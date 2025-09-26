Ραγδαία μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός, με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, όπου δεν αποκλείονται και σποραδικές καταιγίδες στη Μακεδονία.

Η πρώτη φθινοπωρινή κακοκαιρία είναι προ των πυλών, με διάρκεια από το βράδυ του Σαββάτου έως και τη Δευτέρα. Το κύριο χαρακτηριστικό της θα είναι οι βροχές και οι καταιγίδες, η πτώση της θερμοκρασίας έως και 6 βαθμούς Κελσίου, αλλά και οι θυελλώδεις άνεμοι που θα φτάσουν τα 8 μποφόρ σήμερα και αύριο.

Αρχικά το επίκεντρο της κακοκαιρίας θα εντοπίζεται στη δυτική Ελλάδα, ενώ τα ισχυρότερα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από το Σάββατο το βράδυ έως την Κυριακή σε:

Δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα – Ηλεία)

Νότια Πελοπόννησο (Μεσσηνία)

Νότιο Ιόνιο

Αιτωλοακαρνανία

Στην Αττική, την Κυριακή θα σημειωθούν λίγες βροχές με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα αναμένονται καταιγίδες με θερμοκρασία από 17 έως 23 βαθμούς.

Η νέα εβδομάδα προβλέπεται γενικά βροχερή, με το φθινοπωρινό σκηνικό να εδραιώνεται στη χώρα.

Για σήμερα, προβλέπονται παροδικές νεφώσεις στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, πιθανόν και σποραδικές καταιγίδες στη Μακεδονία.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια και γενικά αίθριος καιρός. Λίγες νεφώσεις και βροχές μικρής έκτασης και διάρκειας αναμένονται στα ορεινά του ηπειρωτικού κορμού. Μεγαλύτερα θα είναι τα διαστήματα με ήλιο στα νησιά του Αιγαίου.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, όπου θα κυμανθεί κοντά στους 27–29 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 30–31 βαθμούς.

Στην Αττική θα επικρατήσει λιακάδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται κατά περιόδους νεφώσεις και διαστήματα με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς.

Αναλυτικά η πρόβλεψη της ΕΜΥ

Στα ηπειρωτικά και την Κρήτη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κατά διαστήματα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και βαθμιαία στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια και τα νησιά του Αιγαίου τους 25 με 27 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 27 με 28 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κατά διαστήματα στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το μεσημέρι βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 28 και στις Σποράδες έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στη βόρεια Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στις Κυκλάδες τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και από το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 26 και στα Δωδεκάνησα έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικούς όμβρους στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 και από το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για το Σάββατο

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τη νύχτα πιθανόν να είναι ισχυρές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και μέχρι και τις πρωινές ώρες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 24 με 25, στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 26 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα στα δυτικά, κυρίως στη δυτική Πελοπόννησο πιθανόν μέχρι το απόγευμα να είναι ισχυρά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ .

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.