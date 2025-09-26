«Φαίνεται ότι έχουμε μια συμφωνία για τη Γάζα και θα σας ενημερώσουμε. Νομίζω ότι είναι μια συμφωνία που θα φέρει πίσω τους ομήρους. Θα είναι μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους καθώς αποχωρούσε από τον Λευκό Οίκο. «Θα υπάρξει ειρήνη. Νομίζω ότι έχουμε μια συμφωνία» » πρόσθεσε ο πρόεδρος.

Ο Τραμπ παρουσίασε μια πρωτοβουλία 21 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα κατά τη διάρκεια συναντήσεων με Άραβες ηγέτες, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, μιλώντας ανωνύμως, είπε στο Fox News Digital: «Ο Πρόεδρος τόνισε την επιθυμία του να φέρει τις μάχες στη Γάζα σε γρήγορο τέλος. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, παρουσίασε το αμερικανικό σχέδιο για τη Γάζα, που περιλαμβάνει την επιστροφή όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών, τον τερματισμό επιθέσεων στο Κατάρ, έναν νέο διάλογο μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων για ειρηνική συνύπαρξη και άλλα».

«Οι ξένοι εταίροι συμφώνησαν ευρέως ότι ο Πρόεδρος Τραμπ ήταν ο μόνος που μπορούσε να τερματίσει τις μάχες στη Γάζα και εξέφρασαν την ελπίδα ότι θα μπορούσαν να συνεργαστούν με τον Ειδικό Απεσταλμένο Γουίτκοφ για να εξετάσουν το σχέδιο του Προέδρου, καθώς οι Αμερικανοί συνεχίζουν να συνομιλούν με Ισραηλινούς αξιωματούχους», πρόσθεσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Μιλώντας στη Διετή Σύνοδο Κορυφής Concordia στη Νέα Υόρκη, ο Γουίτκοφ περιέγραψε μια «πολύ παραγωγική» συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη μεταξύ του Τραμπ και αξιωματούχων από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Τουρκία, την Ινδονησία και το Πακιστάν.

«Παρουσιάσαμε αυτό που ονομάζουμε το σχέδιο 21 σημείων του Τραμπ για ειρήνη στη Μέση Ανατολή», είπε ο Γουίτκοφ. «Νομίζω ότι αντιμετωπίζει τις ανησυχίες του Ισραήλ καθώς και τις ανησυχίες των γειτόνων στην περιοχή» πρόσθεσε.

🚨BREAKING: President Trump announces, "It's looking like we have a deal on Gaza" that would secure the return of the hostages and end the war. pic.twitter.com/sbEkDEupKG — Fox News (@FoxNews) September 26, 2025

«Είμαστε έτοιμοι»

Ο Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, μιλώντας σε μαγνητοσκοπημένη ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αφού του απαγορεύτηκε η είσοδος στις ΗΠΑ, έδειξε επίσης στήριξη.

«Δηλώνουμε ότι είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και με το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και τη Γαλλία, τα Ηνωμένα Έθνη και όλους τους εταίρους, ώστε να εφαρμόσουμε το ειρηνευτικό σχέδιο που εγκρίθηκε στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου, με τρόπο που θα οδηγήσει σε μια δίκαιη ειρήνη και σε περιφερειακή συνεργασία», είπε ο Αμπάς.