Μονόδρομος η διεξαγωγή της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, προκειμένου να δικαιωθούν οι συγγενείς των θυμάτων και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι, ανέφεραν μεταξύ άλλων η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου και ο Εισαγγελέας του ανωτάτου δικαστηρίου Κων. Τζαβέλας, μιλώντας σε δικαστική ημερίδα, στον απόηχο της απεργίας πείνας που συνεχίζει ο Πάνος Ρούτσι, διεκδικώντας την εκταφή του παιδιού του.

Το αίτημα του σχετίζεται με τη διερεύνηση ευρημάτων για χημικές ουσίες στη σορό με αφορμή τα όσα κατά καιρούς έχουν καταγγελθεί για ύποπτο φορτίο στο εμπορικό τρένο, αλλά και για λόγους ταυτοποίησης της σορού. Τόσο η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου όσο και ο Εισαγγελέας, τόνισαν ότι η δίκη οφείλει να γίνει το συντομότερο, ότι η ανάκριση έκλεισε νόμιμα μετά από δύομισυ χρόνια και όσα αιτήματα έχουν οι συγγενείς των θυμάτων μπορούν να τεθούν στο ακροατήριο και να εξεταστούν.

«Κανένα αίτημα δεν έχει χαθεί» τόνισε η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, «όλα μπορούν να τεθούν στο ακροατήριο» προσθέτοντας «ότι είναι υποχρέωση της δικαιοσύνης η δίκη να αρχίσει».

Σε ό,τι αφορά το αίτημα του απεργού Πάνου Ρούτσι για εκταφή, η Πρόεδρος του ανωτάτου δικαστηρίου εξήγησε τις νομικές δυνατότητες, σημειώνοντας μεταξύ άλλων, ότι «η εκταφή αυτή ζητείται στα πλαίσια του έργου της ανάκρισης. Η ανάκριση έχει κλείσει με νόμιμο τρόπο και η δικογραφία πλέον βρίσκεται σε πρόεδρο εφετών. Σε αυτή την περίπτωση το αίτημα αφορά την εξέταση των οστών για ξυλοκιο και άλλες ουσίες. Τέτοια αιτήματα έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της ανάκρισης και έχουν απαντηθεί, άρα δεν μπορούμε να επανέλθουμε απ’ αυτών. Εφόσον τα προηγούμενα αιτήματα έχουν απαντηθεί, δεν μπορούμε να επανέλθουμε, και επιπλέον τα αιτήματα αυτά δεν έχουν απορριφθεί μόνον από τον ανακριτή αλλά και με αιτιολογημένα βουλεύματα από το δικαστικό συμβούλιο».

Επιπλέον η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου τόνισε ότι η άλλη δυνατότητα είναι «εκταφή να γίνει σε 3 χρόνια, αλλά όχι στα πλαίσια της ανάκρισης. Ζητούν μια ανακριτική πράξη, όπως υπογράμμισε, που πρέπει να ζητηθεί από την Πρόεδρο Εφετών που έχει τώρα στη Λάρισα τη δικογραφία».

Στη δίκη όλα τα αιτήματα

Στη συνέχεια η κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου τόνισε απευθυνόμενη στους τραγικούς συγγενείς των θυμάτων, ότι «κανένα δικαίωμα δεν χάνεται στην παρούσα φάση. Ολα μπορούν να τεθούν στο ακροατήριο».

Τέλος η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου σε έντονο ύφος δήλωσε «να απευθυνθώ σε όσους εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση: η χώρα είχε και άλλα δυστυχήματα, ποτέ δεν έγιναν τέτοιες εκδηλώσεις που εκμεταλλεύονται τον πόνο των συγγενών».

Και κατέληξε «κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη… Είναι δικαίωμα του ανακριτή να κλείσει την ανάκριση. Και όταν την έκλεισαν, υπήρχαν άνθρωποι που του φώναζαν ότι δεν μπορείς να κλείσεις την ανάκριση. Πού ζούμε, ζούμε σε δημοκρατία; Οι συγγενείς δεν έχουν χάσει κανένα δικαίωμα και να μην παρασύρονται από πρόθυμους που τους συμπαραστέκονται αλλά έχουν άλλους σκοπούς».

Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου: «Εκφράζω αγανάκτηση»

Από την πλευρά του ο Εισαγγελέας του ανωτάτου δικαστηρίου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, αναφερομένος στο εξώδικο που του παραδόθηκε από συγγενείς θυμάτων και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν έκρυψε τη δυσαρέσκεια του και την έντονη ενόχληση του δηλώνοντας «νομικοί προσπαθούν να με υποχρεώσουν ως έχων την εποπτεία της ανακρίσεως, να δώσω εντολή στον εισαγγελέα Εφετών Λαρίσης και στον Πρόεδρο Εφετών Λαρίσης να ανοίξει ξανά την ανάκριση. Εκφράζω αγανάκτηση μου, γιατί δεν μπορεί να μιλάνε νομικοί με νομικό και να ζητάνε πράγματα εκτός του νόμου».

«Η εκταφή μπορεί να ζητηθεί ως διοικητικό μέτρο από το νομικό πρόσωπο που έχει την εποπτεία του κοιμητηρίου π[ου έχει ενταφιαστεί ο νεκρός. Το αίτημα δεν μπορεί να ικανοποιηθεί γιατί είναι ζήτημα της κυρίας ανάκρισης και έχει κριθεί στην προδικασία, η δικογραφία είναι σε τέτοιο δικονομικό στάδιο και κανείς δεν μπορεί να το κρίνει πλην της Προέδρου Εφετών»πρόσθεσε.