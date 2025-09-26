Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε, μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του από το βήμα του ΟΗΕ ότι «το Ισραήλ πρέπει να ολοκληρώσει το έργο του στη Γάζα».

Καθώς ο Νετανιάχου ανέβαινε στη σκηνή, δεκάδες άνθρωποι απoχώρησαν από την αίθουσα σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Μια τέτοια ενέργεια ήταν αναμενόμενη, καθώς ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι είχε οργανωθεί από την παλαιστινιακή αποστολή στις ΗΠΑ.

«Τα τελευταία στοιχεία, τα τελευταία απομεινάρια της Χαμάς έχουν κρυφτεί στην πόλη της Γάζας. Ορκίζονται να επαναλάβουν τις φρικαλεότητες της 7ης Οκτωβρίου ξανά και ξανά, ανεξάρτητα από το πόσο μειωμένες είναι οι δυνάμεις τους. Γι’ αυτό το Ισραήλ πρέπει να ολοκληρώσει το έργο του. Γι’ αυτό θέλουμε να το κάνουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα», σημείωσε ο Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου περιέγραψε λεπτομερώς τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου, όταν η Χαμάς και μαχητικές ομάδες εισέβαλαν στα σύνορα μεταξύ Ισραήλ και Γάζας, σκοτώνοντας 1.200 άτομα και απαγάγοντας περίπου 250.

Από τους 48 ομήρους που έχουν απομείνει στη Γάζα, ο Νετανιάχου είπε ότι οι 20 είναι ζωντανοί και τους κατονόμασε.

«Απελευθερώστε τους ομήρους – Αν το κάνετε, θα ζήσετε», είπε στη Χαμάς

Ο Νετανιάχου μάλιστα απηύθυνε μήνυμα στους ομήρους, στα εβραϊκά, το οποίο εν συνεχεία μετέφρασε ο ίδιος στα αγγλικά.

«Γενναίοι ήρωές μας, σας μιλάει ο πρωθυπουργός Νετανιάχου, ζωντανά από τα Ηνωμένα Έθνη».

«Δεν σας έχουμε ξεχάσει, ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Ο λαός του Ισραήλ είναι μαζί σας, δεν θα κλονιστούμε και δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να σας φέρουμε όλους πίσω στο σπίτι».

Τώρα, σε ένα άμεσο μήνυμα προς τη Χαμάς, ο Νετανιάχου λέει «απελευθερώστε τους ομήρους τώρα».

«Αν το κάνετε, θα ζήσετε», λέει.

«Αν δεν το κάνετε, το Ισραήλ θα σας κυνηγήσει».

Για Ιράν, Χούθι και Χεζμπολάχ

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι κατά το περασμένο έτος το Ισραήλ «χτύπησε» τους Χούθι, κατέστρεψε «το μεγαλύτερο μέρος της τρομοκρατικής μηχανής της Χάμας» και «αχρήστευσε τη Χεζμπολάχ».

«Ο μισός ηγετικός πυρήνας των Χούθι έχει εξαφανιστεί», είπε.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι «το πιο σημαντικό […] είναι ότι καταστρέψαμε το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν».

«Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Τραμπ για την τολμηρή και αποφασιστική του δράση», είπε ακόμη.

Το καθεστώς Άσαντ στη Συρία, εξαφανίστηκε.

«Ο πρόεδρος Τραμπ και εγώ υποσχεθήκαμε να εμποδίσουμε το Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και τηρήσαμε αυτή την υπόσχεση.

Απομακρύναμε μια υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ και μια θανάσιμη απειλή για τον πολιτισμένο κόσμο.

Αυτές οι πολιτοφυλακές στο Ιράκ, λοιπόν, εξακολουθούν να αποτρέπονται, και οι ηγέτες τους, αν επιτεθούν στο Ισραήλ, θα εξαφανιστούν επίσης» πρόσθεσε.

«Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους ανταμείβει τους χειρότερους αντισημίτες στον κόσμο»

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στράφηκε στη συνέχεια προς τις χώρες που έχουν αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος.

Είπε ακόμα ότι «κάθε κυβέρνηση» πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα του Ντόναλντ Τραμπ και να αρνηθεί να κάνει αυτό το βήμα.

«Αντ’ αυτού, πολλές κάνουν το αντίθετο», τόνισε.

«Στην πραγματικότητα ανταμείβουν τους χειρότερους αντισημίτες στον κόσμο».

Ο Νετανιάχου λέει ότι «σχεδόν το 90% των Παλαιστινίων» υποστήριξε την επίθεση της Χάμας στις 7 Οκτωβρίου 2023 και περιγράφει την κίνηση αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους ως «πολύ σαφές μήνυμα».

«Η δολοφονία Εβραίων αποδίδει», πρόσθεσε.

«Έχω ένα μήνυμα για αυτούς τους ηγέτες: όταν οι πιο άγριοι τρομοκράτες στον κόσμο επαινούν με ενθουσιασμό την απόφασή σας, δεν κάνατε κάτι σωστό, κάνατε κάτι λάθος.

Η επαίσχυντη απόφασή σας θα ενθαρρύνει την τρομοκρατία εναντίον των Εβραίων και εναντίον αθώων ανθρώπων.

Ο Νετανιάχου αρνείται ότι στοχεύει αμάχους στη Γάζα

Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε στις κατηγορίες ότι το Ισραήλ «στοχεύει σκόπιμα αμάχους».

«Το αντίθετο είναι αλήθεια», λέει, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ έχει ρίξει «εκατομμύρια φυλλάδια και έχει στείλει εκατομμύρια μηνύματα» για να πείσει τους αμάχους να εκκενώσουν την πόλη της Γάζα.

Εν τω μεταξύ, «η Χαμάς εγκαθίσταται σε τζαμιά, σχολεία, νοσοκομεία, πολυκατοικίες», λέει, για να αναγκάσει τους πολίτες να «παραμείνουν σε κίνδυνο» – «συχνά απειλώντας τους με όπλα».

Προχωρώντας στις κατηγορίες για γενοκτονία που αποδίδονται στο Ισραήλ, ο Νετανιάχου αναρωτήθηκε αν μια χώρα που διαπράττει γενοκτονία θα παρακαλούσε τον πληθυσμό να απομακρυνθεί από τον κίνδυνο: «Ζήτησαν οι Ναζί από τους Εβραίους να φύγουν;»

Στη συνέχεια, απορρίπτει τις κατηγορίες ότι το Ισραήλ λιμοκτονεί σκόπιμα τον πληθυσμό της Γάζας. Αν υπάρχουν κάτοικοι της Γάζας που δεν έχουν αρκετή τροφή, αυτό οφείλεται στο ότι η Χαμάς «την κλέβει, την αποθηκεύει και την πουλάει», πρόσθεσε.