε κατά μέσο όρο 7 πόντους με δύο ασίστ.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τον Ντιλικίνα

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Frank Ntilikina. Ο Γάλλος γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο 2ετους διάρκειας.

Το who is whο

Όνομα: Frank Ntilikina

Γεννήθηκε: 28/07/1998

Υπηκοότητα: Γαλλία

Ύψος: 1.94μ.

Θέση: Γκαρντ

Ποηγούμενες Ομάδες

2015–2017 SIG Strasbourg

2017–2021 New York Knicks

2021–2023 Dallas Mavericks

2023–2024 Charlotte Hornets

2024–2025 Partizan

Οι περσινοί αριθμοί του…

Στην Ευρωλίγκα είχε μέσο όρο 7 πόντους, 2 ασίστ και 1.7 ριμπάουντ. Στην Αδριατική λίγκα είχε μέσο όρο 7.1 πόντους, 1.4 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Συλλογικό επίπεδο

Πρωταθλητής Σερβίας (2025)

Πρωταθλητής Αδριατικής (2025)

Εθνικό επίπεδο

Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2020)

Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2024)

Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο (2019)

Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U18 (2016)

Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U16 (2014)

Ατομικό επίπεδο