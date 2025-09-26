Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε το μεσημέρι της Παρασκευής (26/09) η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) η οποία προειδοποιεί για κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους, από αργά το βράδυ του Σαββάτου μέχρι και το βράδυ της Κυριακής.

Την ίδια ώρα οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο και για νέα κακοκαιρία που αναμένεται στα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, από την Τετάρτη με Πέμπτη αναμένεται μεγάλο ύψος βροχής που θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Αθήνας.

Αναλυτικά το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27.9.25) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28.9.25), στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία).

Το παρόν έκτακτο δελτίο θα επικαιροποιείται ανά 24ωρο.

Live χάρτης με την πορεία της κακοκαιρίας

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία

Αρχικά το επίκεντρο της κακοκαιρίας θα εντοπίζεται στη δυτική Ελλάδα, ενώ τα ισχυρότερα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από το Σάββατο το βράδυ έως την Κυριακή σε:

Δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα – Ηλεία)

Νότια Πελοπόννησο (Μεσσηνία)

Νότιο Ιόνιο

Αιτωλοακαρνανία

Στην Αττική, την Κυριακή θα σημειωθούν λίγες βροχές με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα αναμένονται καταιγίδες με θερμοκρασία από 17 έως 23 βαθμούς.

Η νέα εβδομάδα προβλέπεται γενικά βροχερή, με το φθινοπωρινό σκηνικό να εδραιώνεται στη χώρα.

Η πρόγνωση του καιρού

…για Σάββατο

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τη νύχτα πιθανόν να είναι ισχυρές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και μέχρι και τις πρωινές ώρες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 24 με 25, στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 26 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

…για Κυριακή

Αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα στα δυτικά, κυρίως στη δυτική Πελοπόννησο πιθανόν μέχρι το απόγευμα να είναι ισχυρά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ .

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.