Από το βήμα της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε την Τουρκία «να ανακαλέσει το casus belli», υπογραμμίζοντας ότι «ο δρόμος προς τα εμπρός είναι ο διάλογος, όχι η γλώσσα των όπλων».

Αναφερόμενος στη Λωρίδα της Γάζας, τόνισε ότι «δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη συνέχιση του πολέμου», προσθέτοντας ότι «είμαστε στρατηγικοί εταίροι με το Ισραήλ, αλλά αν συνεχίσει έτσι, θα απομακρύνει τους φίλους του».

Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι «η Ελλάδα δεν δέχεται την αλλαγή συνόρων με τη βία».

Επίσης αναφέρθηκε και στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνοντας πως «η πρότασή μας για πανευρωπαϊκή ηλικία πρόσβασης στα social media εξετάζεται από την Κομισιόν».